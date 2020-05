Respiro para Paramés: Aryzta sube un 12% tras reactivarse su negocio en abril

Aryzta ha presentado sus resultados del tercer trimestre (cuenta con un ejercicio fiscal distinto) y ha dado una de cal y una de arena. Para satisfacción de Francisco García Paramés y de los partícipes de Cobas Asset Management, el mercado se ha quedado con las buenas cifras del mes de abril y no con el desplome de ventas del trimestre, lo que hace que se dispare este martes por encima del 12% en la bolsa de Suiza, hasta los 0,525 francos suizos, su nivel más alto desde comienzos de marzo de este año.

Paramés, en su carta del primer trimestre, comunicaba que había optado por reducir su exposición a la suiza (tiene un 4,6% del patrimonio de la firma) tras el fuerte castigo que vivía la acción. El presidente y director de Inversiones esgrimía que "los cierres de restaurantes, hoteles, y el resto del canal mayorista que suponen en total más del 50% de las ventas, tendrán un impacto negativo que no será compensado por el incremento de ventas en supermercados". No obstante, destacaba la fortaleza de su caja "tenía 360 millones a finales de marzo para soportar estos meses complicados y no tiene repagos relevantes de deuda hasta finales del 2021". Con todo ello, su peso se reducía significativamente: en el Cobas Internacional caía del 8% al 4,6%, en el Cobas Selección del 7,2% al 4,2%, en el Cobas Grandes Compañía pasaba del 5,19% al 3,13% y en el Cobas Renta del 1,6% al 0,5%.

El fabricante de panecillos para McDonald's y otras grandes firmas obtenía unos ingresos de 644,2 millones de euros, lo que supone una caída del 21,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los efectos del coronavirus y la 'Gran Reclusión' penalizaron sus ventas, principalmente en la segunda quincena de marzo y en abril.

Mira también La gestora de impacto social respaldada por Paramés ya tiene permiso de la CNMV

El grupo suizo respondió a los cambios en el entorno del consumidor y optó por mantener su fuerte posición de liquidez. Desde mediados de marzo, buscaba maximizar el efectivo y reducir sus costes puesto que su negocio del tercer trimestre estaba en línea con lo previsto hasta el 15 de marzo, fecha a partir de la cual las condiciones del mercado y las perspectivas se deterioraron bruscamente ya que en abril el desplome de las ventas fue de un 49%.

La compañía destaca que el coronavirus tendrá un impacto material en el grupo en el ejercicio 2020 pese a que no pueden evaluar los efectos a corto y largo plazo. No obstante, el mercado se ha quedado con la lectura positiva ya que la compañía ha destacado que las condiciones comerciales en el mes de mayo han dado señales de recuperación y evidencian tres semanas consecutivas de mejoras de ingresos y reflejan un incremento del 33% respecto al año anterior.

Estas mejoras vienen motivadas por su servicio a apps de servicio de comida rápida y canales minoristas ya que el canal 'foodservice' continúa sometido a las restricciones por el confinamiento en sus mercados claves. Además, la compañía en el mes de abril elegía a la firma Rothschild & Co para revisar todas las opciones estratégicas y financieras para maximizar los beneficio del grupo y se prevé que concluya a finales del mes de julio.

Kevin Toland, CEO de Aryzta, ha destacado que "la Covid-19 no tiene precedentes y ha impactado en la vida de las personas de todo el mundo, lo que tendrá un impacto material en el grupo en 2020. En Aryzta hemos llevado a cabo medidas para proteger el negocio y nuestro efectivo ya que en el tercer trimestre los ingresos se han visto fuertemente afectados por la pandemia. No obstante, nuestras instalaciones y productos están posicionados para recuperarse y competir en la medida que las economías se estabilizan y vuelve el crecimiento económico.