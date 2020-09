"No vemos una recuperación tan fuerte, aunque sí estamos en un nuevo ciclo"

En plena segunda ola de casos de coronavirus en todo el mundo, con el foco en Europa y, más concretamente en España, las gestoras se preparan para un escenario de confinamientos selectivos, con la incertidumbre de nuevo pegada a los mercados. En La Información hemos recogido el punto de vista y perspectivas de Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan Asset Management, quien nos ha dibujado un escenario de recuperación que ya no va a ser tan fuerte como en mayo o junio, en el que la renta variable vuelve a ganar peso en las carteras y en el que la europea, después de más de dieciocho meses relegada a un segundo plano, empieza a cobrar algo más de protagonismo. La cita electoral en Estados Unidos y el rifirrafe tecnológico con China son dos de los asuntos que traerán más volatilidad a los mercados los próximos meses.

PREGUNTA.- ¿Qué efectos o riesgos contempláis en las para principales economías si hay nuevos confinamientos por la segunda ola del virus? ¿Están descontados por el mercado?

RESPUESTA.- Nuestro escenario principal a día de hoy sigue siendo que desde antes de verano se ha empezado una recuperación a nivel global, igual que vimos una primera parte del año con una caída del crecimiento muy fuerte, una recesión. Pensamos que desde finales de mayo o principios de junio sí que ha empezado esa recuperación pero claramente no va a ser una recuperación en ‘V’. Esa recuperación que ha empezado muy fuerte durante los primeros meses, cogerá un ritmo más gradual y se prolongará a lo largo del año que viene. Que este escenario se materialice o no depende en gran parte de cómo se evolucione la pandemia.

Una de las cosas que estamos mirando muy de cerca es el tema de los segundos brotes y segundas oleadas. Creo que como volvamos a ver escenarios en el que nos confinan como pasó a comienzos de año claramente tendrían un impacto muy negativo en la economía. Me refiero a si volviéramos a ver que se cierra todo de forma global. Lo que pensamos es que los gobiernos van a intentar hacer confinamientos más suaves o locales para evitar que el impacto en el crecimiento sea el menor posible.

P.- Con una recuperación que no va a ser en forma de 'V'... ¿En qué momento del ciclo estamos?

R.- Creo que nosotros nunca hemos visto una recuperación en ‘V’. Vimos que la caída había sido muy brusca y la recuperación no pensábamos que pudiera ser en ‘V’ por el tipo de recesión que ha habido. La realidad es que todavía hay muchos sectores que no pueden operar como operaban antes por las medidas de distanciamiento, por el tipo de negocio que tienen... Todo lo que es turismo, hostelería, eventos deportivos... Todos esos sectores no están operando al cien por cien de su capacidad, por lo tanto eso va a tener un impacto en las economías a nivel global. Por eso no vemos esa recuperación tan fuerte, sino que se va a prolongar a lo largo del año que viene. Sí que hay que decir que estamos en un nuevo ciclo. El anterior, que ha sido muy largo, ya acabó y de momento hemos vivido una recesión que parece que ha sido muy severa, pero también esperamos que haya sido muy corta. Ahora estamos en esa parte de recuperación de la economía.

P.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas para España?

R.- No concretamos mucho a nivel país, porque al final damos la visión que ofrecemos en nuestros fondos de inversión y la mayoría son 'bottom-up' [el análisis parte de los estados financieros de la compañía, para examinar después su sector y más tarde la macro]. España pesa poco en los índices, pero para que te hagas una idea, más o menos lo que pensamos para el resto de las economías. Hemos empezado a ver una recuperación fuerte en torno a mayo o junio, pero la realidad es que no todo el mundo va a crecer al mismo ritmo y vamos a empezar a ver divergencias. ¿De qué van a depender esas divergencias? De cómo evoluciona la pandemia en cada país y, en segundo lugar, del tipo de economías que tengas. Hay economías que pueden estar más expuestas al sector tecnológico y, si han conseguido exportar, claramente se van a beneficiar más que aquellas que dependen más del turismo. Pero no entramos a hacer valoraciones. Es más a nivel general que a nivel país.

