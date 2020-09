Podcast | ¿Recogerá el BCE el guante de la Fed y adelantará su giro de estrategia?

Cuando Christine Lagarde tomó las riendas del Banco Central Europeo (BCE) el pasado mes de noviembre anunció una revisión de la política estratégica de la entidad. "La última se produjo en 2003", recordaba la presidenta del organismo... "y muchas cosas han cambiado desde entonces", añadía. Lo que ni Lagarde ni nadie podía imaginar entonces era que unas siglas, SARS-CoV-2, iban a poner patas arriba la economía mundial y la de la zona euro y a provocar un colapso mayor y más rápido que el de la pasada crisis financiera. Para hacer frente al nuevo 'shock' y a sus efectos sobre la primera economía del mundo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, decidió adelantar las modificaciones de la política monetaria que el emisor estadounidense lleva a cabo cada cinco años para ajustar su respuesta a la coyuntura actual. Lo hizo antes de lo previsto por los mercados y su decisión hizo girar todas las miradas hacia Fránckfort: ¿recogerá el guante el BCE?

Powell anunció que el banco central se marcará un objetivo de inflación medio, es decir, que permitirá que la inflación suba moderadamente por encima del 2% durante algún tiempo. La atonía de los precios es una de las herencias que las principales economías del mundo se llevaron de la pasada crisis financiera. También la del área del euro. Ante una recesión de este calado (EEUU sufrió una caída récord del 9,1% entre abril y junio y la zona euro del 12,1%) y con un impacto tal para el empleo, la Fed priorizará la situación del mercado de trabajo a la contención de los precios por primera vez en cuatro décadas. Esto es, sólo comenzará a endurecer la política monetaria cuando haya señales reales de inflación.

La zona euro ve complicarse ahora su recuperación con los rebrotes de Covid en países como España, Francia o Alemania. El PIB del área registró en el segundo trimestre su mayor contracción desde su creación. Fue del 12,1%, según avanzaba recientemente Eurostat. Las nuevas trabas que el virus está poniendo a la salida de la crisis hacen temer a algunos expertos que la potencia de fuego del Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros que aún debe recibir el visto bueno de los parlamentos nacionales sea suficiente. La respuesta fiscal, porque la del BCE ha sido contundente y en muchos ámbitos, desde el programa de compra de activos públicos y privaddos antipandemia (PEPP), a las medidas de liquidez destinadas a evitar un colapso financiero.

"El BCE ha tenido una reacción muy sólida y agresiva ante la pandemia", comenta a 'La Información' Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano que, preguntado sobre el giro de timón de la Fed, incide en que "en el caso europeo, "ojalá consigamos tener algo de inflación". "Luego ya si llegamos al 2% y queremos aceptar más, que eso sería muy buena noticia -conseguir no caer en un escenario de inflación tan baja- poder poner más carne en el asador", añade. En cualquier caso y desde su punto de vista, el BCE va a mantener su autonomía e independencia.

Se escapa al perímetro de su mandato

"La reflexión está en marcha pero en Europa es más complicado modificar este mandato porque sabemos que hay ciertos países, especialmente Alemania, que no están cómodos con inflación más alta", recuerda Steinberg. En el mismo sentido, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, explica que la Fed puede decir y comentar en público lo que dijo el otro día Powell y, sin embargo, esto es imposible "y me atrevería a decir que ilegal en el caso del BCE, que no puede determinar su política por variables de la economía real estilo empleo, PIB o tipos de cambio", sostiene.

"Dudo que el BCE pueda llegar, al menos explícitamente, al alcance que ha llegado la Reserva Federal y su presidente (...) Puede que esté reconsiderando, en este proceso que abrió hace unos meses (...) una revisión de toda su estrategia como banco central y director de la política monetaria, pero nunca se hará reconociendo un problema de recesión. Nunca se hará reconociendo un problema de empleo", zanja Carbó. Ahora, el mayor problema que ven los expertos es que la recuperación se tuerza porque haya que echar marcha atrás en las reaperturas a causa de la expansión del virus. En ese caso, será la política fiscal -los gobiernos del área del euro- quienes deban redoblar esfuerzos, según los expertos consultados.