El plazo de aceptación de la opa sobre Mediaset España termina el 28 de junio

Los accionistas de Mediaset España tendrán de plazo desde hoy y hasta el 28 de junio, ambos incluidos, para decidir si aceptan la oferta pública de adquisición (opa) lanzada el pasado 15 de marzo por la matriz, el grupo italiano Media For Europe (MFE), controlado por la familia Berlusconi. Así lo explica una nota remitida este lunes al supervisor español de los mercados bursátiles, la CNMV, que autorizó la operación el pasado 26 de mayo.

La oferta de MFE se dirige a la totalidad del capital de Mediaset España -dueña de las cadenas Telecinco y Cuatro-, aunque ya controla el 55,69% de las acciones, por lo que la operación efectiva se realizará sobre el 44,31% de la filial española, equivalente a alrededor de 138,8 millones de acciones. El grupo italiano ofrece una contraprestación mixta, que consiste en la entrega de 9 títulos de MFE tipo 'A' y 3,72 euros en efectivo por cada acción de Mediaset España, equivalente a 4,5 títulos de MFE tipo 'A' y 1,86 euros. Dicha contraprestación ha sido fijada por MFE-Mediaforeurope conforme al Real Decreto sobre el régimen de OPAs y no ha sido sometida a su consideración como precio equitativo a los efectos del artículo 130 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 9 del citado Decreto.

La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de ésta por un mínimo del 29,31 % del capital social de Mediaset España -91,8 millones de acciones-, lo que representa el 66,15 % de los títulos a los que se dirige la oferta.

En garantía de la operación, el oferente ha presentado cinco avales por un total de 258,3 millones de euros emitidos por Unicredit, Intesa Sanpaolo sucursal en España, BNP Paribas sucursal en Italia y CaixaBank, (51,66 millones de euros cada uno) para la parte en efectivo del precio. Asimismo, se ha presentado el acuerdo de ampliación de capital de MFE por un máximo de 624.435.408 acciones A de MFE para entregar a los aceptantes de la oferta, aprobado en junta general extraordinaria celebrada el 27 de abril.

El oferente declara en el folleto que si se cumplen los requisitos de la legislación sobre OPAs, exigirá la venta forzosa, lo que conllevará la exclusión de Mediaset España. En ese caso, MFE solicitará la admisión en las bolsas españolas de las acciones A.

Si no se cumplen los requisitos de squeeze-out, las acciones de Mediaset España se mantendrán en bolsa. En un plazo no inferior a 6 meses, MFE no descarta una operación de fusión mediante absorción por MFE de Mediaset España que conllevaría su extinción y exclusión. En ese caso, MFE solicitará la admisión de las acciones A en las bolsas españolas. Por lo que se refiere a la emisión de las acciones A, MFE no emitirá ningún folleto y publicará de forma separada en su página web, al tiempo de la autorización de la oferta por la CNMV, un documento con la información marcada por la normativa ya que se ha acogido a la exención de folleto recogida en el Reglamento europeo.