Pacwest, Western... La banca regional de EEUU sufre una nueva sangría bursátil

Wall Street apunta a otra jornada de caídas con la banca minorista en el centro de la sangría. Pacwest se ha convertido de nuevo en el foco de tensión después de trascender que explora opciones estratégicas para dar salida, incluida una posible venta de sus activos y se anota un nuevo desplome del 48%, hasta los 3,48 dólares por título tras la apertura de los mercados al otro lado del Atlántico. Esta situación contagia también a otras entidades del segmento minorista entre los que se encuentra Western Alliance, que se anota un descenso del 20,45%, así como a Zions Bancorporation (-7,33%) o KeyCorp (-5,8%). Comerica, por su parte, se anota un retroceso del 8,9%.

Este golpe apunta a la tercera sesión consecutiva en rojo, que también se ve lastrado por la noticia de que TD Bank Group y First Horizon Corporation han roto el pacto alcanzado en febrero de 2022 por el que el primero compraría la firma estadounidense en una operación valorada en 13.400 millones de dólares. El banco canadiense alega que no dispone de un calendario para conseguir los permisos regulatorios y desvincula a la entidad que iba a ser adquirida, provocando que también caiga casi un 40%. TD pagará a First Horizon 200 millones de dólares como compensación.

Las turbulencias se vuelven a desatar en el mercado después del mensaje que realizó el presidente de la Fed, Jerome Powell, descartando una bajada de tipos inminente tras llevar las tasas de referencia del dinero a un rango de entre el 5-5,25%. En su discurso, el responsable de la política monetaria estadounidense admitió que ya está produciendo una restricción del crédito, cuyos efectos se notarán en el consumo. Con todo, salió en defensa del sistema financiero de ese país, asegurando que se mantiene "sólido y resistente" a pesar de las recientes quiebras de entidades como Silicon Valley Bank o First Republic, así como la intervención a Signature Bank.

El otro factor de esta desconfianza bancaria por parte de los inversores apunta a la expresidenta del organismo estadounidense y actual secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen. El mercado pide una señal sobre si la Corporación Federal de Seguros (FDIC, por su siglas en inglés) extenderá la protección de todos los depósitos al segmento de la banca minorista en general como una medida para atajar la crisis bancaria mientras los inversores piden más claridad sobre este asunto. Hace unas semanas, Yellen quiso dejar claro que el cortafuegos empleado con SBV Financial no se puede estandarizar y que ni los accionistas ni los bonistas están cubiertos en caso de una bancarrota.

Los síntomas de enfriamiento de esta potencia económica también se observa en la petición de subsidios semanales por desempleo, cuya cifra ha repuntado hasta las 242.000, por encima de las previsiones de los analistas (240.000) y muy superior a la contabilizadas la semana anterior, cuando se colocaron en las 230.000, dando señales de que el mercado laboral comienza a agotar el buen comportamiento registrado hasta la fecha. En este contexto, los principales índices de Wall Street también se tiñen de rojo con el Dow Jones a la cabeza (-0,62%), seguido del Nasdaq (-0,59%), mientras que en S&P500 el retroceso es del 0,22%.