El 'Netflix con publicidad' arranca débil antes de las multas por compartir claves

El plan de Netflix más barato pero con publicidad atrajo a la menor cantidad de suscriptores nuevos de los cuatro niveles del servicio de la compañía de 'streaming' en su primer mes de lanzamiento, según muestran las cifras que acaba de publicar la compañía. Una evidencia más de que la empresa está pasando por dificultades que les puede costar tiempo soliviantar. Al menos, es algo que siguen los expertos en la actualidad.

En noviembre, el plan de 6,99 dólares al mes en EEUU (5,49 euros en España) representó el 9% de las suscripciones, en comparación con el 41% del plan básico sin anuncios de 9,99 dólares, el 24% del plan estándar de 15,49 dólares y el 25% del servicio de suscripción premium de 19,99 dólares, comunicó la firma. El plan con publicidad comenzó el día 3 del mes pasado.

Netflix retrocedió en los números previstos. “Hay una serie de inexactitudes en este informe. Todavía es muy pronto para valorar el comportamiento de nuestra opción con publicidad y estamos satisfechos con su lanzamiento y compromiso, así como con el entusiasmo de los anunciantes por asociarse con la empresa”, comentó una portavoz de la compañía.

El modelo centrado en anuncios representa la búsqueda del equilibrio para Netflix. El objetivo es atraer a más suscriptores y reducir la rotación (el servicio de streaming presentó pérdidas de suscriptores durante los dos primeros trimestres), pero asegurarse también de que no demasiados espectadores abandonen los planes más caros y reduzcan los ingresos.

En su presentación de resultados trimestrales más reciente, la compañía comentó que no ve muchos cambios en su hoja de ruta y que los miembros atraídos por el plan centrado en anuncios aumentarían los ingresos y el flujo de caja. “Por ahora, sin embargo, el plan con publicidad se encuentra en la fase de rastreo, sin caminar ni correr”, según expuso el codirector ejecutivo de la compañía, Theodore Sarandos, en un foro con UBS el 6 de diciembre.

Todavía sin la audiencia prevista

La semana pasada, la publicación Digiday informó que Netflix está permitiendo a los anunciantes recuperar dinero por anuncios que aún no se han emitido porque el nuevo nivel no alcanza la audiencia esperada por la empresa. Las acciones perdieron casi un 9% cuando se conoció este informe. Pero es que ya llueve sobre mojado y muchos inversores están perdiendo la paciencia. Los analistas de Wall Street, incluido Andrew Uerkwitz de Jefferies, han argumentado que el paquete de streaming con anuncios en la plataforma “no aumentará los ingresos durante un par de trimestres”.

De hecho, Matthew Harrigan, analista de Benchmark, que ha sido bajista sobre las acciones desde mediados de año, expuso en un informe que el lanzamiento “fue apresurado”. Señaló pruebas limitadas para la base de clientes y precios poco realistas por encima de la media del mercado para los anunciantes: en torno a los 65 dólares por cada 1.000 espectadores.

El mar de dudas

También este mes, Reelgood, que se dedica a colocar anuncios en servicios de streaming, señaló que el modelo basado en publicidad tiene 245 películas menos y pierde títulos populares como “Bullet Train”, que ha estado entre los 10 primeros en su plataforma durante dos semanas consecutivas. Netflix, en su sitio web, afirma que el plan permite “un número limitado de películas y programas de televisión”.

Los inversores podrían encontrar más claridad en los resultados del cuarto trimestre de la compañía, que se publicarán el 19 de enero, pero hasta entonces no les queda más remedio que esperar. “Netfix sigue generando un mar de dudas para los inversores y, por eso, nosotros nos hemos quedado fuera desde hace algún tiempo”, comentan los analistas de Atlantic Capital.

“Pensamos que con la caída de la demanda a futuro, derivado de las subidas de tipos de interés de los principales bancos centrales del mundo, los negocios de modelos de suscripción deberían sufrir un ajuste, dado que las prioridades de los consumidores cambiarán al llegar una recesión económica”, sentencia el informe de la firma.

Captar a los usuarios sin cuenta

Mientras tanto, el revulsivo para el plan de Netflix con publicidad llegará con la puesta en marcha de penalizaciones a los usuarios que compartan sus cuentas con otros usuarios fuera del domicilio o dispositivo. La estrategia ya fue anunciada por la empresa pero ahora se sabe que comenzará de manera inminente con la llegada de 2023, según 'The Wall Street Journal'.

La empresa empezará a 'incomodar' a algunos de sus usuarios en la plataforma para provocar que aquellos que no tienen cuenta accedan al plan con anuncios. Las cuentas compartidas se han convertido en un problema para Netflix, que cuenta con 223 millones de suscriptores pero unos 100 millones de usuarios habituales adicionales que no pagan. La plataforma comenzará a cobrar extras al titular de la cuenta por cada miembro adicional que la use a modo de subcuentas.