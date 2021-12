Podcast | Biotecnología e 'IA': cómo la Covid-19 ha revolucionado la inversión

Suena una notificación en tu móvil, lo coges y lo desbloqueas con un sistema de reconocimiento facial... entras en Twitter que te recomienda el tuit de una compañera de trabajo en función de tus ‘me gusta’... has quedado con amigas para ir a comer y utilizas Google Maps para encontrar la ruta más rápida... y para el camino entras en Spotify y ahí tienes una lista de sugerencias con lo mejor del soul, que es lo que has venido escuchando desde este verano en esos ratos en los que solo quieres dejarte llevar un poco y no pensar demasiado.

Todos esos gestos tienen algo en común, la Inteligencia Artificial (IA). Este tipo de soluciones han ido conquistando cada rincón de nuestra vida y cada vez es más difícil acotar el volumen de negocio que alcanza a nivel global la tecnología inteligente, si bien las cifras que dan a conocer las principales consultoras hablan por sí solas. PWC calcula que podría contribuir en 16 billones de dólares al crecimiento global de la economía solo hasta 2030, es decir, más que el PIB conjunto de China y de India. No es de extrañar que sea uno de los caballos de batalla de la disputa tecnológica entre EEUU y el gigante asiático.

Otra de las temáticas que ha experimentado un impulso extraordinario con la Covid, sobre todo por el flujo de recursos y de inversión que se ha destinado a ella, es la biotecnología. La industria farmacéutica representa en conjunto un 15% del PIB mundial, y las dos terceras partes de los medicamentos que se generan son de origen biotecnológico. Ésta no ha sido la primera crisis sanitaria que el sector ha tenido que encarar en las últimas décadas (antes vinieron la tuberculosis, el sida, la gripe aviar o el ébola, por poner algunos ejemplos) pero sí ha sido la que le ha obligado a reaccionar en tiempo récord y a una escala sin precedentes.

Cómo se explican estas dos temáticas desde el punto de vista de la inversión, cómo les ha afectado la crisis global generada por el coronavirus y hacia dónde se encaminan. Jesús Ruiz de las Peñas, director de desarrollo de negocio de la gestora Allianz Global Investors y Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet AM en Iberia y Latam nos ayudan a desvelar estas incógnitas.