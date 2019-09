Paramés 'cobra' 20 millones de Bestinver con los que intentará dar oxígeno a Cobas

El 20 de septiembre de 2014 Francisco García Paramés comunicaba a Bestinver, a través de una carta, la finalización de su relación laboral. Lo hacía por las grandes diferencias que tenía con Acciona, propietaria de la gestora de fondos. De hecho, también abandonaban la sociedad el equipo que rodeaba al 'Warren Buffett español', como eran Alvaro Guzmán y Fernando Bernard, ambos en la gestora Azvalor.

La salida del famoso gestor provocaba una batalla judicial acerca de las cantidades a percibir por su salida y el importe de patrimonio que debía mantener en Bestinver. No obstante, deberíamos remitirnos algunos meses más atrás, al 24 de junio de 2014, fecha en la que se incorporó un anexo al contrato firmado por Francisco García Paramés con la sociedad en el que en su octava cláusula decía literalmente que "el Alto Directivo declara su compromiso de mantener en los fondos de Bestinver durante los cinco años siguientes a la extinción de su relación laboral con la Sociedad, una parte sustancial de sus inversiones personales, y en todo caso el 75% de la inversión media que haya mantenido en dichos Fondos en los últimos treinta y seis meses".

Pues bien, esos cinco años de compromiso de mantener su inversión vencen este viernes y ya no tiene la obligación previa de tener una parte sustancial de sus inversiones en fondos de Bestinver. Ese 75% de la inversión media asciende, según la sentencia, a 20.197.338 euros y el propio Francisco García Paramés señalaba hace meses, en la III Conferencia Anual con los inversores de Cobas, que pediría el reembolso de sus fondos en la firma de Acciona: "Tengo todos mis ahorros en Cobas.... Bueno, miento. Tengo la mitad y la otra mitad en mi antigua gestora. El 20 de septiembre se cumplen cinco años y traeré todo el dinero de mi antigua gestora a Cobas".

Algo que también mencionaba en la carta del segundo trimestre que envió a sus partícipes al señalar que "tenemos una cartera única, a la que hay que dar un tiempo para que madure. Pero no solo son suficientes los adjetivos: obras son amores. Por contrato con mi anterior empresa no he podido invertir todo mi patrimonio y el de mi mujer en Cobas, pero en septiembre podré por fin hacerlo y aumentaré significativamente mi inversión en los fondos. Obviamente no tengo ninguna duda y me parece un momento muy afortunado. Aunque incrementar posiciones en estos momentos no es una decisión fácil, y lo sé, los buenos resultados se forjaron con decisiones difíciles".

Decisión difícil ya que los productos de la gestora se sitúan entre los que peor se comportan este año y, para su disgusto, no baten a ninguno de sus dos grandes 'rivales': Bestinver y Azvalor. El castigo es notable en todos los fondos desde que se creara la gestora. El Cobas Internacional acumula un castigo anual, de media, del 10,72% mientras que el Cobas Iberia, de bolsa española, caería un 1,86% cada año. Cifras muy lejos de su índice de referencia ya que desde el nacimiento de los productos el de renta variable internacional se queda 37 puntos porcentuales por debajo del MSCI Europe Total Return Net y el producto de bolsa ibérica (España y Portugal) unos cuatro puntos.

El motivo de la cláusula de mantener su inversión es algo común en determinadas gestoras, sobre todo 'value'. En muchas firmas su 'cúpula' y gestores invierten una gran cantidad de dinero de su bolsillo, lo que obedece, tal y como refleja su contrato, a que "el alto directivo reconoce la importancia que tiene para los clientes, y por tanto para la empresa, la vinculación y compromiso de sus altos directivos con la política de inversión a largo plazo".

El momento en el que Francisco García Paramés materialice dicho traspaso invertirá esos 20,19 millones de euros en Cobas. El movimiento será significativo ya que supondrá un incremento en el patrimonio de su firma de casi un 3% ya que era de 1.887 millones de euros, a cierre del segundo trimestre. No obstante, Bestinver sufrirá un reembolso de dicha cuantía pero que no será en un porcentaje tan relevante ya que solo supone un 0,32% al ascender su patrimonio a alrededor de 6.200 millones de euros.

El cálculo de la cuantía provocó grandes diferencias entre ambas partes. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Social número 4, en Madrid, señalaba en su sentencia, de hace dos años, la discrepancia entre el gestor y Bestinver "respecto de lo que haya de configurar el 75% de la inversión media", acudiendo a términos como 'inversión' e 'invertir'. El último fue el empleado al no figurar el primero en el diccionario de la RAE y significa "emplear, gastar, colocar un caudal", término estático. No obstante, la sentencia refleja como la obligación era mantener ese dinero durante cinco años por lo que era evidente su "indisponibilidad".

La cláusula de mantener dicha inversión durante cinco años se enmarcaba en el acuerdo de naturaleza societaria que tenía con Bestinver. El precursor del 'value investing' en nuestro país "participaba en el patrimonio del negocio, reconociéndosele el derecho a participar en el precio en caso de venta de la gestora", según señalaba la sentencia, algo que se rumoreaba en el final de la etapa del experto en la firma. De hecho, participaba, como cualquier socio o accionista, en los resultados del negocio y percibió desde 2003 hasta su salida una contraprestación de más de 90 millones, lo que supone el 31,67% del importe percibido por Accciona por el dividendo de Bestinver.

La 'victoria' de Paramés llegaría en el Supremo ya que obligaban a Acciona a pagar 13,2 millones de euros al gestor en concepto de retribución variable tras su salida de la compañía. No obstante, la cifra se situaba lejos de los 42 millones que el reclamaba y la gestora, eso si, evitó tener que hacer frente a alguna cuantía por esos dos años de no competencia. Cinco años después, con rescate del dinero de por medio, la relación de Paramés como partícipe de Bestinver será ya historia.