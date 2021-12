La liberación de Pablo Isla le sitúa en la 'pole' para las 'sillas calientes' del Ibex

Era cuestión de tiempo que Marta Ortega Pérez tomase las riendas de Inditex por expreso deseo de su padre, dueño del 59,6% de las acciones del grupo de moda. Lo que pocos esperaban era que el proceso estuviese acompañado de la salida de Pablo Isla Álvarez de Tejera de la multinacional, que quedará liberado para emprender un nuevo rumbo profesional a partir de abril. Lo hará después de 17 años al frente de una empresa que ha multiplicado por siete su tamaño en bolsa, por 6 veces su volumen de dividendos entregados a los accionistas y por diez su caja (lo contrario de deuda) desde 2005.

La noticia de la nueva condición de 'agente libre' de Isla corrió como la pólvora tanto entre las cúpulas del Ibex 35, sobre todo, en aquellas que afrontan procesos de sucesión o cuyos accionistas están pensando en hacerlo. Pero también se notó en las mesas de contratación de los grandes inversores, que castigaron a Inditex (-6,1%) con su mayor caída en bolsa desde la pandemia y la pérdida en una sola sesión de 5.600 millones de capitalización. Pese a la altísima relevancia para el futuro de la dueña de Zara, el tema de conversación desde primera hora del día fue la especulación sobre el próximo destino de Isla, un tema que esquivó sin contemplaciones para intentar reorientar el foco hacia la textil.

Fue un intento en vano. Distintas fuentes empresariales y financieras sitúan al actual consejero independiente de la multinacional suiza Nestlé en otro trono del Ibex 35 pero sin la certeza de cuál será. Son varios los ‘sillones calientes’ que pueden afrontar cambios a partir de la segunda mitad de 2022. Isla quedará liberado aunque asumirá con toda probabilidad la cláusula de no competencia en el sector textil. La mayoría mencionaron a este diario a Telefónica como uno de sus potenciales destinos tras Inditex, donde fue consejero y sonó como posible relevo de César Alierta, considerado su mentor, en la sucesión de 2016, , pero la operadora cuenta con sus propias figuras emergentes como Laura Abásolo, como publicó ‘La Información’.

También sitúan al holding de infraestructuras, industrial y construcción de ACS de Florentino Pérez como otro grupo sin relevo al presidente del Real Madrid después de que su sucesor Marcelino Fernández cayese en desgracia por los problemas con Cimic. La petrolera Repsol, que afronta en 2023 un vacío en su cúpula con la extinción del mandato de Antonio Brufau, y acaba de ser la última cotizada energética en recibir inversión del holding Pontegadea tras Enagás o Red Eléctrica.

Fuera de la esfera bursátil, algunos no olvidan el pasado de Isla en el sector público en los años 90 como abogado general del Estado, director general de Patrimonio y como co-presidente de la Altadis, resultado de la fusión de las semiestatales Seita y Tabacalera desde 2000 a 2005. Isla estuvo en la terna de candidatos considerados para Bankia tras su rescate en 2012. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez está necesitado de rescatar su credibilidad ante Bruselas en la elaboración de presupuestos, el plan de recuperación y la ejecución de los fondos europeos ante el nuevo escenario económico. La opción del fichaje de Isla como gestor independiente encajaría con el modelo de prestigio que está desplegando el alumno aventajado de la recuperación europea: la Italia de Mario Draghi y el ministro Vittorio Colao, ex consejero delegado de la multinacional británica Vodafone.

A priori, la decisión de Isla parece estar meditada desde "hace meses", los mismos que lleva diseñando en la transición de Inditex, como él mismo explicó el martes ante los medios. Quienes siguen de cerca la compañía dan por sentado que el destino de Isla ya debe estar escrito en un preacuerdo en sobre cerrado en algún cajón del Ibex, o de lo contrario no se habría prestado a anunciar el relevo con tanto tiempo de antelación. Hasta abril, el ejecutivo madrileño dirigirá el plan de sucesión que él mismo ha diseñado junto a Amancio Ortega, fundador y principal accionista. "Estos cuatro meses voy a estar enfocado en hacer la transición. Después, ya veremos", zanjó Isla este martes aludiendo a su compromiso con Inditex y su fundador.

Credenciales del mejor ejecutivo español

A punto de cumplir 58 años, Isla afronta un cambio en trayectoria profesional respaldado por una reputación de brillante gestor que lo han convertido en 'el deseado' por muchas grandes compañías y proyectos, pero solo él sabe por el momento para cuál será el elegido. En su historial figuran algunos hitos de negocio como el haber liderado una expansión internacional sin precedentes hasta plantar la marca en más de 200 países.

Durante su etapa al frente de grupo se triplicaron el número de tiendas de Inditex hasta superar los 7.500 espacios comerciales, aunque a mediados de 2019 comenzó un punto de inflexión que le llevó a cerrar tiendas, aumentar el tamaño del resto y acelerar su apuesta por el comercio electrónico con la extensión de sus cadenas de suministros a países donde ni siquiera tenía presencia física. Isla ha liderado la digitalización de Inditex hasta convertirla en la mayor empresa española de venta online camino de los 7.000 millones de euros anuales en ventas, que suponen alrededor del 25% de su negocio.

Cuando Isla llegó a Inditex usó su experiencia en Altadis, pero sobre todo el conocimiento de las grandes cadenas de suministro que adquirió en Logista, la filial dedicada a la actividad de recoger, empaquetar y enviar, los tres verbos clave del comercio electrónico. En 2007, apenas dos años después de su aterrizaje en Arteixo, Inditex comenzó a vender en la red a través de Zara Home. En 2009 creó su primera filial (Fashion Forwarders Logistic) especializada en los envíos internacionales para las marcas del grupo. La venta digital le permitió ganar la batalla por la rentabilidad.

Por este motivo, los inversores están dispuestos a pagar múltiplos superiores a más 20 veces beneficios por sus acciones, un ratio propio de una tecnológica y poco común en el sector textil. Inditex ha logrado multiplicar por diez su caja neta (lo contrario de deuda) bajo la dirección de Isla hasta los 8.000 millones de euros. Sus accionistas le adoran después de haber elevado la retribución un 700%. A Isla no le gustan los galardones pero no para de recibirlos desde hace algo más de un lustro. Fue nombrado por dos veces mejor CEO del mundo por la revista Harvard Business Review en 2018 y 2019, y al año siguiente la revista Forbes le dio su particular ‘balón de oro’ por su labor en Inditex. ¿Seguirá recibiéndolos a partir de 2022?