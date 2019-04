Paramés desembarca en Reino Unido al impulsar la gestora Palm Harbour Capital

La gestora de fondos Cobas Asset Management, a través de su matriz Santa Comba, ha tomado una participación mayoritaria como socia fundadora de la nueva firma británica Palm Harbour Capital LLP, con sede en Londres.

Como estaba previsto desde que iniciara su colaboración con Cobas desde Londres, Peter Smith es el otro socio de Palm Harbour Capital, quien ahora comienza una nueva etapa como gestor de su primer fondo de inversión, Palm Harbour Global Value Fund, que se lanzará el próximo jueves, día 4 de abril, y que contará con Pictet como gestora depositaria.

Palm Harbour Capital es una gestora independiente en la que Francisco García Paramés no intervendrá en la gestión del fondo. Al igual que lo hiciera en noviembre de 2017 con Equam, la matriz de Cobas AM (Santa Comba) quiere apoyar con su participación societaria la constitución de nuevos proyectos value promovidos por talentos de este tipo de inversión a largo plazo. De este modo, lo que se pretende es mejorar y aumentar las alternativas para los inversores en la diversificación de sus ahorros.

La iniciativa había sido anunciada durante la III Conferencia Anual de Inversores de Cobas AM, aunque sin citar expresamente ningún nombre puesto que todavía estaba pendiente de la aprobación correspondiente por parte de los organismos reguladores.

Peter Smith ha colaborado, desde 2016 hasta marzo marzo de 2019 con la gestora de fondos española desde Londres. Previamente, había trabajado también en Nueva York y Frankfurt, y gestionará el nuevo fondo Palm Harbour Global Value aplicando una filosofía 'value' con vocación global, pero con una exposición fundamentalmente a la selección de valor en compañías en Europa de mediana y pequeña capitalización. Además, Thomas Livesey, quien ha estado colaborando con Cobas junto a Peter Smith desde Londres, se une a Palm Harbour Capital como analista.