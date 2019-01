PharmaMar cae en bolsa pese al avance para tratar la enfermedad del ojo seco

Sylentis, compañía del Grupo PharmaMar, ha anunciado los resultados, positivos, de un ensayo clínico que pretende tratar la enfermedad del ojo seco con el fármaco 'tivanisirán' frente a lágrimas artificiales. El tratamiento ha demostrado una mejora en la reducción de los daños corneales centrales de los pacientes con dicha enfermedad con un nivel de gravedad de moderado a grave, tras un mes de su aplicación.

No obstante, el optimismo se disipa ya que "el ensayo clínico, como es frecuente en estos casos, no ha cumplido con alguno de sus objetivos primarios" y, por tanto, queda pendiente de conseguir las oportunas autorizaciones. Por ejemplo, los de dolor ocular y de daño corneal en la superficie ocular completa, "porque no se ha demostrado diferencia estadísticamente significativa en la población total frente al comparador", según señala la propia compañía.

La reacción del mercado, positiva en la apertura, se ha tornado en negativa a medida que avanzaba la sesión. PharmaMar ha cedido al cierre un 1,07% en el Mercado Continuo y ha alcanzado un precio de 1,293 euros por acción. No obstante, no sirve para teñir de rojo su evolución durante este año ya que la compañía es una de las más alcistas al dispararse cerca de un 25%.

El ensayo clínico ha demostrado una mejora en los síntomas de dolor ocular y en el signo de daño corneal de los pacientes, respecto al inicio del tratamiento. Además, ha demostrado una mejora clínicamente relevante del objetivo primario de daño corneal de la superficie ocular completa.

José Manuel Benítez del Castillo, doctor del Hospital San Carlos de Madrid, ha destacado que "la necesidad para encontrar una solución a esta enfermedad es muy alta, tan solo en nuestro país, 1 de cada 5 de las visitas en las consultas están motivadas por esta patología y los síntomas que manifiestan los pacientes incluyen dolor, sequedad ocular, escozor, ardor, una sensación de cuerpo extraño y puede incluir episodios de visión borrosa. El Tivanisirán podría suponer una alternativa terapéutica para estos pacientes ya que se trata de un fármaco con un nuevo mecanismo de acción".

Para este estudio, la compañía del Grupo PharmaMar reclutó 330 pacientes con ojo seco de 6 países europeos: España, Alemania, Estonia, Portugal, Eslovaquia e Italia. Según datos de Global Dataiv, en los 8 principales mercados (EEUU, España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, China y Japón) esta enfermedad afectó a más de 267 millones de personas y se estima un incremento hasta más de 286 millones en 2026, con un mercado en estos países de más de 2.200 millones de dólares y que podría alcanzar los 5.600 millones para 2026.

Los resultados completos del ensayo clínico será presentados en el Congreso Anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología, que se celebrará en Vancouver en abril de 2019. Además, se presentarán a la FDA (Agencia del Medicamento de Estados Unidos) y otras autoridades durante el segundo trimestre de 2019 con el objetivo de definir la estrategia regulatoria.