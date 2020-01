¿Resurgir del 'value'? Fundsmith y Bank of America desoyen los cantos de sirena

¿Será 2020 el año de los fondos de inversión 'value'? La realidad es que los partícipes de fondos acusan varios años en los que ven como los principales fondos se sitúan bastante por debajo de sus índices de referencia y muchos de ellos están en los vagones de cola, lejos de otros que invierten en empresas de 'calidad' o, directamente, que replican el comportamiento del índice. Numerosas firmas han surgido en los últimos años y buscan emular el éxito que tuvo Francisco García Paramés o, actualmente, Beltrán de la Lastra, al frente de Bestinver. El Bestinver Internacional se dispara un 9,72% anualizado desde su nacimiento a finales de 1997 mientras que en los últimos tres y cinco años el avance es, cada año, superior al 5% y 7%, respectivamente.

Las últimas gestoras 'value' independientes que han surgido se sitúan lejos de estos porcentajes. El Azvalor Internacional, nacido a finales de 2015, avanza un 9,25% en poco más de cuatro años mientras que el Cobas Selección, con Francisco García Paramés al frente, está en negativo desde su origen (-14,27% o un -4.92% anualizado). Misma situación que vive el Horos Value Internacional, que retrocede un 9,16% desde mediados de 2018 y al que aventaja su índice de referencia en casi 30 puntos. Javier Ruiz, su director de Inversiones, cuenta con una avalada trayectoria anterior al frente de Metagestión, con el Metavalor Internacional multiplicando por dos su precio y dando, en la actualidad, un 11,4% anualizado desde su nacimiento.

En este arranque de año, el Azvalor Internacional y el Cobas Selección se han vuelto a situar en el vagón de cola y algunos gestores, de filosofía 'growth', han hecho mención a la "esperada" recuperación del 'value' por parte de los gestores que tienen dicha filosofía. Terry Smith, CEO y fundador de la gestora británica Fundsmith, que gestiona más de 18.000 millones de libras (21.000 millones de euros), tiene una trayectoria avalada al reportar su fondo Fundsmith Equity Fund una rentabilidad anualizada del 18,2% desde que lanzara el producto en 2014. En su última carta a sus partícipes ha lanzado un 'dardo' a los gestores que siguen la filosofía de Warren Buffett al hacer mención al refrán de que "para un hombre que tiene un martillo, todo parece un clavo".

Terry Smith hace mención a "cantos de sirena" sobre el resurgimiento de la gestión 'value' ya que señalan que "estaría a punto de comenzar". El experto señala que cuanto más tiempo la estrategia tenga un rendimiento inferior al mercado, y más dinero le cuesta a los inversores, "más fuerte se vuelven dichos cantos". No obstante, destaca que "tarde o temprano tendrán razón pero no se sabe cuándo será y, sobre todo, requerirá de una fuerte subida para compensar todas las ganancias perdidas". De hecho, critica aquellas afirmaciones que apuntan a carteras invertidas en ambas estrategias: calidad y valor. ¿El motivo? "El propio Warren Buffett lo ha refutado de manera bastante exhaustiva" y recuerda algunas de sus frases/consejos como "es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso".

Esos "cantos de sirena" que son lo que, tradicionalmente, se conoce como el potencial de los fondos. Todos, o la inmensa mayoría, de los gestores coinciden en señalar que sus inversiones tienen recorrido y que el mercado, tarde o temprano, reconocerá el 'valor' de sus inversiones. Por citar algunos, Francisco García Paramés destacaba en su última carta enviada a sus partícipes que el Cobas Internacional tenía un potencial del 156% mientras que Javier Ruiz, director de Inversiones de Horos, le otorgaba a la cartera de su Horos Value Internacional un potencial para los próximos tres años del 158%, lo que equivaldría a una rentabilidad anualizada teórica del 37,1%

El fundador de Fundsmith señala este coste de oportunidad y de esperar a que la inversión value valga la pena. Si tomamos como referencia octubre de 2007, el MSCI World Value Index estaría por debajo a finales de febrero de 2016 y al 31 de diciembre de 2019 únicamente se encontraría un 49% más alto que en dicho ejercicio. Por su parte, el S&P 500, que alcanzó máximos en octubre de 2007, había recuperado su máximo en 2013 y el 31 de diciembre de 2019 estaba un 189% más arriba. Es decir, una diferencia de alrededor de 140 puntos básicos en unos 12 años.

Algunos gestores analizando la cartera de Warren Buffett coinciden en señalar que todas sus compañías no siguen una filosofía 'value'. ¿El motivo? Los pocos cambios que realiza y la fuerte permanencia de las estrategias en cartera, que han provocado que no exista separación entre valor y crecimiento en su portfolio de inversiones. "Una gran parte de los valores en los que invierte son empresas de alto crecimiento y de alta calidad. Los multiplicadores a los que normalmente cotizan sus inversiones suelen estar por encima de la media de mercado, según señalan desde Buy&Hold en su carta del segundo semestre. De hecho, concluyen que el famoso inversor estadounidense opta más por una estrategia 'bottom up', que "no se trata tanto de invertir en algo muy barato, por el hecho de serlo sin más, sino en invertir a un precio razonable en algo de gran calidad, tanto en términos de negocio como de gestión".

Los expertos de Bank of America también arrojan un jarro de agua fría a los gestores 'value' al recomendar infraponderar las compañías que siguen esta filosofía sobre las 'growth'. Los analistas del banco de inversión recalcan que, a nivel europeo, "vemos un leve inconveniente adicional. El 'value' sigue de cerca a los bancos y energéticas, que son los sectores que tienen mayor valor frente a alimentación y bebidas, que es el sector de mayor crecimiento".