Paramés hace las maletas en los bancos pese a que cotizan con gran descuento

Los bancos han sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para los inversores. El sector, que se ha situado en el vagón de cola durante los últimos años, no ha logrado remontar el vuelo durante este ejercicio. De hecho, se sitúa como uno de los más bajistas, solo superado por los valores turísticos, que han acusado el impacto de la pandemia provocada por el coronavirus y la falta de turistas que reanimen el parón durante los meses de confinamiento.

Esta fuerte caída de los bancos ha colgado el cartel de 'rebajas' puesto que todos cotizan con un fuerte descuento respecto a su valor en libros. Esta situación es la que provocó que muchos gestores 'value' coincidieran en señalar que estaban infravalorados en bolsa, tomando 'posiciones tácticas' sin grandes visos de permanencia, pero la mayoría ha decidido liquidar posiciones y asumir las minusvalías. Francisco García Paramés, el rostro más relevante de la filosofía 'valor' en nuestro país, ha decidido liquidar las posiciones que tenía y a cierre del segundo trimestre se ha quedado sin ningún banco en cartera. Todo ello pese a que Unicaja cotiza con un descuento del 85% sobre su valor en libros o Bankia con cerca de un 75%, sus dos posiciones cerradas.

En la carta de cierre del primer trimestre remitida a sus partícipes ya dejaba entrever que la situación era delicada para el sector. Paramés destacó en dicha misiva que "hemos realizado ventas en algunos negocios onde el futuro se ha ensombrecido significativamente, como es el sector bancario". De hecho, durante los tres primeros meses del año liquidó su posición en Caixabank desde el 1,03% de patrimonio que tenía a cierre de 2019, mientras que redujo del 4,62% al 2,21% su posición en Bankia y del 3,68% al 2,07% en Unicaja.

Tres meses más tarde, dichas posiciones son historia. En su carta del segundo trimestre confirmó que "a finales del trimestre anterior comenzamos a vender las acciones de los bancos españoles que teníamos en cartera, porque sus perspectivas de generación de beneficios y la calidad de la información que obteníamos se estaban deteriorando significativamente". De hecho, el gestor aprovechó dichas ventas para comprar acciones de compañías menos afectadas, con mayor visibilidad y más tangibles, que vieron caer sus cotizaciones igual o más que los bancos como eran Applus, Atalaya, Meliá y Metrovacesa, entre otras.

El Ibex 35 Banks ha caído cerca de un 40% en los últimos doce meses y ha marcado mínimos históricos a mediados del mes de mayo. Las principales entidades de nuestro país han ejercido, sin lugar a dudas, gran presión bajista sobre el Ibex 35 pero también sobre algunos fondos,como es el caso del Cobas Iberia. El fondo ibérico de la gestora de Francisco García Paramés se ha situado en el vagón de cola durante este año ya que acumula una caída en torno al 33%, ligeramente superior al castigo del Azvalor Iberia (-30%), el Bestinver Bolsa (-23%) o el Magallanes Iberian Equity (-27%).

Las perspectivas son poco halagüeñas para el sector. Los expertos de la consultora Oliver Wyman, en su informe ' Aim for Revival. Not just Survival European Banking 2020' han destacado que, como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus "los bancos europeos se enfrentan a más de 400.000 millones de euros de pérdidas crediticias durante los próximos tres años. Además, esta cifra podría duplicarse hasta los 800.000 millones de euros en caso de que se produzca un segundo confinamiento estricto".

Otro elemento que juega en contra del sector es la presión sobre su rating y la posibilidad de que sufran una rebaja en su calificación ya que la mayoría de bancos está en perspectiva negativa. Este lunes S&P Global Ratings alertó del deterioro de las perspectivas para los bancos al rebajarla desde 'estable' a 'negativa' debido a la mayor presión para las entidades en 2020 si la recesión económica se alarga más de lo previsto a causa de un nuevo rebrote del Covid o errores en la gestión política del mismo. De hecho, calculan que los activos tóxicos de las entidades españolas podrían elevarse cerca de un 10% en 2021.