Podcast | Los ciberataques no entienden de confinamiento: ¿somos vulnerables?

Hace unos días el Instituto Nacional de Ciberseguiridad (Incibe) alertó sobre una campaña de 'malware' por la que los delincuentes suplantaban vía correo electrónico al Ministerio de Trabajo para tratar de hacerse con los datos personales y financieros de los usuarios. España está formando parte del mayor experimento de teletrabajo de la historia, con un 22,3% de población (alrededor de 4,4 millones de personas) que pueden realizar su actividad diaria desde casa, según cálculos de la empresa de recursos humanos Randstat a partir de las cifras del Instituto Nacional de Estadística.

El “Gran confinamiento”, como lo ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, ha obligado también a los hogares a buscar alternativas de ocio... Ahí la mayoría vuelve a confluir en la red. Solo un ejemplo: entre el 13 de marzo –en que cerraron los colegios en la Comunidad de Madrid- y el día 15 del mismo mes, el tráfico de “gaming” se disparó un 279% de acuerdo con los datos que maneja Telefónica. A la vez, el uso de WhatsAapp se multiplicó casi por un 700% entre el 9 y el 15-M.

A lo anterior le sumamos una red de fibra óptica que es la más extensa en Europa y con más hogares conectados (23 millones, el 73% del total). Confinamiento, teletrabajo y uso de masivo de Internet pueden parecer un cóctel explosivo estos días, muy propicio para que los ciberdelincuentes campen a sus anchas y se multipliquen el número de ataques a nuestro país: ¿somos realmente más vulnerables estos días de reclusión forzosa al cibercrimen?

El Teniente Coronel Sotomayor, Jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, nos ayuda a responder a esta pregunta que, a priori, puede inducirnos a error. Los ataques de este tipo apenas han variado en número a raíz del confinamiento, pero es cierto que "lo que ya existían se está orientando todo a engaños vinculados con la Covid", apunta. Así y aunque "estamos dedicando muchas más horas al uso de Internet, también el internauta está madurando en el uso de las tecnologías, está poniendo mucha más atención... y está aprendiendo a marchas forzadas también a identificar lo que está bien y lo que está mal".

Esa sed de conocer noticias en medio del confinamiento, puede desembocar en que tengamos una masa de internautas mucho más madura en el ámbito de la ciberseguridad lo que, desde su punto de vista, es muy positivo para el desarrollo tecnológico. El registro de dominios relacionados con el coronavirus se ha disparado en las últimas semanas, sin embargo y de acuerdo con los datos que maneja la Guardia Civil, la mayoría de ellos se han creado con fines especulativos, para comerciar con ellos en un futuro. Otros buscan atraer tráfico para captar los datos de los visitantes y lograr un beneficio económico de los mismos.

Dominios, aplicaciones y uso de datos

"No llega al 3% de los dominios que están siendo fraudulentos, el 40% restante no se ha ni activado, lo que nos está diciendo que está orientado mucho a la especulación o a actividades futuras vinculadas con la Covid". De hecho, el 80% de las notificaciones y de los casos relacionados con dominios y aplicaciones que están llegando a manos de la UCO no tienen nada que ver con la Covid. Otro delito que se ha transformado es el de la típica llamada telefónica a los domicilios -que antes era de un técnico, por ejemplo de Microsoft, que había identificado un problema en tu sistema operativo- para solicitar los datos del usuario ante una supuesta campaña de recogida de fondos contra la pandemia. Su objetivo es obtener los datos económicos para cometer un fraude.

"No estamos viendo un mayor número de ataques al sistema hospitalario español", apunta el Teniente Coronel Sotomayor, quien pone en valor tanto la red de ciberseguridad de los centros sanitarios de nuestro país, como el respaldo que reciben de instituciones como el Incibe, entre otros. A mediados de enero, el hospital de Torrejón sufrió el ataque de un virus de tipo 'ransomware', que bloqueó los sistemas y dificultó el acceso por parte del personal a los historiales de los pacientes, entre otros datos. Fue sin embargo, antes de que la pandemia se extendiera por nuestro país.