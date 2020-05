El petróleo de EEUU 'pincha' por el temor a un nuevo conflicto comercial con China

El precio del petróleo de Estados Unidos, el barril de crudo ligero West Texas Intermediate (WTI), se resiente esta mañana ante el temor a un nuevo episodio de guerra comercial entre Estados Unidos y China. La amenaza lanzada esta madrugada por el presidente Donald Trump a Pekín, que volverá a la carga con los aranceles si el país no aclara su responsabilidad en el brote de coronavirus, ha puesto en aviso a los inversores. La agencia de inteligencia estadounidense ya acusó el domingo al gobierno de Xi Jinping de ocultar la gravedad de la crisis sanitaria para abastecerse de suministros médicos, y el mismísimo Secretario de Estado, Mike Pompeo, ha responsabilizado directamente al país de facilitar la extensión de la pandemia.

Todo ello lleva al barril de WTI para entrega en junio a depreciarse un 6,4% hasta 18,52 dólares. Lo hace después dispararse un 60% en las últimas jornadas a raíz de la entrada en vigor de los recortes en la producción anunciados hace semanas por la OPEP + y Estados Unidos, que han reducido el bobeo diario de crudo a 9,7 millones de barriles, todavía por encima del desplome del consumo mundial a raíz de la paralización de las principales economías del mundo.

"Los precios del petróleo continúan registrando elevados niveles de volatilidad, en un contexto de exceso de oferta en el mercado de crudo y una fuerte contracción de su demanda, a lo que se unió el anuncio de que el mayor fondo cotizado del mundo (United States Oil Fund ETF) va a deshacer de todas sus posiciones sobre el contrato de futuros de WTI de junio", apuntan desde Singular Bank.

Además y según informa Bloomberg, S&P Global Inc. , la compañía que está detrás del índice de materias primas más seguido, el S&P GSCI, ha anunciado que a lo largo de este mes rotará los contratos de crudo de junio a los de agosto (y no a los de julio, como haría en circunstancias normales). S&P Global ya había recomendado a sus clientes que retirasen toda su exposición de los futuros del WTI de junio a julio con efecto inmediato.

Los expertos no son nada optimistas en relación a este mercado. Chris Iggo, CIO Core Investments, de la gestora Axa AM considera que "los fundamentos a más largo plazo para el petróleo no son alentadores". Así, Iggo destaca que la crisis ha situado la demanda de petróleo "a unos niveles que nos remontan a 1995", con una caída de aproximadamente el 30%. Por el lado del suministro de crudo, el experto de AXA IM señala que "los incumplimientos [de los países productores] se convierten de nuevo en un problema". Según datos de la Agencia Internacional de Energía, la demanda en abril habría sido de 29 millones de barriles al día menos que en abril del año pasado.