Naturgy llama a ser "más ambiciosos" en la generación de gases renovables. 

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha pedido ser "más ambiciosos" en la generación de gases renovables como el biogás o el hidrógeno verde. Lo ha dicho este jueves en la sesión 'Diálogos Empresa' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que tiene lugar del miércoles al viernes en el Hotel W Barcelona, junto con el presiente de KPMG, Juanjo Cano; el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Reynés ha reclamado apostar por la reutilización de las infraestructuras existentes de transporte y distribución de gas para los gases renovables.

Ha lamentado que España tiene el objetivo a corto plazo de que estos gases sean el 0,5% del mix, mientras que en Alemania el objetivo es el 10%. "Tenemos que coger las ambiciones del que lo es más e intentar estandarizarlas", ha señalado, y ha añadido que, textualmente, no tiene sentido tener objetivos en descarbonización y no poner toda la carne en el asador para alcanzarla. Sobre el aumento de precios del gas, ha augurado que el coste de la energía en los próximos años, "desgraciadamente no va a ser el mismo que antes de la crisis" actual. Por otro lado, ha subrayado la complejidad de alcanzar una política energética común europea a causa de las diferencias que tiene el sector en cada país.