Pimco ve atractivos los bonos españoles y no le preocupa Podemos en el Gobierno

Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo -con 1,33 billones de dólares de los 1,9 que en total tiene actualmente bajo gestión- ve como una buena opción tener en cartera bonos soberanos de nuestro país, pese a que su rentabilidad está muy limitada en un momento en que los tipos de interés se mantienen a cero o en negativo en la zona euro. La firma estadounidense pone en valor el mayor margen que la deuda española ofrece en relación a los de otros países de nuestro entorno. En la presentación de sus perspectivas cíclicas de la UE para 2020 (que se renuevan de forma trimestral) Nicola Mai, responsable crédito soberano europeo de la gestora, ha apostado por "sobreponderar moderadamente" los países periféricos como España o Italia.

"El 'spread' (diferencial sobre el bono alemán a diez años o referencia europea) ya no está donde estaba en 2012; hay menos 'jugo' que sacar, pero como no hay zumo en ningún sitio...", ha apuntado, a la vez que incidía en que su perspectiva es que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga aún los tipos en los niveles actuales por un tiempo y que siga muy de cerca los movimientos de la Reserva Federal estadounidense. En concreto, ha comparado cómo España ofrece algo menos de 70 puntos básicos de diferencial sobre el Bund, frente a los 25 de Francia, cuando "no hay diferencias significativas" en términos de fundamentales entre ambos países.

Juanma Jiménez, responsable de Pimco Iberia, ha recordado que la firma californiana fue la primera que apostó por la deuda de nuestro país en 2012 (cuando se temía que nuestra economía fuese a ser rescatada). En ese momento, ha recordado, "el mercado estaba roto"con diferenciales muy elevados -nuestro riesgo país llegó a tocar los 612 puntos básicos el 12 de julio de aquel año- y "fundamentales no tan malos".

Desde Pimco valoran positivamente las reformas y mejoras que España ha puesto en marcha a raíz de la caída de Lehman Brothers (2008) y la crisis de deuda soberana. Además, no les preocupa la situación política con el primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos de la que aseguran que, si bien tiene en el foco el gasto social, en lo que respecta a la política fiscal "tiene una aproximación más conservadora". Así, descartan que nuestro país vaya a elevar su déficit público. También ponen en valor el hecho de que no haya ningún partido antieuropeista como tal, en contra de lo que sucede, por ejemplo en Francia con Le Pen, en Italia con Matteo Salvini o en Grecia con Tsipras.