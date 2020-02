Podcast | Trump sin miedo: ni China ni las elecciones acobardan al líder tuitero

Para bien o para mal, desde que arrancó su mandato Donald Trump ha ligado el éxito de su presidencia a la gestión de la economía. De momento, al menos, las cuentas de verdad. Es cierto que el PIB estadounidense solo creció el año pasado al 2,3%, su peor dato desde 2016 por la caída de la inversión y las tensiones comerciales -con datos del Departamento de Comercio-, pero también que el país mantiene su tasa de paro en zona de mínimos, en el 3,6%, y que acumula una década de creación de empleo en lo que supone la mayor expansión en el ámbito laboral de toda la historia moderna.

Wall Street firma igualmente la expansión más larga desde sus orígenes con el espaldarazo, en último término, de la reforma fiscal aprobada por Trump y las rebajas de tipos aplicadas por la Reserva Federal. Su presidente, Jerome Powell ha sido objeto constante de los ataques del presidente 'tuitero'. Las elecciones del 3 de noviembre serán el segundo juicio político al que se enfrente este año tras el 'impeachment' fallido -es el tercer presidente que se ha sometido a un juicio político-.

En esta moneda al aire hablamos con Cristina Crespo es coordinadora general y directora de Relaciones Externas del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá (el único instituto universitario de investigación sobre Norteamérica en España) sobre las posibilidades del magnate de ser reelegido sus errores y aciertos a nivel político y sobre la polarización en el país. Un tema, éste último sobre el que conversamos además con Samuel Matttern, traductor, profesor de inglés y desde el pasado mes de abril el representante del Partido Demócrata en España, que nos explicará además cómo marcha la elección del candidato demócrata en los 'caucus'. En 'Una moneda al aire' nos ha sido imposible contactar contar con la presencia del representante del Partido Republicano en nuestro país.

China, Irán, Irak, México, Cuba, la Unión Europea en conjunto (con los aranceles al automóvil), Francia en particular (con la 'tasa Google'), España y la aceituna... Al presidente no le han faltado polémicas en las que meterse. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia -Pacífico de la gestora francesa Natixis y analista del think tank Brueguel y del Real Instituto Elcano