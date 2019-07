Lo peor de la guerra comercial está por venir: lo advierten los grandes inversores

Lo peor no ha pasado aún, al menos en el medio plazo. Esta opinión que manifestaba hace apenas unos días en Madrid Rubén Segura-Cayuela, nuevo economista Jefe para Europa de Bank of America Merrill Lynch, es compartida por otros gigantes de la inversión, que advierten de que este foco de inestabilidad para la economía y los mercados no ha desaparecido tras la frágil tregua pactada por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en la pasada Cumbre del G20 en Osaka, Japón. El resultado alcanzado en la Cumbre del G20 de Osaka es muy similar al de la cita previa en Buenos Aires, es decir, un parón en la escalada de los aranceles, sin echarse atrás en los ya fijados y China dando el sí a comprar más productos agrícolas. "Esa tregua no duró demasiado y es lo que esperaría de la actual", apuntan desde BoA.

Sin que haya un incentivo claro las dos partes no se van a sentar a la mesa a negociar un acuerdo duradero. El año pasado la Reserva Federal de EEUU estaba en modo halcón y fue la corrección que se produjo durante el último trimestre en el mercado lo que evitó una escalada adicional de las tensiones entre ambas potencias. Ahora la situación es distinta, el mercado sigue sin reaccionar, los datos macroeconómicos en EEUU son algo más débiles y el banco central norteamericano se ha vuelto más 'dovish', lo que puede generar un círculo vicioso: la Fed se preocupa por la guerra comercial, se vuelve más precavida en su política y no termina de producirse ese shock en el mercado que haría reaccionar a ambos gobiernos y les llevaría a tratar de lograr un acuerdo real. "Tenemos que ver más debilidad en el mercado para que EEUU y China se sienten y avancen", incide Rubén Segura-Cayuela.

Entre los riesgos que planean en el horizonte están las nuevas iniciativas proteccionistas en el ámbito comercial que EEUU está investigando (ha elevado un 223% la lista de acciones potenciales a tomar en relación a la Administración Obama). A la vez, el hecho de que esté introduciendo aranceles a China hace que la producción se vaya a otros países, como Vietnam, lo que infla el balance comercial con ellos y lleva a que la obsesión de Trump se dirija a ellos; y existe además un riesgo claro de guerra de divisas, como el propio Trump dejó entrever vía Twitter tras la intervención del presidente del BCE, Mario Draghi, en Sintra.

EL DATO Un 'golpe' para la economía europea Si llegamos a una escalada máxima de tensión porque EEUU eleva los aranceles al 25% a los productos que aún no ha tocado ya habría peligro de recesión en Europa. Esto, aunque Washington no toque las tasas al sector del automóvil europeo. El crecimiento se reduciría desde el 1,2% interanual hasta el 0,5% pero a nivel trimestral ya habría recesión técnica. Si además se impone esa subida impositiva, el impacto sobre el PIB sería de entre dos y tres décimas adicionales, calculan desde Bank of America.

En una entrevista reciente a este diario, Alicia García Herrero, economista Jefe para Asia-Pacífico del banco francés Natixis, apuntaba a que EEUU juega a la baza de ganar tiempo mientras trata de sacar a Pekín unos miles de millones de exportaciones, algo que para Europa podría ser muy negativo, puesto que compite de tú a tú con la primera economía del mundo en el mercado chino. Incidía, además, en que del acuerdo inicial que los dos gigantes alcanzaron en mayo de 2018 solo han cumplido el primer párrafo (que China aumente las importaciones de productos estadounidenses), por lo que el impacto va a ser negativo a medio plazo.

Fuentes de otro de los mayores bancos de inversión de Wall Street han asegurado a La Información que esta pausa en la escalada de tensiones entre ambas potencias aún podría llevar a aranceles adicionales a finales de este año. Los mercados financieros no parecen ser un obstáculo para la progresividad arancelaria, añaden, puesto que las dos últimas veces que el presidente Trump intensificó seriamente las tensiones comerciales con China, el índice S&P 500 estaba cerca de niveles récord. Al mismo tiempo sí ven claro que "las consideraciones de política monetaria podrían motivar al presidente a prolongar la incertidumbre de la política comercial".

Así, ven probable que la Casa Blanca continúe utilizando las amenazas arancelarias como táctica de negociación. Sin embargo, dado que no todos los socios comerciales estarán dispuestos a hacer las concesiones que EEUU desea, es probable que en algún momento el Presidente siga adelante con al menos uno de los aumentos arancelarios que ha propuesto aunque es difícil prever cuándo sucederá esto o en qué importaciones.

La semana que viene se reanudan las conversaciones

La próxima semana los principales negociadores en EEUU y China reanudarán sus conversaciones después de que Trump y Xi firmaran la tregua el sábado pasado. "Parece que el principal foco de riesgo en las conversaciones podría continuar siendo Huawei", aseguran desde la consultora de análisis de mercados MacroYield. Desde su punto de vista, China no cederá en la exigencia de que se eliminen las restricciones al fabricante de móviles para continuar las negociaciones, puesto que han asegurado que no comprarán más soja hasta que no se “indulte” a Huawei.

En este sentido, el propio Trump está recibiendo presiones encontradas: por un lado, senadores, incluso de su partido, quieren que se mantengan las restricciones, ataques que no gustarán al Presidente, que acaba de iniciar su campaña electoral y, por otro lado, las compañías tecnológicas están presionando para que se eviten las restricciones, por los problemas económicos que puede causar. Y luego está la opinión pública. Si de forma mayoritaria no estaría de acuerdo en perdonar las supuestas malas prácticas de una compañía para obtener “favores” comerciales, tampoco estará contenta ante el previsible deterioro económico que acarrearía el recrudecimiento de la guerra comercial.