Mutuactivos, en compás de espera: tiene liquidez en máximos y ganas de disparar

Mutuactivos, la gestora de fondos de Mutua Madrileña, es optimista con los mercados. La firma prevé que la situación macroeconómica mejore y el crecimiento económico global deje de desacelerarse en los próximos trimestre. No obstante, las valoraciones de la mayoría de activos son exigentes, por lo que tienen la liquidez en máximos a la espera de que se produzcan correcciones que hagan atractiva la entrada. "A lo mejor nos podría ofrecer el coronavirus", tal y como ha destacado Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de la gestora, en la presentación de la visión y el posicionamiento estratégico de carteras para los próximos meses.

La visión más positiva de Mutuactivos a nivel sectorial estaría en petroleras integradas (gusta Repsol), compañías de pequeño tamaño (small caps) de Reino Unido y el sector financiero. "No lo vemos muy bien pero la macro ayudará, a lo que se une rumores de que el regulador podría no presionar tanto". Además, se decantan por compañías cíclicas "debido a la mejora a nivel macro" mientras que no ven atractivo en compañías muy endeudadas, sectores defensivos por estar caros y crédito 'high yield'.

La gestora quiere aumentar exposición a renta variable pero de manera 'selectiva'. El posicionamiento en Estados Unidos es negativo mientras que en Europa son 'neutrales' y en emergentes positivos. La bolsa debería avanzar este año alrededor de un 5% "por el crecimiento de los beneficios" ya que prevén que sea ese porcentaje que crezcan los resultados en EEUU mientras que en Europa podrían situarse alrededor del 4%.

La renta fija "da miedo", como ha señalado Ignacio Dolz, manteniendo la infraponderación en duración y solo gustando el crédito financiero y la deuda de emergentes. El sector financiero gusta a la gestora de Mutua Madrileña tanto en renta fija como en renta variable , aunque más desde el punto de vista del primero. "Podría haber un entorno más positivo para los bancos y asistir a fusiones, que serían positivas ya que contribuirían a reducir costes. Nosotros tenemos Caixabank y Bankinter".

En nuestro país, ven valor en muchas compañías españolas, sobre todo en las más domésticas. No obstante, llaman a la cautela ya que "la economía española se está desacelerando y tenemos preocupación por la caída de la construcción y la compra-venta de viviendas. El consumo ya no empuja y se ha desacelerado y la nota positiva en los últimos datos ha sido el crecimiento de las exportaciones".