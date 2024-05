No se vayan en mayo, aún hay más: 12.400 es el valor justo del Ibex para los analistas

Reza el refranero bursátil aquello de 'Sell in may and go away' (vende en mayo y vete lejos), pero este año no está siendo una buena guía por el momento. Las bolsas están de rally marcando máximo tras máximo sin perder el atractivo a ojos de los analistas. Buen muestra de ello es el Ibex 35, que se ha encaramado a máximos desde agosto de 2015 esta semana y acumula una revalorización del 4% a mitad de mayo. Además, el selectivo mantiene intacto un potencial del 10% de subida a 12 meses vista con el que arrancó 2024 porque, a pesar de la subida, el consenso de analistas ha ido elevando su valoración para las empresas que componen el índice.

El precio objetivo agregado para el Ibex 35 alcanza 12.438 puntos, según el panel que elabora Bloomberg a partir de más de medio millar de recomendaciones y valoraciones de analistas. Solo en lo que va de mes, los expertos de las principales casas de inversión y brókeres han impulsado el valor objetivo del índice en 200 puntos, adelantándose así a la reciente escalada del mercado.

Mayor potencial: Grifols, Solaria, Acerinox, Cellnex...

Las acciones con mayor potencial, según el consenso, son precisamente las más castigadas en bolsa, un efecto habitual porque los analistas tardan más tiempo en ajustar sus informes que los inversores sus carteras. La farmacéutica Grifols sigue siendo la empresa con mejor aspecto en esta métrica con un potencial de subida del 62% desde los 9,95 euros en que cotiza y los 16,19 euros del precio objetivo.

Desde el punto de vista fundamental, Solaria mantiene un recorrido del 33% hasta los 15,25 euros, desde los 11,41 en que cerró el jueves. Acerinox (+32%, 13,92 euros) es la tercera acción con mayor atractiva desde el punto de vista fundamental. Cellnex (+25%, 44,05 euros), IAG (+25%, 2,59 euros), Repsol (+20%, 17,69 euros), Acciona (+19%, 148 euros), Caixabank (+18%, 5,71 euros), BBVA (+15%, 11,5 euros) y Enagás (+14%, 16 euros) completaría el top 10 de empresas del índice por potencial.

Sobrevalorados: Fluidra, ACS, Naturgy, Colonial...

Al otro lado de la balanza, el fabricante de piscinas Fluidra (21,65 euros, -9%) es el valor del Ibex 35 más sobrevalorado en este momento respecto a su cotización en bolsa. Los analistas consideran que cotiza caro respecto a su valoración. La constructora ACS (37,6 euros, -5,3%) de Florentino Pérez es la segunda peor acción en este momento y cotiza por encima de lo que debería.

Naturgy (23,8 euros, -4%) también presenta un potencial negativo, aunque en el caso de la gasista, los inversores esperan que incluso escale más si se confirma que el tándem de Criteria Caixa y Taqa están dispuestos a ofrecer una prima por la participación del 41% que controlan en este momento los fondos de CVC y GIP.

Solo otras dos acciones más cotizan por encima de su precio objetivo. Son las socimis Colonial (-2,3%, 6,5 euros) y Merlin (-1%, 11 euros), protagonistas esta semana porque están inmersas en un proceso de reorganización de su cartera de activos. La primera acaba de incorporar a Criteria Caixa como accionista de referencia. La segunda ha convocado a los analistas e inversores este viernes para exponer sus novedades.

¿Se cumple el efecto 'sell in may?

La expresión popular 'Sell in May and go away» sugiere que los mercados financieros tienden a tener un mejor comportamiento estacional desde noviembre a abril, en comparación con el periodo de mayo a finales de octubre. El aforismo se usa para indicar a los inversores que vendan ahora y vuelvan a partir de noviembre.

Según un análisis reciente de Portocolom AV, la estadística del S&P 500 desde 1928 puede tener razón, pero hay excepciones. "Los datos históricos dan cierta veracidad a esta expresión popular, aunque no existe ninguna explicación definitiva de las causas que lo originan. Las principales hipótesis van encaminadas a que la operativa de compra y venta se reduce en el mercado bursátil en los meses de verano", apuntan. Sin embargo, su conclusión es que la mejor estrategia es estar invertido todo el tiempo, sin entradas y salidas estacionales.

Apunta que los inversores inversor que deciden mantener su inversión sin vender su posición momentáneamente en ningún periodo y observan que se habría multiplicado, según Portocolom. "Este análisis es otro buen ejemplo para destacar la estrategia de renta variable de comprar y mantener. En el corto plazo es difícil predecir los movimientos del mercado bursátil, pero en el largo plazo, los datos demuestran que se generan rentabilidades positivas importantes (al menos en el mercado estadounidense)", argumentan.