Podcast | China prepara el asalto al orden mundial: ¿saldrá reforzada tras la Covid?

¿Saldrá China reforzada de la crisis del coronavirus? Las previsiones económicas indican que, como mínimo, el gigante asiático la dejará atrás antes que el resto. La enfermedad, que se originó en el país asiático, ya ha golpeado su PIB en el primer trimestre. La actividad se contrajo un 6,8% de enero a marzo, más de lo previsto por el consenso del mercado. Ahora, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analistas ofrecen unas perspectivas mejores de cara al final del año para Pekín. El Fondo prevé que la actividad de la zona euro se desplome este año un 7,5% por el impacto de la Covid-19, que la de EEUU lo haga un 5,9% y que China logre sortear la recesión con un modesto avance del 1,2%.

El Gobierno de Xi Jinping pelea ahora por que el brote no vuelva a descontrolarse en las provincias del Norte -sobre todo en la frontera con Rusia, de donde se han importado nuevos casos- y, pese a que aún queda trabajo por delante, el país parece ir volviendo a la normalidad poco a poco. Tanto es así, que Almudena Benedit, responsable de carteras del banco privado suizo Julius Baer, sostiene que China va a recuperar los niveles de crecimiento previos a la crisis, los del cuarto trimestre de 2019, en el último trimestre de este año. "Va a ser la primera en salir por delante de EEUU y de la zona Euro", apunta e incide en que para la firma sus perspectivas son muy atractivas y prometedoras a largo plazo. En este momento, además, China se encuentra con unos precios del petróleo en zona de mínimos de 1999 lo que, siendo el primer consumidor de crudo a nivel global, le favorece.

China está incrementando su posición en los países que ya estaban bajo su área de influencia en Asia, África y América, pero también está ampliando esa expansión hacia otros, como por ejemplo Italia, que en los últimos años ha reforzado sus relaciones con el país asiático. En opinión del economista Javier Santacruz, Pekín tiene una oportunidad histórica de consolidar el modelo de expansión que inició en 2013 con la nueva ruta de la seda, pero también la expansión del crecimiento de sus empresas en el exterior que se vio obligada a detener hace dos años para controlar el endeudamiento y la salida de capitales. Ahora puede retomar esa estrategia y que sus compañías "vayan tomando posiciones más cualificadas en los diferentes países, que se coloquen casi como si fueran fondos de rescate a la disposición de los países concretos". Ese proceso será más importante cuanto menos influenciado esté el estado en cuestión por EEUU y la Unión Europea.

Está expandiendo su influencia, pero para que el gigante asiático salga realmente reforzado de toda esta situación necesita además que concurran varios factores. Diego Crescente, Socio de MAS Consulting apunta a la deslocalización de la producción mundial y a la fragilidad del sistema multipolar. "Si hay algo que ha demostrado esta crisis es la necesidad de garantizar la producción nacional de bienes estratégicos, como pueden ser los suministros sanitarios o industriales asociados a este sector", apunta. A raíz del confinamiento en China y de la paralización de su actividad, industrias de importancia vital como la de la automoción se han visto muy afectadas. "Este factor sí puede favorecer un traslado importante y una vuelta a la producción nacional o incluso a nuevos polos de crecimiento industrial, bien sea en Europa o en el Mediterráneo. Si esto es así, parte del crecimiento chino, que es el auténtico elemento vertebrador del país, puede verse comprometido", sostiene Crescente.

A esto se suma el hecho de que la Covid-19 no ha dejado un ganador claro y sí ha doblegado a la mayoría de naciones. El multilateralismo ha sido superado por la pandemia a la vez que han fracasado también las respuestas nacionales a la misma. Los expertos consultados sostienen que el futuro nos deparará un orden internacional diferente, pero basado en la cooperación, donde Pekín podría aprovechar la oportunidad para replantear su posición en los organismos internacionales, principalmente en aquellos foros con escasa representación.

Estamos en medio de un año electoral en EEUU y el resultado de los comicios va a ser clave en la relación política y comercial entre las dos potencias, tal y como sostiene Almudena Mendaza, Directora de Ventas para Iberia, en la gestora francesa Natixis IM. "A corto plazo China será uno de los ganadores ya que ha necesitado mucho menos estímulo para salir aparentemente de esta crisis, pero a largo plazo surgen algunas cuestiones, por ejemplo cómo será su relación con EEUU en el caso de que Trump sea reelegido y cómo afrontará el deterioro del comercio mundial, teniendo en cuenta la tendencia global a la relocalización tras los problemas en la cadena de suministro en el contexto actual", explica. Así y, si bien China parece estar recuperándose económicamente, podría sufrir políticamente de una manera más permanente que lo que lo hizo en las guerras comerciales con Estados Unidos, apunta Jason Pidcock, responsable de estrategia para Asia de la gestora Jupiter AM.

A tiro de opa

No es de extrañar que las mejores perspectivas económicas y su posición privilegiada de liquidez hayan hecho saltar las alarmas de más de un gobierno -sin ir más lejos de Europa- por el temor a que empresas estatales chinas puedan tomar participaciones de relieve en las compañías estratégicas que cotizan en bolsa. "Evidentemente las caídas tan fuertes que estamos viendo en algunos valores sobre todo en Europa sí que pueden hacer que muchas compañías se conviertan en un objetivo claro de compañías chinas. La clave va a ser también ver si los gobiernos van a permitir que compañías chinas tomen posiciones estratégicas en determinados sectores. Eso es lo que todavía no está claro. Sin duda se abre una gran oportunidad para que algunas empresas puedan ser opadas por compañías chinas que estén en una situación económica y financiera más favorable", aclara Almudena Benedit.