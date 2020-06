El plácet del BCE a Intesa Sanpaolo para compra Ubi anima a la banca en bolsa

Intesa Sanpaolo, el mayor banco minorista de Italia, ha recibido la autorización preliminar del Banco Central Europeo (BCE) para hacerse de manera directa con una participación de control en su rival UBI Banca, la cuarta mayor entidad del país transalpino, así como indirectamente en IW Bank. De este modo se resuelven el primer proceso de consolidación bancaria en la actual crisis, que amenaza con volver a despertar una ola de fusiones entre aquellas entidades con más problemas y los grandes grupos.

"Intesa Sanpaolo ha recibido la autorización previa del Banco Central Europeo para la adquisición directa de una participación de control, equivalente al menos al 50% del capital más una acción, en UBI Banca, así como para la adquisición indirecta de una participación de control en IW Bank", indicó el banco italiano en un comunicado. A mediados del pasado mes de febrero, justo antes del estallido en el país de la pandemia de Covid-19, Intesa Sanpaolo anunció una oferta pública para comprar el 100% de Unione di Banche Italiane (UBI Banca) por 4.900 millones de euros en acciones, lo que daría origen al séptimo mayor banco de Europa.

En este sentido, tras recibir la autorización del BCE, Intesa Sanpaolo considera que , aunque no tiene información sobre los posibles efectos adversos de la Covid-19 en UBI Banca, la pandemia no debería tener efectos que impacten negativamente la actividad de UBI Banca y/o la situación financiera, de capital, económica y de ingresos de UBI Banca y/o las empresas del Grupo UBI. De este modo, Intesa Sanpaolo no incluirá la Covid-19 y sus efectos en las condiciones de su oferta de compra, que aún debe recibir el visto bueno de las autoridades de Italia.

La fusión anima otros bancos europeos en bolsa, en especial, a las entidades españolas. Sabadell se dispara un 10% y roza los 0,4 euros, un 60% por encima de los niveles marcados hace dos semanas. Los galos Natixis o SG se disparan más del 4%, mientras que Bankinter suma un 3,8%. En un escalón más bajo, Mediobanca o Crédit Agricole se elevan un 3%, mientras que los dos grandes bancos españoles, Santander-BBVA, apenas suma un 1%.

Pendientes de la EBA

El sector bancario está pendiente de conocer este lunes el ejercicio de transparecencia y resistencia ante la crisis. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicará este lunes, 8 de junio, los resultados de su ejercicio de transparencia de la banca de la Unión Europea, que tiene por objetivo supervisar los riesgos y exposiciones de los balances.

De esta forma, la entidad publicará los resultados poco más de un mes después de haber comenzado el ejercicio. Esto es posible porque se trata de un ejercicio simplificado con respecto a las pruebas de esfuerzo que suele realizar regularmente.

A mediados de marzo, la EBA ya anunció que retrasaría a 2021 la realización de sus pruebas de resistencia bancaria, conocidas como 'test de estrés', debido a que la "prioridad" de los bancos debía ser solventar los desafíos operativos provocados por el coronavirus Covid-19.

En lugar de esta prueba, el organismo presidido por el español José Manuel Campa indicó que se limitaría a realizar un ejercicio de transparencia para proporcionar información actualizada sobre las exposiciones de los bancos y la calidad de sus activos a los participantes del mercado.

El ejercicio de transparencia de 2020 se basará en datos regulatorios hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, antes de que el brote vírico tuviera efectos en el negocio bancario europeo. Los resultados de esta prueba se publicarán a comienzos de junio.

En total, la EBA planea publicar cerca de un millón de datos, lo que supone de media 7.500 datos por cada uno de los 125 bancos participantes en el ejercicio. Los datos abarcarán las posiciones de capital, activos y pasivos financieros, exposición a riesgos, exposiciones soberanas y calidad de activos.