P.- ¿Están aprobándose a nivel europeo medidas suficientemente contundentes a nivel europeo para encarar la segunda ola?

R.- Creo que los bancos centrales aprendieron la lección de la crisis anterior que era que tenían que actuar rápido... y así lo hicieron. En general, todos los bancos centrales en el momento en que empezó la volatilidad en los mercados, incluido el Banco Central Europeo, han vuelto a aplicar políticas monetarias superrelajadas y también los gobiernos medidas de tipo fiscal. Con respecto a Europa, para nosotros ha sido un punto de inflexión cuando se empezó a hablar del fondo de recuperación. Nos parece que ese fondo demuestra el interés de Europa de ir todos en la misma dirección. En nuestras carteras llevábamos mucho tiempo infraponderados en renta variable europea y en el momento en que se empezó a hablar de ese fondo de recuperación empezamos a comprar.

P.- ¿Será necesaria una nueva ronda de estímulos por parte de los bancos centrales? ¿Y del BCE en particular?

R.- Si los datos no son lo buenos que esperaban o no van al ritmo que esperaban, el BCE volverá a aplicar nuevas medidas de estímulo. Creo que ellos han dejado claro, tanto el americano como el europeo, que van a hacer todo lo que esté en su mano para intentar que el impacto sea lo menor posible.

P.- Detállanos un poco más cuál es vuestra estrategia en renta variable y renta fija de aquí a finales de año. ¿Qué asignación de activos sería la adecuada ante incertidumbre actual?

R.- Para hablar de asignación de activos, siempre tomamos como ejemplo nuestras carteras multiactivo. Por hacer una trayectoria: empezamos 2020 con riesgo en cartera, porque teníamos unas perspectivas diferentes a las que finalmente han sido y entramos sobreponderados en renta variable. En el momento en que empezó la volatilidad redujimos riesgo y nos pusimos infraponderados en renta variable y estuvimos así unos meses, hasta que empezamos a ver que las economías se empezaban a recuperar. Desde entonces, empezamos a comprar otra vez renta variable y a día de hoy las carteras están ligeramente sobreponderadas en renta variable frente a renta fija. En renta variable nos gusta la americana, que en el anterior ciclo estuvimos sobreponderados todo lo que duró y de momento seguimos también largos. El cambio ha sido Europa, que llevábamos año y medio largo infraponderados y de mayo a junio hay perfiles que están neutrales y otros que están ligeramente sobreponderados. Y luego también nos gustan mercados emergentes.

Para la parte de renta fija, creo que también está muy complicada de gestionar por donde están las 'tires', porque van a estar así en un periodo prolongado. Tenemos que ser conscientes de que la renta fija también tiene que formar parte de cualquier cartera bien diversificada. Ahora mismo lo que más nos gusta es crédito. Dentro de éste, durante los meses más complicados de la pandemia con las correcciones de los mercados, tuvimos crédito de alta calidad crediticia. En el momento en que ha empezado la recuperación hemos vuelto a comprar algo de ‘high yield’ o baja calidad crediticia. Lo que todavía no tenemos es exposición a renta fija emergente, pero me imagino que dentro de poco será el siguiente movimiento, pero ahora las carteras están más sesgadas a crédito.

P.- ¿Qué oportunidades veis en renta variable europea? ¿y en la española?

R.- Con España, es lo mismo que a nivel país. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que pesa en los índices de renta variable europea y en nuestros fondos, todos ellos, la distribución sectorial o por país te viene dada por la selección de compañías. Qué compañías nos gustan y cuáles no. En nuestras carteras multiactivo hemos incrementado el peso en renta variable europea por varias razones: porque es verdad que por valoración está más atractiva que otros mercados como el americano, que puede estar más caro. Y luego, la idea de ese fondo de recuperación nos pareció muy interesante porque por fin se empezaba a ver un movimiento común en Europa que no vimos en la anterior crisis y por eso nos hemos ido largos de renta variable europea.

