Orcel rompe su silencio sobre Santander: "No soy alguien que deje pasar las cosas"

El italiano Andrea Orcel está sin trabajo y con tiempo libre por primera vez en más de tres décadas como banquero de inversión en firmas como Merrill Lynch o UBS. Lo está desde mediados del pasado mes de enero cuando Banco Santander decidió cancelar de forma inesperada su fichaje como consejero delegado de la entidad.

El anuncio sorprendió a todos tanto como la noticia de su incorporación en septiembre de 2018. Santander optó por dar un portazo a Orcel después de haberle sacado de UBS, donde dirigía su banca de inversión, al considerar demasiado elevado de 55 millones de euros de su ‘cláusula de rescisión’.

Orcel no olvida el agravio y, en una entrevista con el diario británico 'Financial Times', rompe su silencio sobre su frustrado fichaje por el Santander. “No quiero ser un rehén de esta terrible situación. Así que he puesto el asunto en manos de los profesionales [legales]. Les dije que habrá decisiones críticas, por lo que tendrán que llamarme, pero su objetivo principal es hacerlo ellos… Conducirlo a su conclusión natural. No quiero estar de guardia todos los días. Ese es el reto de mi nueva vida. ¿Podré encajarlo?”, explica en una entrevista con el rotativo económico británico celebrada en el restaurante vasco Lurra de Londres.

'Txuletón y patxarán'

El menú que degusta Orcel junto al redactor de banca del FT no es apto para veganos: ensalada de tomate, chuletón, café expreso y pacharán para terminar. Según el artículo, el banquero italiano intenta reconciliarse con su actual situación para que no le consuma y usa varias veces la palabra árabe "maktub", que se traduce aproximadamente como "está escrito" o, de forma más coloquial, “así son las cosas”.

Es la contenida referencia al actual pulso que mantiene con Santander para lograr un resarcimiento económico por la cancelación de su precontrato como consejero delegado del mayo banco del euro.

"No soy conocido por ser una persona que se vaya o deje pasar las cosas, especialmente cuando creo lo correcto no dejarlo pasar. No es solo por mí. Imagina esta situación con alguien que tenga menos visibilidad. No está bien”, señala el ejecutivo.

Orcel fue banquero de inversión en Merrill Lynch y jugó un papel activo en la carrera de adquisiciones del Santander (Abbey National, Alliance & Leicester, ABN Banco Real, Sovereign...) a finales de la pasada década, sobre todo, con la operación que convirtió al banco español en un campeón europeo.

El redactor del FT le recuerda a Orcel que aquella operación no terminó bien para sus protagonistas y, aunque el banquero italiano admite su ‘mea culpa’, le recuerda que él fue asesor de Santander y la entidad española salió muy bien parada.

Fue en 2007 y Orcel formaba tándem en Merrill Lynch junto a Richard Slimmon en el asesoramiento del Santander, que se quedó con el brasileño Banco Real y las entidades italianas Antonvenetta e Interbanca por unos 20.000 millones de euros.

Apenas cerrada la operación, Santander revendió las dos unidades transalpinas por unos 10.000 millones en total y unas plusvalías de más de 2.400 millones. Orcel fue el personaje clave en aquel ‘pelotazo’ financiero que dejó el mejor recuerdo en la familia Botín y en el Santander, tanto que doce años después ha estado a punto de terminar dirigiendo la entidad financiera.