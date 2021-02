Mutuactivos ve atractivo el Bitcoin y comprará más bolsa si hay corrección

No es momento para renta fija y las bolsas están 'caras', de ahí que haya que aprovechar correcciones para ganar más peso en renta variable. Esa es la gran visión de Mutuactivos para los próximos meses en una presentación que ha corrido a cargo de Ignacio Dolz de Espejo, director de soluciones de inversión de la gestora de Mutua Madrileña, que también ha dado el posicionamiento estratégico de la firma, que sigue con su apuesta por tres grandes temáticas: vuelta a la normalidad, nuevas tendencias y transición energética. Además, están buscando "activamente" la oportunidad de tener exposición a la temática o todo lo que rodea al Bitcoin.

La gestora de Mutua Madrileña ve gran atractivo en el Bitcoin, al que considera un tipo de activo propio porque "no llega a ser oro, no protege valor pero si contrarresta la inflación". La firma, al igual que sucede con el resto del sector, no puede ganar exposición con la compra de la mayor criptomoneda porque el regulador no lo considera un activo apto, por lo que "aun no hemos encontrado la forma de participar y la estamos buscando activamente". Situación que podría seguir siendo así puesto que ha destacado el poco interés por parte de los reguladores en el tema de las divisas digitales. Por tanto, en Mutuactivos estudian vías para tener exposición a la temática o al universo de las criptomonedas.

Por compañías, la gestora ha señalado en referencia a la 'vuelta a la normalidad' el atractivo de compañías como Amadeus, Merlin o IAG. En este caso, desde Mutuactivos se centran en empresas penalizadas que, aunque la situación sea de incertidumbre, "gocen de suficiente liquidez y no necesiten realizar ninguna ampliación de capital". Dentro de las nuevas tendencias destacan la movilidad, el entretenimiento y el consumo con cotizadas como Facebook o Google mientras que en la transición energética, Ignacio ha esgrimido que "hay muchas sobrevaloradas. Hemos vendido en casi todas las solares porque ya descuentan un despliegue a futuro que es una barbaridad. Nos gustan pero las valoraciones son elevadas", de ahí que opten por compañías como Red Eléctrica, Linde o Saint Gobain. Por tanto, no tienen sesgo geográfico y optan por crecimiento en EEUU y 'value' y renovables en Europa.

La gestora, que arrancó 2020 infravalorada en bolsa, recortó gran terreno tras el impacto de la Covid-19 ya que con tanta liquidez se lanzó a realizar compras. En este arranque de ejercicio, la gestora está plenamente invertida en sus fondos de renta variable y en los mixtos les gustaría contar con más exposición a bolsa. "Estamos 'infraponderados' y queremos estar 'neutrales', por lo que si hubiera alguna corrección compraríamos algo", según esgrime Ignacio Dolz de Espejo.

La situación de los fondos de renta fija es bien distinta ya que ahí la liquidez es amplia y se sitúa entre el 30% y el 40%. No obstante, no esperan una gran corrección por el soporte de los bancos centrales e Ignacio da un ejemplo muy ilustrativo ya que "en Francia en 2020 ha habido menos quiebras que en 2019". Por tanto, las correcciones puntuales pueden ser una oportunidad para comprar. De hecho, la gestora esperaba una subida de la rentabilidad de los bonos y de la expectativa de inflación, por lo que "tenemos un 6% de swaps de inflación (cobertura) y estamos cortos en bonos estadounidenses. Hemos ido vendiendo deuda subordinada financiera ya que se reflejará más adelante el incremento de la morosidad y hemos incrementado en híbridos de grandes compañías".