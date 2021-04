El 'pequeño Nasdaq' español dispara su valor y gana a los pesos pesados del Ibex

El sector tecnológico experimenta un fuerte repunte como consecuencia de las necesidades de digitalización, especialmente en 2020 en medio de la pandemia. Las compañías del Nasdaq estadounidense lideran estas subidas, con el índice norteamericano, que aglutina a las tecnológicas más importantes del mercado, con una rentabilidad del 45% en un año y del 172% en los últimos 5 años. No obstante, el apetito inversor por este sector también se refleja en España, que cuenta con su particular 'little Nasdaq' en el BME Growth. El mercado nacional también apuesta por las compañías del sector tecnológico que, pese a que tienen baja capitalización multiplican su valor en Bolsa y en varios casos ya superan los tres dígitos de rentabilidad en lo que va de año.

Frente a ello, el Ibex 35, con gran peso de la banca, las eléctricas y telecos, registra una subida del 7%. El despunte de las tecnológicas también destaca en el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde el índice IBEX Growth Market 15 reporta un rendimiento del 9,18%, pese a que está compuesto por nueve empresas orientadas al sector tecnológico. Sin embargo, las mayores subidas se registran en empresas de menor tamaño.

Catenon, tecnológica especializada en recursos humanos y reclutamiento digital, registra la mayor subida del sector, pero también del BME Growth completo, con una revalorización superior al 122%. No obstante, su precio actual, en 0,79 euros la acción, está lejos de su precio máximo que alcanzó en 2011, al poco de debutar en Bolsa, de 3,3 euros. El repunte que registra en el año se ha visto especialmente impulsado en las últimas semanas, después de que presentara sus resultados del primer trimestre de 2021, que muestran un giro a la rentabilidad y un fuerte aumento de ventas. Así, la semana pasada sumó un avance de casi el 70% y esta ya lo hace más de un 60%.

En concreto, la compañía con sede en Madrid y que dirige Javier Ruiz de Azcárate, registró una cifra de ventas contratadas de 2,4 millones de euros de enero a marzo, un 49% más que los 1,6 millones del primer trimestre de 2020. Además, de enero a marzo revirtió las pérdidas del mismo periodo del año anterior y logró beneficios por 448.551 euros. El negocio de Catenon se basa en el trabajo remoto a través de plataformas tecnológicas, por lo que se ha visto impulsado por la situación derivada del Covid-19.

La segunda mayor subida, superior al 100%, también corresponde a una tecnológica. Making Science, una empresa especializada en soluciones integrales de tecnología y marketing para el negocio digital, revaloriza su capitalización un 118%. En la actualidad cotiza cerca de los 31 euros la acción, con una capitalización de casi 220 millones. La empresa reconoce la Covid como "una oportunidad porque ha supuesto una aceleración del proceso de digitalización de la economía". Aún así, la pandemia afectó "de forma más acusada" a algunos sectores en el segundo semestre de 2020, mientras que "otros, como Educación Online y especialmente Comercio Electrónico han experimentado un crecimiento muy significativo". Como resultado obtuvo un EBITDA recurrente de 4.8 millones de euros, casi el doble que en 2019.

Con un subida menor, aunque con un incremento de casi un cuarto de su capitalización, también destaca Izertis. La consultora tecnológica, que ha recibido recientemente al fondo Santander Small Caps en su accionariado, ya vale casi 210 millones de euros. Su cotización ha ido en aumento desde su debut bursátil en 2019 y el pasado mes de marzo alcanzó su precio máximo de 9,68 euros la acción, este jueves cerró rozando ese precio, en los 9,64. Los resultados de 2020 respaldan esta valoración después de que multiplicara por 5,4 su beneficio neto. Por su parte, dentro del 'top 10' del BME Growth por capitalización la única empresa con carácter innovador y tecnológico es Atrys Health, que también sube en el año un 5,62%, aunque no supera al Ibex ni al índice del antiguo MAB.

Facephi lidera las caídas tras reducir su beneficio un 99%

Pese a que de media el sector registra subidas en el BME Growth, algunas destacadas como Lleidanet o Gigas pierden valor en el año. Facephi, Soluciones Cuatroochenta, Gigas Hosting y Agile Content. Coincide que todas se incluyen entre las que mayor capitalización bursátil tienen, por encima de los 50 millones de euros. La que más cae es Facephi, con un valor más de un 20% inferior a cómo comenzó el año. La empresa de soluciones biométricas supera los 4 euros por acción, por debajo de los 5 euros que alcanzó en diciembre.

La pandemia impactó en los resultados de Facephi debido a la "parálisis global de la economía y que ha obligado a las empresas a reducir sus partidas presupuestarias", como ellos mismos reconocieron en sus resultados anuales. Como consecuencia, redujeron sus ingresos casi un 5% y su resultado antes de impuestos cayó un 98,86%, hasta los 22.119 euros.

Soluciones Cuatroochenta le sigue con una caída del 12% desde enero, pese a que 2020 supuso "un punto de inflexión". La empresa de soluciones digitales cloud y ciberseguridad incrementó su EBITDA recurrente un 38%, hasta los 1,61 millones de euros y duplicó sus ingresos hasta los 11,75 millones de euros. Pese a ello, sus títulos, que cotizan en el BME Growth desde octubre del año pasado, están todavía lejos de los 28 euros, su máximo que alcanzó en diciembre.

Gigas Hosting y Agile Content también registran caídas en su valor en Bolsa , más de un 11% y un 8%, respectivamente, en lo que va de año. En el caso de Gigas, que ofrece servicios en la nube, perdió 461.000 euros en 2020 y su EBITDA se redujo del 2,5 al 2,1, aunque sus ingresos netos se incrementaron un 6%. En el mercado, su valor ha caído a los 81 millones. Por su parte, Agile Content, que recientemente ha comprado la tecnológica española Fon, se deja más de 7,3 millones de capitalización desde enero, tras caer desde su precio máximo que alcanzó en enero, y registra una capitalización de 162 millones.

Lleida.net también retrocede en el año, aunque en menor porcentaje que las anteriores, apenas un 1,5%. La compañía de Sisco Sapena sufrió en bolsa durante el mes de febrero, pero a mediados de marzo repuntó y modera su caída, después de un 2020 de récord, en el que superó los 9 euros por acción. El año de la pandemia impulsó el negocio de Lleida.net y durante el primer trimestre de 2021 mantiene esta tendencia con un beneficio un 475% superior al mismo trimestre del año anterior. En concreto, la empresa resaltó el incremento de un 46% en la facturación del negocio SaaS, que incluye sus servicios de notificación, contratación y firma electrónicas certificadas.