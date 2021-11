Naturgy enviará a Luxemburgo con IFM, CVC y GIP más de la mitad del dividendo

El cambio accionarial de Naturgy tras la opa de IFM Investors provocará, por primera vez, que más de la mitad de su dividendo se vaya a Luxemburgo. Allí tiene su sede el fondo que controla de forma directa el 10,83% de las acciones de la gasista: Global InfraCo O 2 SARL. Este vehículo está controlado por una cadena de hasta cinco sociedades en 'modo matrioska' que pasan por Países Bajos, España y, de nuevo, el Gran Ducado luxemburgués pero que están dirigidas desde el trustee (administrador) Conyers Trust con base en las Islas Caimán, que a su vez depende de la gestoras de activos australiana.

La gasista repartirá entre sus accionistas 387 millones de euros el próximo 15 de noviembre, a razón de 0,4 euros por cada título que posean. Será el tercero en lo que va de año tras los 0,3 euros del 4 de agosto y los 0,63 del 17 de marzo que supusieron un desembolso de 901 millones de euros que IFM se perdió, pero descontó por dos veces del precio inicial de su oferta que lanzó a finales de enero a 23 euros por acción hasta los 22,07 euros en que se liquidó el pasado 8 de octubre. En esta ocasión, a través de su fondo Global Infraco O 2 SARL, percibirá un dividendo 42 millones de euros brutos como corresponde a su reciente estrenada participación del 10,83% en Naturgy.

Sin embargo, no será el único pago que viajará desde España a Luxemburgo, país con las puertas abiertas al capital, sin apenas tributación dentro de su territorio. No obstante, los envíos de dividendo desde Naturgy soportan un peaje del 15% en origen, según el protocolo de mayo de 2010 del convenio fiscal entre ambos países para evitar la doble imposición. Si alguno de los accionista, siendo sociedad, tiene más del 25% de las acciones -no es el caso- y más de un año de arraigo podría rebajar su factura hasta el 10%, según esta norma que, en el caso de la gasista, cobra relevancia.

De hecho, 79,9 millones bruto irán también a ese país porque es donde tiene su sede GIP III Canary 1, SARL, el vehículo que tiene el 20,6% de las acciones de la gasista. En realidad, el beneficiario es la estadounidense GIP (Global Infrastructure Partners) que está presente en la empresa desde septiembre de 2016 cuando Repsol y Criteria le vendieron su actual porcentaje para reducir su peso y disolver el pacto accionarial que les unía en la antigua Gas Natural Fenosa. El fondo se ha embolsado 1.331 millones de euros brutos en cinco años desde Luxemburgo, aunque desde allí reporta a EEUU.

Algo parecido ocurre con el inversor que compró a Repsol sus acciones en febrero de 2018. Se trata de Rioja Acquisition SARL, el vehículo que agrupa otro 20,7% de la energética española. El 15 de noviembre recibirá 80,3 millones de euros con concepto de dividendo, aunque desde que entró en Naturgy acumula algo más de 960 millones. Este vehículo está controlado a su vez por otra sociedad en ese país (Rioja Luxembourg) cuya propiedad pertenece en un 25,7% a la española Corporación Financiera Alba, el holding de la familia March, y el resto (74,3%) a la gestora de capital riesgo CVC.

En conjunto, los tres grupos ‘luxemburgueses’ controlan el 52% del capital de Naturgy desde el pasado mes de octubre y recibirán este mes algo más de 200 millones de euros de los 387 que reparte, en efectivo, la compañía que preside Francisco Reynes. Además de la nacionalidad de sus respectivos vehículos de inversión en Naturgy, CVC-Alba, GIP e IFM están ligados a un pacto para promover la entrada del australiano en el consejo de administración, algo que, según fuentes financieras, deberá producirse antes de final de año si hay una solución amistosa o, por el contrario, se formalizará 'democráticamente' en la Junta General de Accionistas de 2022.

La polémica del dividendo

De producirse este cambio en la gobernanza, CriteriaCaixa, el holding de la Fundación La Caixa, se quedará en minoría frente a los tres luxemburgueses. El gran punto de fricción entre ambos grupos accionariales ha quedado escenificado en los últimos meses a cuenta de la generosa retribución de Naturgy. Mientras IFM no ha descartado que la gasista tenga que reducir su dividendo para afrontar su giro verde y otros planes de inversión sin determinar, el holding que preside Isidro Fainé se ha cerrado en banda ante estas insinuaciones.

Solo este mes, Criteria recibirá 103 millones de euros que le corresponden por su participación del 26,7%, la mayor en el accionariado, con lo que eleva a más de 320 millones los ingresos por esta vía en 2021 y más de 2.500 millones en diez años. "El dividendo de Naturgy es un pilar fundamental de los ingresos que recibe la Fundación y que destina íntegramente a su Obra Social, con la inversión de más de 500 millones de euros cada año en programas sociales, cultura y ciencia, investigación y salud, y educación y becas", aseguró Fainé el pasado 4 de octubre, al tiempo que recordó que cubren más de la mitad del gasto anual de la Fundación.