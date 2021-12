¿El ocaso del 'meme' llega a bolsa? Los 'traders' dan el portazo a los brókeres

En enero se cumple el primer aniversario del fenómeno meme en la bolsa. Los usuarios del foro Reddit, gracias a la mayor democratización del sector y a la guerra entre brókeres por ser el que aplica menos comisiones, impulsaron las acciones de muchas compañías que, por aquel momento, se encontraban muy castigadas o en serios aprietos financieros. El principal ejemplo fue GameStop, que pasó de cotizar en los 17 dólares hasta escalar hasta los 483 dólares por título en cuestión de días.

Pero GameStop no fue un incidente aislado: los inversores apoyaron a otras compañías como AMC Entertainment, Blackberry, Bed Bath & Beyond y muchas otras empresas. ¿El denominador común de estas inversiones? Acciones de memes (o meme stock, del inglés). Pero casi un año después, estos títulos se han convertido en un gran desconocido para Wall Street y ahora muchos inversores han optado por cerrar sus posiciones.

Recientemente, la agencia Reuters hacía mención a José Castillo, que retiró el verano pasado sus 60.000 dólares en acciones de GameStop de su bróker, aunque no tenía intención de venderlas por el temor a que las plataformas de inversión prestasen sus acciones a los 'hedge funds' con el objeto de venderlas en corto. Es un movimiento que se ha ampliado a gran parte de esta turba de inversores. Los movimientos en la sombra por parte de los especuladores bajistas se han ido cocinando y actuar a la contra resulta ahora una prioridad para la comunidad de Reddit. Los agentes de bolsa han intentado tranquilizar a los inversores diciendo que sólo prestan acciones de clientes que operan con fondos prestados. Si utilizan su propio efectivo, las acciones no se prestan. Pero los inversores minoristas no se fían.

Si se observa el registro directo de acciones en Reddit, la plataforma de medios sociales a la que los traders intradía acudieron en masa este año después de que el frenesí de las acciones de memes despegara. Allí, cada vez más inversores han anunciado que han sacado sus acciones de los brókeres a través de empresas como Computershare, argumentando que esto les ayudará a protegerse de la venta en corto. “Pasan tantas cosas con una acción en corto, que la gente empezó a pensar en cómo pueden asegurarse de que es el dueño de verdad y de que alguien no está haciendo algo que no quiere con sus acciones”, comentan desde Atlantic Capital.

Paul Conn, presidente del grupo global de mercados de capitales de Computershare, asegura que la entidad sufrió una ola de inversiones de registro directo a partir de septiembre que fue impulsado por los traders intradiarios: “Los inversores minoristas han pedido a su agente o banco que retire sus inversiones del sistema y las ponga a su nombre, directamente en el registro de acciones de la empresa”.

Los 'hedge funds' tradicionalmente toman prestadas las acciones y las venden en corto, con la esperanza de que bajen de valor para poder volver a recomprarlas más baratas y embolsarse la diferencia. Los expertos al respecto que es poco probable que el impulso al registro directo reduzca esta práctica, ya que la mayoría de las garantías de los fondos de cobertura proceden de brókers de primera línea y no de minoristas.

“Las acciones utilizadas para el préstamo de valores de las cuentas minoristas con margen son mínimas en comparación con el inventario de las acciones de los brókers principales y los prestamistas a largo plazo, como los fondos de inversión y los fondos de pensiones», afirma el director gerente de la firma de investigación S3 Partners, Ihor Dusaniwsky. La media mensual de los volúmenes de negociación de las acciones de GameStop ha caído desde julio a sus niveles más bajos desde hace más de un año, según los datos de Refinitiv. Ese fue el momento en el que los usuarios de Reddit comenzaron a abogar por el registro directo de las acciones.

Un problema que se retroalimenta

Cuantas más acciones se transfieran fuera de las agencias de valores a proveedores de registro directo como Computershare, menos estarán disponibles para negociar. Joshua Mitts, profesor de derecho de Columbia, cuenta en un reciente estudio que la eliminación de las acciones del mercado las hace más susceptibles a las oscilaciones salvajes de los precios, lo que podría acabar perjudicando a los inversores minoristas.

“Desde un punto de vista psicológico, puedo ver cómo resuena todo esto, pero desde un punto de vista económico no tiene mucho sentido, porque con menos acciones disponibles la negociación va a ser simplemente más volátil” alerta. Plataformas de trading tan populares como Robinhood y SoFi Technologies, así como brókers tradicionales como Charles Schwab y Fidelity, perderían si la tendencia de registro directo se intensifica. Se beneficiaron de la oleada de este año en el trading de acciones de memes.

“Hemos visto un repunte en los últimos meses de clientes que solicitan mantener ciertos valores fuera de Charles Schwab como medio para evitar que sean prestados”, destaca el director gerente de trading del bróker, Jeff Chiappetta, en un comunicado reciente. “Muchas solicitudes se realizaron por clientes que compraron acciones sin pedirlas prestadas a Charles Schwab y no habrían tenido sus acciones prestadas”, según Chiappetta.

Pero todo empezó por las restricciones en las operaciones. Los inversores minoristas empezaron a desconfiar de los brokers cuando Robinhood y sus homólogos pusieron restricciones a la negociación con las acciones de GameStop a finales de enero del año pasado. Miles de inversores afirmaron en las redes sociales que estos bloqueos se introdujeron para proteger a los hedge funds que habían perdido miles de millones de dólares vendiendo en corto las acciones sin anticiparse a un repunte impulsado por Reddit.

Firmas como Robinhood, cuyo modelo de negocio se nutre del flujo de órdenes, recibieron duras críticas despertando la desconfianza de los inversores minoristas, especialmente porque Citadel Securities, que actúa como market maker de la compañía, también gestiona fondos de cobertura que se dedican a la venta en corto. Robinhood y Citadel han insistido siempre en que las restricciones a las operaciones no se establecieron para proteger a los hedge funds, sino que eran necesarias porque Robinhood no tenía suficientes garantías para ejecutar las operaciones de los clientes.