P.- ¿Tiene todavía recorrido el sector tecnológico?

R.- Creo que sí, otra cosa es que tenga el mismo recorrido que ha demostrado hasta ahora. Las rentabilidades tan atractivas que hemos visto, tanto este año como todos los anteriores o la última década, es muy difícil que consistentemente se vuelvan a reproducir. De ahí a que se haya acabado el ciclo tecnológico... no lo pensamos. Por qué, porque tecnología hoy día no es un único sector, está metido en cada uno de los distintos subsectores, y si quieres ser líder en tu mercado o industria, o tienes la tecnología más desarrollada para poder diferenciarte o no vas a conseguir liderar. Por eso nos parece tan interesante este sector y aunque no veamos rentabilidades como las que hemos visto en los últimos años, sí que seguimos pensando que es una inversión atractiva. Dicho esto, tampoco nos extrañaría después de lo muchísimo que ha corrido ver una corrección como la que hemos visto en los últimos días.

P.- ¿Qué impacto prevéis que tengan la carrera final a las presidenciales en EEUU y los propios comicios?

R.- Con las elecciones americanas al final siempre acaba habiendo volatilidad en los mercados y este año no será distinto. Sí que creo que, con respecto a principios de año hay una diferencia. Entonces había tres candidatos demócratas, dos de ellos parecían un poco más extremistas y al final el que se ha quedado es más centrista. Eso ha permitido que no vayamos a ver tanta volatilidad, pero claramente creo que es uno de los factores que estamos teniendo en cuenta de cara a los próximos meses porque prevemos que tenga un impacto en los mercados.

P.- ¿Y el de las tensiones tecnológicas y comerciales entre EEUU y China?

R.- Sobre las tensiones comerciales, aunque parecía que eran siempre comerciales, lo que ha estado por detrás era quién iba a ser el líder tecnológico, si China o EEUU. Da igual quien gane las siguientes elecciones, Biden o Trump, para cualquiera de los dos va a seguir siendo una prioridad continuar siendo líder. Otra cosa es que las medidas que implemente uno y otro sean distintas, pero los dos van a seguir a China de cerca para ver quién gana esa batalla tecnológica.

P.- ¿Cómo ves la inversión en un horizonte a cinco o diez años, saliéndonos un poco del ámbito Covid? ¿Cuál será el papel de los gestores, del factor humano...?

Cuando inviertes, siempre tienes que tener una visión de medio a largo plazo. Es verdad que es muy difícil y que en España nos costaba y en momentos de volatilidad veías que a los inversores les entraba miedo y vendían cuando no había que vender. Si hay una cosa diferente a lo que hemos vivido en estos meses de volatilidad respecto a otros, no sabemos si porque ya esa visión de medio a largo plazo ha empezado a calar en los clientes, es que han aguantado mucho mejor la volatilidad de lo que lo han hecho en otros momentos. Está claro que hay que tener un horizonte de medio a largo plazo, está claro que las carteras tienen que estar bien diversificadas... Creo que esos son principios que hay que seguir siempre en cualquier ciclo y en cualquier momento. Estamos en un entorno complicado y los próximos años van a continuar siendo complicados... probablemente más complicados que hace unos años.

Nuestros gestores lo que dicen es que, por supuesto, las carteras tienen que ser multiactivo, tienen que estar diversificadas, pero también tienes que empezar a ampliar el número de herramientas que utilizas. Intentar meter fondos que te ayuden a descorrelacionar, de retorno absoluto, que te intentan proteger en momentos de caída... Intentar, aquellos clientes más sofisticados y que puedan, estar en fondos alternativos –me refiero más a los ilíquidos-. Claramente estamos en un entorno más complicado, pero eso no significa que si delegas tus inversiones a gestores con experiencia no puedas acabar obteniendo rentabilidades atractivas.