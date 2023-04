"El nivel de renta en China alcanza su cota más alta en diez años. Es ahorro genuino"

El destino del crecimiento de la economía mundial pasa por China. Con EEUU y la Unión Europea (UE) mermados por la ola de inflación, la situación de guerra en Ucrania y los efectos negativos de la subida de tipos de interés para recuperar la estabilidad de precios, la pelota del liderazgo en crecimiento se ha pasado, principalmente, al gigante asiático. Aunque hay muchos retos por delante. Elizabeth Kwik, directora de inversiones en Hong Kong de la gestora británica Abrdn, repasa cómo se encuentra la situación en China y dónde se pueden encontrar las principales oportunidades, teniendo en cuenta el contexto actual.

P: ¿Cuál es su visión sobre la evolución de la economía china tras la reapertura?

R: Creo que con la retirada de la estrategia Covid cero el pasado mes de diciembre se ha eliminado uno de los principales obstáculos para el mercado. La medida se tomó antes de lo que se esperaba, y lo que estamos viendo sobre el terreno es que, aunque no se ha producido la recuperación en forma de V que algunos esperaban, o que tal vez vieron en Occidente, es que la economía se encuentra en una situación bastante buena. Por ejemplo, el entorno al que se enfrenta China, con una inflación relativamente baja de entre el 2% y el 3%, permite al gobierno apoyar la economía mediante medidas como la política monetaria, sin tener que preocuparse por la presión inflacionista, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo.

Y, en segundo lugar, el nivel de ahorro y renta disponible de los hogares chinos ha alcanzado una de las cotas más altas de los últimos diez años. Se trata de ahorros genuinos que los ciudadanos no han sido capaces de gastar durante los últimos tres años de Covid. Así pues, una vez restablecida la confianza de los consumidores, estoy convencida que se producirá una recuperación de la demanda y que será este factor el que impulse la economía este año.

Por ejemplo, si nos fijamos en las cifras del comercio minorista, el tráfico en las calles, en las tiendas, en los restaurantes, todos estos elementos siguen mostrando una mejora. Aunque la atención se centre en los acontecimientos geopolíticos, sobre el terreno puede verse que las cosas están mejorando. Así que esperamos que esta sea una recuperación de varias etapas en los próximos meses.

P: ¿Qué tasa de crecimiento del PIB espera para China?

R: El objetivo del gobierno chino para este año se sitúa en torno al 5%. No se han fijado una cifra estricta y creo que con ello pretenden dar cierta flexibilidad. Pero creo que es bueno ver que este crecimiento vendrá de la recuperación del consumo de la economía doméstica. Antes había mucho gasto en infraestructuras, en inversión en activos fijos por parte del gobierno. Pero creo que esta ronda de crecimiento provendrá del consumidor doméstico. Creo que eso lo coloca en un buen lugar para el año.

P: Uno de los temores de los mercados es que puedan producirse nuevos episodios de volatilidad en el caso de que el gobierno vuelva a regular algún sector estratégico como ya ocurrió con la tecnología no hace muchos meses, ¿lo ve posible?

R: En lo que respecta a la regulación, el Gobierno señaló hace aproximadamente un año que este ciclo de endurecimiento normativo estaba llegando a su fin. Creo que el trasfondo de esta regulación es que a muchas de estas empresas de Internet se les permitió crecer muy rápidamente en los últimos 10 años: Tencent, Alibaba, JD... son muy importantes para la economía, pero crecieron muy deprisa y en su momento no hubo mucha supervisión reguladora.

Creo que fue una regulación para ponerse al día y vimos que lo mismo ocurría en EE.UU. con Google, Facebook, Amazon. Se trata de áreas en las que todo el mundo busca una mayor supervisión de la protección de datos. No creo que veamos lo mismo en el futuro, porque la mayoría de esos cambios regulatorios ya se han anunciado y creo que el gobierno todavía quiere mantener a estas empresas en una buena posición. No olvidemos de que esas compañías son importantes para conseguir la innovación que busca China, una de las prioridades políticas clave.

