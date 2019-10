Ola de reembolsos en los fondos de Fisher por la 'bravuconada sexista' del fundador

Sexo, dinero y bravuconadas sexuales de uno de los grandes tiburones de Wall Street. Ken Fisher, el fundador de la conocida gestora de fondos de inversión Fisher Investments, se ha colocado en el disparadero. Algunos inversores institucionales partícipes de sus fondos han pasado de las palabras a los hechos tras la polémica desatada y han ordenado retirada masiva de dinero de estos vehículos de inversión después de que Fisher pusiese al mismo nivel la captación de ahorro para sus fondos con proponer mantener sexo con una mujer en un bar y "tratar de meterse en sus pantalones", una metáfora que no ha sentado nada bien.

Fisher, que fundó la firma que lleva su nombre (Fisher Investments) en 1979, mantiene bajo gestión alrededor de 112.000 millones de dólares, está sufriendo reembolsos de grandes clientes que están situando a la firma en graves aprietos en las últimas horas. El mediático gurú de Wall Street se ha situado bajo los focos de la industria financiera tras sus comentarios en una exclusiva y secreta conferencia celebrada la semana pasada en EEUU. Un simple comentario para algunos, todo un reflejo de la filosofía corporativa sexista de la gestora para otros.

El fondo de pensiones de Michigan retiró 600 millones y a las pocas horas, el plan de pensiones del ayuntamiento de Boston hizo lo mismo con sus cerca de 300 millones. El plan de pensiones de los empleados públicos de Florida ha anunciado que seguirá ese camino y el gigante Fidelity, una de las cinco mayores gestoras del mundo, también está meditando retirar hasta 500 millones de dólares que tiene en Fisher, según comunicados hechos públicos por estas firmas. En total, más de 1.000 millones de dólares habrían sido reembolsados y una cantidad similar estarían a punto de hacerlo de abandonar a Fisher.

¿Qué dijo Fisher?

"Lo más estúpido que puede hacer un gestor de fondos es alardear sobre el rendimiento [de su fondo] en un un correo que es un poco como entrar en un bar y decir que eres un chico soltero y quieres tener sexo, caminar hasta alguna chica y decirle: '¿Oye, quieres tener sexo?' Simplemente te conviertes en un imbécil ”, dijo Fisher en una exclusiva conferencia organizada por Tiburon Strategic Advisors a 25.000 dólares la entrada.

Sin embargo, sus habituales comentarios sexistas en sus conferencia, según algunos de los asistentes, tuvieron un momento culminante el pasado martes 9 de octubre cuando provocó la reacción de algunos de los asistentes a la conferencia. “El dinero y el sexo: son las dos cosas más privadas para la mayoría de las personas (...) Es como ir a una chica en un bar ... ir a una mujer en un bar y decir, oye, quiero hablar sobre lo que hay debajo de tus pantalones", dijo Fisher ante unos 200 asistentes según un audio de la CNBC.

Lo ocurrido en la conferencia, sin acceso a la prensa, comenzó a viralizarse después de que Alex Chalekian, fundador de Lake Avenue Financial, colgó un vídeo denunciando los comentarios de Fisher y fue respaldado por algunas mujeres que escucharon a Fisher. “Hizo referencia a Jeffrey Epstein, habló de que las organizaciones benéficas son inmorales, mencionó cosas sobre ‘tropezar con ácido’ y otros comentarios inapropiados", señaló.

En un comunicado enviado a la revista Fortune, el propio Fisher ha intentado quitar hierro al asunto pero ha enfurecido más a otros inversores. “Algunas de las palabras y frases que usé durante una conferencia reciente para aclarar ciertos puntos estaban claramente equivocados y no debería haberlas hecho. Me doy cuenta de que este tipo de lenguaje no tiene cabida en nuestra empresa o industria. Me disculpo sinceramente”, asevera Fisher en su carta.