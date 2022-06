Del papel a dinero en NFT: Álvaro Morte rentabiliza a sus fans en el metaverso

The Olyverse

El Profesor de La Casa de Papel vuelve a desafiar a las normas tradicionales. Si en la serie de Neflix, el personaje de Álvaro Morte cuestionaba con su primer robo el papel de los bancos centrales, el actor se ha lanzado ahora al mundo blockchain, un sistema descentralizado que funciona al margen de la regulación y que le permite acercarse a sus fans y sacar rentabilidad de su popularidad, que se extiende cada vez más a nivel internacional. A través de la plataforma Olyverse, impulsada por la compañía Olyseum, cofundada por el exfutbolista Carles Puyol, ha publicado una colección de NFT que los fans pueden comprar a partir de cerca de 350 euros.

Los NFT responden al acrónimo de tokens no fungibles, es decir, activos digitales únicos y autenticados. En palabras de Carlos Grenoir, CEO de Olyseum, son "cromos dentro de una especie de cápsula" y destaca que se pueden intercambiar libremente sin que nadie intervenga. Álvaro Morte destacó durante la presentación del proyecto que han creado "de forma descentralizada colecciones icónicas de estrellas mundiales". La descentralización es una de las claves del universo blockchain más controvertidas, ya que deja sin protección a los propietarios, incluso frente a posible fallos de ciberseguridad. Grenoir defiende la fiabilidad de la tecnología, aunque reconoce que la seguridad es el "riesgo" a cambio de controlar tu inversión.

El proyecto en el que participa Morte va más allá de la inversión. Ha publicado la primera historia no fungible (NFS, por sus siglas en inglés) que permite a los propietarios de los NFT participar en la creación de un producto cultural. El primero será una producción dirigida por Koldo Serra y protagonizado por el propio Morte. A partir de ahí, quienes paguen por estos activos digitales reciben beneficios adicionales como decidir sobre las tramas de las serie, participar en audiciones con las estrellas, inscribirse en cursos de actuación o asistir a eventos exclusivos. Todo ello a un precio que dependerá de lo que otra persona esté dispuesta a pagar por él.

En total, la colección de Morte contará con 1.111 "piezas únicas", todas ellas retratos de Álvaro Morte con diferentes atributos, que tienen un precio inicial de 0,3 ether. Su coste actual equivale a algo más de 350 euros, pero su valor está en caída ante la fuerte liquidación que sufren las criptomonedas. El ethereum ha perdido en los últimos siete días el 30% de su valor. Pese a que su pago también está disponible a través de medios convencionales, se puede adquirir tanto con el propio token de Olyverse (OLY), con el token de Ethereum (ETH) o mediante tarjeta de crédito o débito en su plataforma, su valor está ligado a las 'criptos'.

Grenoir no se muestra preocupado por las caídas, sino que cree que dará más entrada a nuevos inversores por su menor precio, aunque reconoce que estudian el mejor momento para lanzar el proyecto y adaptarse a las circunstancias.

El universo NFT abre una nueva vía de ingresos al sector cultural y la plataforma Olyverse buscan canalizar este potencial. La colección de Morte será la primera de varias estrellas con fans detrás dispuestos a pagar por interactuar con su ídolo a través del metaverso. De hecho, en la presentación este martes, la compañía anunció la incorporación del actor turco, Kerem Bürsin, conocido por su papel en la serie 'Love is in the air', al elenco de la nueva serie del metaverso de Olyverse.

El proyecto tiene un lado solidario, destinará cerca del 3% de sus ingresos a causas sociales, pero el resto va para las personas involucrados. Más allá de las caras conocidas, el responsable es la compañía Olyseum, dueña de la marca Olyverse y que fue fundada por Grenoir, ingeniero especializado en neurociencia, junto a los exjugadores del FC Barcelona, Carles Puyol e Iván de la Peña. Además, han invertido en la compañía Crèdit Andorrà Bank; el cofundador de BuyVIP (vendido a Amazon), Gerald Heydenreich; o el ex asesor senior de Rothschild, Javier de Rocafort.