Creo que estamos más en un periodo de ejecución o aplicación de lo que ya se ha anunciado. El mercado ha digerido las noticias, la gente entiende los objetivos del gobierno, que es el crecimiento sostenible de estas empresas con una supervisión suficiente. Así que, en ese sentido, no espero que se produzca nada tan dramático como lo que vimos en los dos últimos años.

P: Como hablábamos antes, hay algunos riesgos que todavía están en la mente de algunos inversores como la relación comercial con Estados Unidos, la relación con Rusia, el sector inmobiliario, Taiwán, hay muchos... ¿Qué espera? ¿Cree que estos riesgos son reales? ¿Cree que los inversores deben preocuparse?

R: Estos riesgos son definitivamente reales y están aquí para quedarse. En cuanto a las tensiones geopolíticas y la relación con Estados Unidos, creo que no es algo que pueda resolverse a corto plazo, sobre todo con las próximas elecciones estadounidenses por delante. Espero que la retórica de EE.UU. siga siendo fuertemente antichina y, como resultado, China probablemente responderá a la presión que está recibiendo. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de grandes cuestiones como Taiwán, como usted ha mencionado, no creo que sea probable que China tome ninguna acción al respecto en los próximos años. Taiwán es estratégicamente importante para el mundo, el 20% de la capacidad global instalada de obleas (para la fabricación de semiconductores) proviene de Taiwán, por lo que no está en el interés de China o de EE.UU. interrumpirlo.

Y también China ha visto lo que ha estado pasando con Rusia y Ucrania, y si llevan a cabo cualquier acción en Taiwán, es probable que sean sancionados por la mayor parte de Occidente. Y como Europa es el mayor socio comercial de China, creo que no tiene ningún sentido económico para ellos hacerlo, pero creo que China, quiere la reunificación con Taiwán en algún momento. Eso sí, no creo que en los próximos años sea una prioridad en su agenda.

P: Las cuestiones ESG se han convertido en algo importante para los inversores Occidentales. ¿Ven mejora en China?

R: Sí, las normas ESG en China están mejorando, sin lugar a dudas. Si comparamos la situación actual con la de hace diez años, todas las empresas con las que hablamos son mucho más conscientes de la importancia de los criterios ESG y entienden que estos aspectos son importantes para ellas desde el punto de vista financiero. Creo que hemos visto una gran mejora en la divulgación de información. En muchos casos, el problema no es que su cumplimiento de los factores ESG sea deficiente, sino que lo que es deficiente es su divulgación.

Así que a lo largo de los años hemos estado tratando de comprometernos con las empresas en las que participamos para animarlos a informar más para que los proveedores externos como MSCI y otros inversores puedan ver lo que están haciendo, y creo que han hecho una gran mejora en este espacio. Y también son mucho más receptivos a los comentarios. De hecho, muchas de nuestras participadas acuden a nosotros para pedirnos consejo sobre cómo pueden mejorar sus calificaciones ESG. Así que creo que, desde ese punto de vista, el diálogo es mucho más abierto. Aún queda camino por recorrer, y quizá China esté por detrás de Europa en materia de ESG, pero la dirección del viaje es positiva y definitivamente estamos viendo mejoras.

P: En su opinión, ¿dónde está el atractivo de la renta variable china?

R: Uno de nuestros principales temas de inversión es el de las aspiraciones. Por eso sobreponderamos sectores como los bienes de consumo básico y el consumo discrecional. Creemos que este es un motor de crecimiento a largo plazo para la economía china, no solo debido a la recuperación, que también será positiva, sino al hecho de que el consumidor chino medio, a medida que aumenta su poder adquisitivo, quiere mejorar su calidad de vida, su nivel de vida. Y esto se refleja en todo lo que consumen: bienes, alimentos, servicios de viajes. Así que creo que será un motor estructural a largo plazo para China.

