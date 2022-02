El oro ejerce de protector financiero por la guerra pero Bitcon y cripto defraudan

Toca el momento del paraguas para los inversores como suele suceder cuando las tensiones geopolíticas entran en escena. Con ellas, los activos refugio clásicos suelen funcionar. Y esta no ha sido una excepción. Los precios del oro subieron por encima del nivel clave de 1.900 dólares la onza, como consecuencia del ataque de Rusia sobre Ucrania. Parece que la tendencia ahora es completamente imparable.

Ucrania avanzó hacia la declaración de un estado de emergencia nacional después del reconocimiento de Moscú de dos regiones separatistas del país ucraniano, Lugansk y Donetsk, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha lanzado su primera ofensiva. Las bolsas inmediatamente se desplomaron y los activos que ejercen como escudo defensor volvieron actuar como tal.

Los lingotes cotizan cerca de su nivel más alto en más de ocho meses después de recuperarse debido a las tensiones geopolíticas latentes. “Ha atraído un interés renovado de los inversores en fondos cotizados en bolsa y fondos de cobertura que negocian en el Comex, que pasaron gran parte de 2021 al margen”, dicen una nota elaborada por el equipo de Morgan Stanley.

“El oro se está beneficiando del riesgo geopolítico, ya que cuando aumentan las tensiones macro globales, la demanda de activos de refugio tiende a incrementarse”, asegura el equipo de analistas de WisdomTree.

Parece que el oro ha encontrado el apoyo que necesitaba. “Esperamos que el precio del oro continúe viéndose afectado a medida que se desarrolle la situación geopolítica, aunque su historia fundamental se basa en la lucha entre el endurecimiento de la política de la Reserva Federal y los niveles persistentemente elevados de inflación”, analiza la firma.

Una Fed con una política monetaria dura suele ejercer una presión alcista sobre los rendimientos del metal dorado y del dólar estadounidense, creando vientos en contra para el oro. “Pero si las cifras de inflación siguen siendo altas incluso cuando la Fed se embarque en el política de endurecimiento, este puede ser el punto en el que los inversores busquen más protección contra la inflación”, describen.

Rafael Peña, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral, expone que el oro ha empezado “su lógica aportación en periodos inflacionistas”. “Entendemos que debe continuar tras una expansión monetaria tan larga y de una dimensión tan importante como la que se ha producido”, asegura el experto.

De igual modo, desde Protocolom AV, aseguran que el plan para protegerse ante un conflicto bélico como el de Rusia y Ucrania pasaría por una “reducción sensible del riesgo”, a través de una “reducción de la exposición en renta variable, reposicionamiento en renta fija desde crédito corporativo hacia bonos soberanos, un aumento de los activos refugio (liquidez e incluso oro) y mayor exposición hacia el dólar”. Es la tesis de la protección que se impone ya en los mercados.

El Bitcoin no actúa como 'oro digital'

En los últimos años se ha comentado que Bitcoin podía actuar a largo plazo como una especie de oro digital. Una reserva de valor capaz de utilizarse de cobertura contra la inflación y como activo con el que protegerse ante incertidumbre geopolíticas que puedan aparecer.

Por lo pronto, tomando como referencia el conflicto entre Rusia y Ucrania, no ha sido así. El precio de la criptomoneda de referencia ha perdido más de un 7% desde los ataques rusos, lo cual confirma más su correlación con las bolsas que con el metal dorado. Y es que hay varios vientos en contra de la divisa digital.

Delphi Digital, que previamente indicaba que Bitcoin estaba “moviéndose en un área de resistencia diaria, semanal y mensual”, asegura que tiene más dificultades en el corto y medio plazo. La confluencia de resistencias lleva a la firma de análisis a sugerir que “el nivel de los 45.000 dólares era una cota lógica para esperar una actividad de toma de beneficios/reducción de riesgos debido a la confluencia de zonas de resistencia y a la velocidad y magnitud del movimiento desde los mínimos recientes”.

Según Delphi Digital, el precio de bitcoin “se ha estancado durante las últimas dos semanas” y aún no ha “recuperado ninguna estructura de soporte semanal o el punto medio del rango anual”. Y las tensiones provenientes de Rusia no ayudan a su mejoría fundamental y técnica. “Si el nivel de 40.000 no se consolida, el siguiente nivel de la estructura del mercado está en la zona de los 38.500 dólares; y si perdemos este nivel, es de esperar que se vuelvan a visitar los mínimos anteriores”, concluye.