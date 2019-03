¿Perdido con el Brexit? Cinco claves para ponerte al día con los próximos hitos

Que nadie diga que Bruselas no ha hecho todo lo posible por evitar una salida sin acuerdo de Reino Unido. Es lo que han debido de pensar los Veintisiete al dar a Londres una nueva prórroga para que el Gobierno de Downing Street trate de salvar los muebles, si es que aún es posible. Los británicos tendrán la semana que viene varias opciones, pero solo dos de ellas permitirían evitar la desconexión forzosa. Son cinco las claves que regirá todo el proceso a partir de ahora.

En el último Consejo Europeo, los líderes de los Veintisiete han decidido dar algo más de oxígeno a Londres para evitar un 'divorcio' sin acuerdo el próximo viernes, 29 de marzo. Esa es la fecha que los británicos se habían puesto para abandonar el bloque. Theresa May acudía a la cumbre con la intención de pedir una prórroga hasta el 30 de junio. Los Veintisiete no le dan todo el margen que pide, pero sí varias opciones para no obligarle a dejar la Unión por la fuerza la semana que viene.

Ahora, la Cámara de los Comunes tiene dos opciones para tratar de evitar un final abrupto a esta historia. La primera, si el Parlamento británico aprueba el plan pactado por la primera ministra y la Comisión la semana que viene, se pospondría automáticamente la fecha límite para la salida del Reino Unido de la UE al próximo 22 de mayo . Si no lo hace, Londres tendría hasta el 12 de abril para anunciar que concurre a las elecciones europeas y recibir a cambio otro aplazamiento con el que tratar de poner de acuerdo a toda la Cámara. Si los británicos no van a las elecciones europeas Bruselas entenderá que optan por la salida forzosa.

3. ¿Por qué vuelve el temor a un Brexit 'duro'?

Las luchas políticas que pueden estallar

Esty Dwek, senior Investment Strategist en Natixis IM, confía en que el acuerdo de May o alguna versión del mismo salga finalmente adelante. Sin embargo, recuerda cómo las luchas políticas en Reino Unido no han hecho sino aumentar a lo largo de este proceso, por lo que "tampoco puede excluirse al cien por cien el riesgo de una salida sin acuerdo". En última instancia y si se alcanza ese compromiso, lo más probable es que le cueste el cargo a Theresa May, añade.



Tras la deserción de varios diputados de su partido, tanto los conservadores como sus socios parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés temen que la conocida como "salvaguarda irlandesa" vincule al Reino Unido con las estructuras comunitarias de forma permanente. Se trata de una cláusula que negociaron Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, una de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido. Dicha frontera entraría en vigor si Reino Unido y la UE no lleguen a un acuerdo comercial tras el Brexit.