Otro es el de la salud y la asistencia sanitaria. La gente es mucho más consciente de su salud y bienestar ahora y, además, puede permitirse la asistencia sanitaria. . Estos dos factores están impulsando la demanda de servicios sanitarios en China. El gobierno también ha dado prioridad al desarrollo de las infraestructuras sanitarias. Así que podemos encontrar muchas buenas oportunidades en este ámbito. Por ejemplo, somos propietarios de una empresa especializada en atención ocular. Son propietarios de una cadena de hospitales privados de atención oftalmológica. Debido a factores como el envejecimiento de la población hay una demanda mucho mayor de operaciones de cataratas que en el pasado, cuando la gente no podía permitírselo o no sabía que se podía obtener este tipo de servicio. Pensaban que con la edad perderían la vista. Pero ahora pueden permitírselo.

También vemos una temática en la ecología. China se ha fijado el objetivo de ser neutra en emisiones de carbono para 2060. Al mismo tiempo, siguen siendo importadores netos de petróleo y, con el actual clima geopolítico, les interesa localizarse y ser más autosuficientes, por lo que han sido pioneros en energías renovables. Así que dentro de nuestra cartera tenemos una serie de nombres en el espacio de vehículos eléctricos, la baterías, la cadena de valor solar. Todas son áreas donde encontramos buenas oportunidades con altos rendimientos.

Otro pilar en el que se basan nuestras tesis de inversión en China es la digitalización. La adopción de la tecnología en China ofrece muchas oportunidades para que las empresas nacionales innoven en este ámbito. Como ya he mencionado, la innovación es una prioridad clave para ellos y usted sabe que China tiene el mayor número de graduados en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el mundo, lo que significa que su fuerza de trabajo está muy cualificada para la tecnología. Dentro de la tecnología, las áreas que nos gustan son las de software, lo que incluye empresas de ciberseguridad, servicios en la nube y software como servicio.

La riqueza es un tema en el que también nos fijamos porque la población, cada vez más rica, busca formas de aumentar su patrimonio y preservarlo. Por ejemplo, China Merchants Bank es un banco minorista que nos gusta. Es uno de los mejores bancos de China ya que sus rendimientos y la calidad de sus activos son mejores que los de sus homólogos ya que su gestión es muy prudente. Nos gustan los seguros de vida porque es una actividad con poca penetración en China. Así que con el aumento de la conciencia de la gente y la demanda de estos servicios, esto es algo que creemos que seguirá creciendo en el futuro.

P: Tras los movimientos de los mercados en los dos últimos años, ¿En qué nivel están las valoraciones?

R: Así pues, la valoración del MSCI China A es muy atractiva en estos momentos. Está cotizando a una desviación estándar por debajo de su ratio PE a tres años y también con un descuento respecto a su media histórica de 15 años basada en la relación precio/beneficios y precio/valor contable. Esto refleja las preocupaciones de los inversores, y creo que es un momento muy interesante para mirar a China, porque está muy bien posicionada para esta recuperación. Una vez que se restablezca la confianza de los consumidores y la gente empiece a gastar todos los ahorros que ha acumulado, creo que será un motor importante para el mercado.

P: Cuando visita a inversores, como en ese caso en España. ¿Por qué mercado muestran más interés dentro de China?

Yo diría que China en su conjunto es interesante para los inversores. Creo que China A aporta algo diferente porque no muchos inversores tienen experiencia allí. Se trata de un mercado muy profundo y muy amplio en el que cotizan varios miles de valores. Por lo tanto, a los inversores les resulta más complicado invertir por su cuenta. Pero desde la reapertura el interés por China en su conjunto ha ido en aumento. Creo que ofrece una buena exposición a la economía nacional y también tiende a estar un poco más protegida del ruido geopolítico. Así que creo que esa es también una de las razones por las que a la gente le gusta ese mercado.