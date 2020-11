El crudo afianza su recuperación exprés pendiente de nuevos recortes de la OPEP

El barril de petróleo Brent va camino de sellar su segundo mejor mes desde mayo de 2009, con una revalorización del 28,4% en lo que llevamos de noviembre. Únicamente se ha visto superada desde la pasada crisis financiera por el acelerón del 94,8% que el crudo de referencia en Europa registró el pasado mes de mayo, en plena reapertura de las principales economías tras meses de confinamientos más o menos estrictos y en los que la movilidad quedó reducida a su mínima expresión.

El 'rally' de noviembre en el precio del 'oro negro' responde en buena medida a los avances en las vacunas contra el coronavirus que desarrollar tres de las principales firmas o consorcios que se mantienen en la pelea: Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford-Astrazeneca. Responde también a la cercanía, cada vez mayor, de un acuerdo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos para aprobar el paquete de estímulo billonario contra la crisis. Y, ya en las últimas semanas, esa escalada se ha venido apoyando en la perspectiva de que la OPEP, que agrupa a los países productores, y sus socios puedan dar luz verde a un nuevo recorte de la producción para evitar que esta recuperación pueda verse comprometida.

El ambiente de optimismo, que se ha traducido en un renovado apetito por el riesgo -con el Nasdaq y el Dow Jones marcando nuevos máximos históricos en Wall Street y el Ibex 35 cada vez más cerca de sellar su mejor mes de la historia-, genera fuertes vientos de cola en los precios del petróleo, que ve cada vez más cerca los 49 dólares por barril. La demanda mundial parece haberse recuperado más allá del 95% de los niveles anteriores a la crisis, destacando recientemente la de Asia, con China mostrando cada vez cifras macroeconómicas más sólidas.

La cohesión dentro del cártel petrolero es frágil, pero lo cierto es que en el mercado se valora de forma muy positiva el compromiso que sus miembros han venido mostrando en general con los recortes aprobados hasta la fecha. Sin embargo, las expectativas ahí están. "Cualquier otra cosa que no sea una prórroga de tres meses de los límites de la oferta a los niveles actuales sería una sorpresa", apunta Norbert Rücker, responsable de Economics and Next Generation Research en el banco privado suizo Julius Baer.

La atención está puesta también el Libia, puesto que hasta la fecha parece que el mercado sí habría sido capaz de absorber su incremento de la producción a más de un millón de barriles diarios. "Aún no hay señales de que el aumento de las exportaciones de Libia incline la balanza del mercado petrolero hacia un exceso de oferta", añade el experto y apunta, además, a que con los fundamentos y el sentimiento de mercado favorables para los precios del petróleo, se atiene a una visión positiva del mercado.

En lo que va de año, el barril de Brent se deprecia todavía un 27,5% desde los 66 dólares a los que cotizaba a finales de 2019. En el caso del crudo ligero West Texas, de referencia en Estados Unidos, aún se encuentra un 26,1% por debajo de como estaba al cierre del último ejercicio y su recuperación en noviembre, pese a ser también fortísima, es algo inferior a la del crudo europeo (+25,96%).

Efectos negativos para España de la apreciación del 'oro negro'

En lo que respecta a España, país muy dependiente de las importaciones de crudo (el año pasado demandamos un total de 66,3 millones de toneladas), el aumento de precio tiene un negativo que , en este caso, se ve suavizado por la apreciación del euro frente al billete verde (+2,1% en noviembre), puesto que petróleo se comercializa en dólares. La debilidad hasta le fecha en los precios de la materia prima se aprecia en unos niveles de inflación famélicos en Europa y en España, donde la inflación se redujo cuatro décimas el mes pasado hasta el -0,8% anual.

Según los expertos de Bank of America, "la incertidumbre va a dominar el panorama económico a corto plazo, pero se espera que la distribución de las vacunas impulse el crecimiento a nivel global". Los analistas de la entidad estadounidense señalan además que, "a pesar de la recuperación, no se prevé que la inflación aumente y las tasas se mantendrán cercanas al cero en muchos países".