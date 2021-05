La nueva gurú de Wall Street se deja un 18% en su ETF con Tesla en cartera

La última gestora estrella de Wall Street, Cathie Wood, a la que Bloomberg llegó a calificar "la mejor inversora de la que no has oído hablar", no logra despuntar en 2021 pese a la tendencia alcista del mercado. Su fondo cotizado insignia, ARK Innovative, acumula desde el lunes una caída próxima al 7% tras unos días clave por el miedo a la inflación de los inversores. Sin embargo, este desplome no es nuevo y desde el inicio del año pierde un 18% de su valor lastrada, sobre todo, por el elevado peso de Tesla en su cartera, representa el 10,3%.

Wood, fundadora de la firma Ark Investment con la que gestiona diversos fondos temáticos, destacó especialmente en 2020 después de que su ETF Ark Innovative registrara una rentabilidad del 152% anual. Pero ahora, ese fondo no logra levantar cabeza y a la rentabilidad negativa se le suma las ventas masivas. A principios de mayo registró su mayor volumen de salidas desde diciembre de 2018, casi 714 millones de dólares en una semana, según señala Reuters. El volumen de activos netos asciende en la actualidad a 22.280 millones de dólares.

Este ETF se centra en acciones de "innovación disruptiva" en áreas como biotecnología, robótica, inteligencia artificial, blockchain y tecnología financiera. Es un fondo concentrado y temático que realiza grandes cambios en un puñado de acciones de alto crecimiento. Estos valores permitieron elevadas ganancias durante 2020, pero en 2021 acumulan caídas de, al menos el 5%, a medida que se reduce el apetito por el riesgo de los inversores. Los inversores han favorecido el valor y las acciones cíclicas en medio de la reapertura de la economía de EEUU y el lanzamiento de las vacunas contra la Covid-19.

Tesla es el principal valor de su cartera, su participación roza los 2.000 millones de dólares, por lo que su evolución, marcada por la tendencia bajista de las renovables, lastra su rendimiento. La compañía de Elon Musk, que fabrica coches, pero también comercializa placas solares y energía limpia, acumula una caída superior al 14%. La primera semana de enero registró su peor periodo, perdiendo casi un 25% en solo cinco días. Esa misma semana el fondo cotizado de Wood cayó un 14,45%.

Pero, no es el único desplome de la cartera. Las 10 principales posiciones del fondo, que representan casi la mitad de la cartera, también acumulan caídas destacadas. El 6,2% del capital del ETF está invertido en Teladoc Health, una multinacional de telemedicina y atención médica virtual, que se deja casi un 30% desde el inicio del año. Por su parte, la compañía Roku, que fabrica reproductores de medios digitales para transmisión de vídeo, también supera el 5% de exposición en cartera y se deja algo más de un 5% en el año. Otros nombres destacados en cartera son Twitter, Coinbase, Zoom o Shopify.

La tendencia negativa en el año hace perder dinero a los inversores que compraron en los últimos meses, cuando el ETF de Wood logró más popularidad. Sin embargo, para aquellos que invirtieron antes el ETF ARK Innovative reporta una gran rentabilidad, ya que las últimas pérdidas son todavía inferiores a las ganancias registradas desde su creación. De hecho, en el último año se revaloriza un 84%.

De hecho, Wood se mostró optimista esta misma semana, asegurando que las acciones de crecimiento como Tesla continuarán obteniendo mejores resultados durante los próximos 5 años a pesar de sus recientes caídas. "Muchos consideran que lo que ha sucedido en los últimos 3 meses es el equivalente al colapso de la tecnología y las telecomunicaciones. No creemos que este sea el caso en lo más mínimo", afirmó.

"La mejor inversora de la que no has oído hablar"

Cathie Wood ha sido considerada como la nueva gurú a seguir para invertir, siguiendo el ejemplo de otras inversiones populares como las de Warren Buffet. Así, Bloomberg le dedicó un artículo definiéndola como "la mejor inversora de la que nunca has oído hablar". Sin embargo, su estrategia es diferente y ha destacado en el mercado por sus apuestas precisamente durante desplomes. El último caso se produjo hace unos días, cuando decidió aumentar su exposición a Twitter en plena caída de la compañía de Jack Dorsey.

Las acciones de la red social se desplomaron un 15% después de que la compañía anunciara un crecimiento de los usuarios menor del esperado en el primer trimestre. Sin embargo, ARK fue a contracorriente del mercado y compró más de 1,3 millones de acciones de Twitter, valoradas en cerca de 72 millones de dólares aproximadamente. Las acciones mantienen la tendencia a la baja y cotizan cerca de los 51 dólares.

Pese a que creó su firma de inversión ARK Investment Management en 2014, la trayectoria de Wood es larga. Antes de ARK, Cathie pasó doce años en AllianceBernstein como Directora de Inversiones de Estrategias Temáticas Globales, donde gestionó 5.000 millones de dólares en activos. Cathie se unió a Alliance Capital procedente de Tupelo Capital Management, un 'hedge fund' que cofundó y que en el año 2000 gestionaba 800 millones de dólares en estrategias temáticas globales.