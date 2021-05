PNC adelanta la compra de BBVA USA y transferirá 'en días' los 9.700 millones

Una gran remesa de dinero está a punto de emprender el camino de vuelta de EEUU a España. PNC Financial ha adelantado el cierre de la compra de BBVA USA al próximo 1 de junio, en apenas diez días, después de haber logrado los permisos regulatorios necesarios para una operación que se anunció en noviembre de 2020 y que estaba previsto que se cerrase en verano. El consejo de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), junto a los reguladores bancarios de los estados de Alabama y Texas, dieron el visto bueno el viernes a la adquisición, que supera así el último trámite que necesitaba.

BBVA verá desbloqueada así su dote estadounidense en este segundo trimestre, un trimestre antes de lo que preveía PNC, aunque esto no cambiará la hoja de ruta del banco español, según fuentes de la entidad. El banco que preside Carlos Torres recibirá 9.700 millones de euros (11.600 millones de dólares), una cantidad que la entidad anunció que destinará, en su mayor parte, a recomprar acciones propias y pagar dividendos. En total, la firma movilizará más de 4.000 millones de euros para ambos conceptos en 2021, aunque la retribución directa saldrá del resultado ordinario para cumplir con las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE).

"La recompra [de títulos] del 10% se iniciará en el cuarto trimestre y podría tardar hasta seis meses en ejecutarse", según anunció el consejero delegado, Onur Genç, en la presentación de resultados del 30 de abril. De momento, el grupo acaba de poner esta semana el contador a cero de su autocartera, tras reducirla del 0,25% al 0,12% de su capital, según consta en el registro de la CNMV. En cuanto al pago de dividendos, BBVA ya realizó un desembolso de 393 millones de euros el pasado 29 de abril tras distribuir 0,059 euros por acción, equivalente a un pay-out (porcentaje del beneficio destinado a dividendos) del 15%, proporción que elevará hasta niveles del 35-40% si el BCE se lo permite en septiembre.

Tanto Torres como Genç insistieron cuando se anunció la operación que el volumen de capital que recibirán permite no excluir opciones y afrontará recompras de acciones, dividendos y también potenciales oportunidades corporativas en los mercados en los que opera. Desde que BBVA anunció su salida del mercado estadounidense, su capitalización en bolsa se ha disparado un 60%, pasando de 21.000 a casi 34.000 millones de euros.

En pleno ERE en España

La inyección de dinero llega en mitad de las negociaciones para el ERE del banco que supondrá el despido de más de 3.300 empleados, el 11% de su plantilla en España. BBVA también prevé usar parte del dinero americano para sufragar los costes extraordinarios que supondrá este proceso de extinción de empleo y su transformación digital. El banquero turco describió como "complicado y doloroso en muchas dimensiones" el ERE, aunque lo justifica por el escenario de “rápida digitalización” de sus clientes y el desplome de las transacciones en oficina en un 50% desde 2019.

Pese a su cambio de dueños, BBVA USA no se librará de la tijera a su red tanto en sucursales como en plantilla. PNC Financial prevé gastar hasta 980 millones de dólares en la reestructuración del banco adquirido para rebajar sus costes anuales en hasta un 35% a partir de 2022. Todo el negocio pasará a operar dentro de la plataforma de PNC después de la migración de clientes que ya se está produciendo y también desaparecerá la marca española.

BBVA USA aporta a PNC 637 sucursales, alrededor de 104.000 millones de dólares de activos y pasivos, entre ellos, 86.000 millones de dólares en depósitos y 66.000 millones en préstamos, según los términos de la fusión. PNC pasará a ser el quinto mayor banco minorista de EEUU con presencia en 29 de los 30 principales estados. Solo por detrás de los cuatro grandes bancos nacionales: JPMorgan, Bank of America, Citi y Wells Fargo. Se excluyen de esta lista firmas de Wall Street especializadas solo en inversiones como Goldman Sachs o Morgan Stanley. Con la compra del negocio de BBVA superará a US Bancorp y Trust Financial en el ránking bancario del país.