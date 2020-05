El 'boomberang' del crudo: Brent y WTI se disparan y borran el 'crash' de abril

Los mercados energéticos han dado un giro de 180 grados en mayor frente a abril. Si el mes pasado se descontaba un daño permanente en la demanda de crudo, ahora los precios han virado en sentido contrario al observar la caída en los inventarios estadounidenses de crudo en la última semana y la menor acumulación para el segundo semestre del año, según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE). La recuperación de los precios del crudo parece total después de que en abril llegase a cotizar en negativo por primera vez en la historia.

El West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, se dispara un 8,4% este jueves, hasta 27,4 dólares, cuando hace apenas tres semanas cotizaba en negativo en su vencimiento mensual para la entrega a un mes. El Brent sigue sus pasos en Europa y se eleva por encima de los 31 dólares, un 6,5% más que el miércoles. Ambos vuelven a niveles de principios de abril y están cerca de sus cotizaciones de principios de marzo. El crudo subía apoyado en un ligero optimismo por los datos de la AIE, la ampliación de los recortes para junio anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por el compromiso de Arabia Saudí y Rusia de apoyar los mercados energéticos.

En cualquier caso, todavía existe cierta preocupación por si las reaperturas están siendo prematuras en algunas zonas y por la posibilidad de que un rebrote del Covid-19 ralentice la recuperación económica e imponga nuevas medidas de contención que afecten a la demanda, que comienza a recuperarse. Asimismo, la preocupación en torno a la capacidad de almacenamiento, especialmente en Estados Unidos, ha disminuido por la primera caída en los inventarios desde hace 15 semanas y el repunte en la demanda, pero continúa siendo un problema que si bien ha perdido importancia no ha desaparecido aún.

"Los inversores quedaron impresionados por las noticias con respecto a los niveles de almacenamiento, que nadie en el mercado esperaba. Sin embargo, no creemos que la capacidad de almacenaje esté en camino de recuperar niveles saludables y más bajos aún", señaló el analista jefe de mercados petroleros de la consultora Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen, según informa Efe. Para Tonhaugen, el exceso de oferta aún no desaparecerá del mercado por una disminución puntual de los inventarios ya que a su juicio "el mercado no se ha equilibrado todavía y llevará algo de tiempo para que esto ocurra".