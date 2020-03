La Fed baja tipos en una acción conjunta con BCE, Japón, Suiza y UK contra el virus

Los grandes bancos centrales salen a escena y lo hacen a través de una acción coordinada con la que tratan de hacer frente al pánico en los mercados que ha supuesto la extensión del coronavirus, a su consideración como pandemia global y a los efectos económicos que todo ello esta generando. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo anuncian un plan para rebajar la tensión financiera y facilitar la liquidez a través de los acuerdos de línea de intercambio de liquidez en dólares estadounidenses. Se trata de la primera acción conjunta entre los grandes bancos centrales del mundo desde finales de 2008, en plena convulsión de la crisis financiera tras la quiebra de Lehman Brothers.

A esta medida se suma una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos de un punto porcentual, apenas unos días después de que la Fed ya anunciase un tijeretazo de cincuenta puntos básicos. “Estos bancos centrales han acordado reducir el precio de los acuerdos permanentes de intercambio de liquidez en dólares estadounidenses en 25 puntos básicos, de modo que la nueva tasa será la tasa de intercambio de índice (OIS) durante la noche en dólares estadounidenses más 25 puntos básicos”, explica el BCE en un comunicado conjunto. Se trata de una medida con la que los cinco

Estos cambios entrarán en vigencia con las próximas operaciones programadas durante la semana del 16 de marzo. Las nuevas ofertas de precios y vencimientos se mantendrán vigentes mientras sea apropiado para respaldar el buen funcionamiento de los mercados de financiación en dólares estadounidenses. Las líneas de 'swap' son facilidades permanentes disponibles y sirven como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados de financiación globales, lo que ayuda a mitigar los efectos de tales tensiones en el suministro de crédito a los hogares y las empresas, tanto en el país como en el extranjero.

El BCE explica en un comunicado que “para aumentar la efectividad de las líneas de intercambio en la provisión de liquidez a plazo, los bancos centrales extranjeros con operaciones regulares de liquidez en dólares estadounidenses también acordaron comenzar a ofrecer dólares estadounidenses semanalmente en cada jurisdicción con un vencimiento de 84 días, además de las operaciones de vencimiento de una semana”.

La Fed lleva los tipos a los mínimos de la crisis financiera

El macroplan puesto en marcha por los cinco organismos incluye una nueva rebaja de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos -la semana pasada ya los redujo en 50 puntos básicos para dejarlos en una horquilla entre el 1 y el 1,25%-. El precio del dinero en la primera economía del mundo queda fijado en un rango entre el 0 y el 0,25%. El organismo presidido por Jerome Powell anuncia, además, la inyección de un 'bazuka'de 700.000 millones de dólares a la economía norteamericana en forma de compra de activos o 'QE' (Quantitative Easing, por sus siglas en inglés).

En concreto, el emisor comprará 500.000 millones en valores del Tesoro y 200.000 millones en valores respaldados por hipotecas. La medida, que el propio Powell explicará en una rueda de prensa a las 6:30 p.m. hora de Washington, lleva los tipos en EEUU al mínimo histórico que se estableció por primera vez durante la crisis financiera mundial.

"El brote de coronavirus ha dañado a las comunidades e interrumpido la actividad económica en muchos países, incluido Estados Unidos. Las condiciones financieras mundiales también se han visto significativamente afectadas", señala la Fed en un comunicado. En él añade además que "el Comité también reinvertirá todos los pagos de capital de las tenencias de deuda de la Reserva Federal y valores respaldados por hipotecas de la agencia. Además, el Open Market Desk ha ampliado recientemente sus operaciones de acuerdos de recompra a plazo y durante la noche".

Todos a una

Ocho grandes bancos de EEUU no recomprarán acciones

Ocho de los bancos más grandes de Estados Unidos (Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street y Wells Fargo) han decidido suspender las recompras de acciones al menos hasta julio, tal y como han anunciado en un comunicado conjunto el domingo en el que ponen de relevancia el "desafío sin precedentes" que supone la pandemia de coronavirus. La decisión, anunciada por el Foro de Servicios Financieros, la han hecho pública después de que la Fed y otros cuatro grandes bancos centrales de mundo hayan anunciado la primera acción conjunta desde diciembre de 2008 para frenar el impacto económico de la enfermedad.