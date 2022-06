Musk afirma que aún hay "asuntos sin resolver" sobre la compra de Twitter

La compra de Twitter por parte de Elon Musk todavía pende de un hilo. El empresario ha advertido de que aún faltan algunos "asuntos sin resolver", incluyendo una aclaración por parte de la empresa sobre el número de cuentas falsas y 'bots' que interactúan en la red social, además de sobre cuestiones como la deuda y la aprobación de la operación por parte de los accionistas.

"Está la cuestión de si la parte de la deuda de la ronda se unirá y luego los accionistas votarán a favor", explicó Musk durante una entrevista con Bloomberg en el marco del Foro Económico de Catar, donde aseguró que, en el caso de materializarse la compra, su intención pasa por "impulsar el producto" en Twitter, aunque no necesariamente supondría convertirse en el consejero delegado.

A mediados de mayo, el magnate decidió suspender temporalmente la compra de Twitter, pactada a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares (42.156 millones de euros), a la espera de detalles que respalden el cálculo de la compañía de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios.

Posteriormente, mediante una carta remitida a principios de junio por los abogados de Musk a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, el equipo legal del multimillonario consideraba la posición de Twitter un "incumplimiento sustancial" de sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, por lo que advertían de que Elon Musk "se reserva todos los derechos resultantes, incluido su derecho a no consumar la transacción y su derecho a rescindir el acuerdo de fusión".

Por otro lado, el hombre más rico del mundo indicó que en el corto plazo considera "más probable que no" la entrada en recesión de la Estados Unidos, después de que la Reserva Federal de EEUU se haya visto empujada a subir agresivamente los tipos de interés para contener la elevada inflación. "Una recesión es inevitable en algún momento; en cuanto a una recesión en el corto plazo, es más probable que no", dijo Musk. "No es una certeza, pero parece más probable", añadió.

Por su parte, Musk, que también es consejero delegado de Tesla, ha asegurado que la compañía automovilística recortará en alrededor de un 10% el número de asalariados durante los próximos tres meses, lo que resultará en una reducción de hasta un 3,5% en la plantilla total del fabricante de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, el fundador de la empresa señaló durante su intervención que las restricciones de suministro y no la competencia de los fabricantes rivales representan actualmente el mayor freno para el crecimiento de Tesla.