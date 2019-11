Podcast | Pensiones: el bloqueo político y la falta de reformas las dejan 'tocadas'

Los efectos del bloqueo político se han expandido como tentáculos y la Seguridad Social y las pensiones no han podido eludir su impacto. Desde 2011, los partidos integrantes del Pacto de Toledo (de la comisión parlamentaria que debe indicar hacia dónde se dirige la reforma más adecuada para el Sistema) no han sido capaces de alcanzar un consenso... Son 8 años perdidos, en los que el gasto en pensiones no ha dejado de aumentar y las tensiones financieras del sistema han ido a más. La deuda de la Seguridad Social va a alcanzar a finales de año los 55.000 millones de euros y el Sistema registra déficit (gasta más de lo que ingresa) de forma continuada desde hace siete años.

En esta moneda al aire hemos hablado con Rocío Gallego, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos y experta en pensiones; con Rafael Domenech, responsable de Análisis Económico de BBVA y uno de los expertos de la comisión que elaboró la propuesta sobre el Factor de Sostenibilidad; con Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y con Juan Ramón Rallo, Doctor en Economía.