El podio de Japón en sus JJOO: oro para sus 'tech' y sin medalla en renta fija

El pebetero olímpico volvió a encenderse cinco años después -un año más tarde de lo esperado- esta vez en Tokio (Japón). La capital nipona acoge los Juegos Olímpicos más caros de la historia y marcados por la pandemia. Igual que la Covid-19 ha impedido la presencia de público, la crisis sanitaria parece disuadir a los inversores internacionales de un mercado que se ha quedado atrás. Sin embargo, los analistas destacan las oportunidades de inversión que esconde el país, algunas con posibilidades a medalla de oro inversora.

Los datos indican que su economía se está recuperando, con un repunte de la actividad manufacturera que responde a la reapertura de las economías de todo el mundo tras los paros forzados por la pandemia. En ese escenario, el interés debe centrarse en la renta variable según los analistas. Emilio Ortiz, director de inversiones de Mutuactivos, explica que "es un mercado que se ha quedado atrás, cotiza a múltiplos atractivos en términos relativos y está bastante poco presente en las carteras de los inversores institucionales".

De los más de 2.000 valores que integran el índice Topix, más del 40% no están cubiertos por los analistas. Por el momento, el índice nipón logra un avance anual del 5,5%, más limitado que otros selectivos internacionales, mientras que el Nikkei 225, con los valores más líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio, apenas se revaloriza un 0,38% desde enero.

Sin embargo, el potencial de la bolsa nipona se ha demostrado a largo plazo. Uno de cada siete valores subió un 500% o más en la década que acababa en septiembre de 2020, destaca Kwok Chern-Yeh, director de renta variable japonesa de Aberdeen Standard Investments. Y, añade, que esto "subraya que el rendimiento de las empresas en bolsa no refleja necesariamente la debilidad de la economía nacional".

El cambio en la gestión de las firmas - tras décadas orientada al control político de la economía- tiene mucho que ver. Ortiz destaca que las empresas japonesas han mejorado notablemente sus prácticas en aspectos ligados con el gobierno corporativo, "lo que ha redundado en una mejora notable de su rentabilidad". Este proceso, junto con una valoración relativamente atractiva, su exposición al ciclo económico global y el escaso posicionamiento inversor, es lo que ha llevado a Mutuactivos a elevar el peso de Japón en sus carteras.

Los malos augurios que rodean a la Olimpiadas pueden explicar, al menos en parte, por qué la bolsa de Japón no parece una opción para los inversores en 2021. La falta de público y la oposición a los juegos dentro del mismo Japón por miedo a los contagios en una población bastante envejecida hacen que este evento deportivo vaya a ser "un pequeño desastre en términos económicos" (se habla de pérdidas de 20.000 millones de dólares). Aún así, "para Japón no es mucho -apunta Ortiz-, así que no tendrá mucho impacto". Desde Mutuactivos ven la situación como una oportunidad y apuestan por "las grandes empresas japonesas por su exposición al ciclo económico global".

Aberdeen, por su parte, apunta a "áreas prometedoras de crecimiento estructural como la transformación digital, la interconectividad y la tecnología sanitaria". Además, Japón se suma a la sostenibilidad medioambiental con compañías que facilitan la transición a la energía verde con "tecnología de vanguardia". Chern-Yeh señala ejemplos como Takuma, un proveedor líder de energía de biomasa y plantas de incineración de residuos cuyos productos ayudan a reducir las emisiones de dióxido de carbono; y Sanken Electric, que fabrica chips de ahorro de energía que reducen las emisiones de CO2 de los electrodomésticos.

Japón es el país desarrollado más endeudado

Por el contrario, el mercado de renta fija japonesa (JGB) se queda fuera del podio olímpico ante el poco atractivo que genera entre los inversores internacionales. Solo el 13% de la deuda pública japonesa está en manos de extranjeros. Japón es el país desarrollado más endeudado del mundo, con una deuda pública que supera el 250% del PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, Ortiz señala que, "en la medida en que esa deuda está principalmente en manos de ahorradores domésticos (entre el Banco de Japón -BoJ- y los bancos y aseguradoras japonesas tienen el 80% del total de deuda), el sistema está en equilibrio".

"El problema no es crediticio - afirma-. Sencillamente, la deuda japonesa no paga porque el BoJ mantiene los tipos de interés a largo plazo anclados en niveles muy bajos (ahora mismo al 0%) mediante intervenciones en el mercado de bonos y esto limita mucho el interés de los inversores internacionales, que típicamente pueden conseguir mejores rentabilidades en otros países". Aún así, existen oportunidades. Desde Mutuactivos destacan que han ganado dinero "en una apuesta táctica comprando JGBs cuando parecía que el mercado iba a doblar la mano del BoJ".

Otro punto fuerte es el yen, que actúa como activo refugio. La inversión en divisa local "aumenta el sesgo defensivo de la apuesta y se suele comportar bien cuando hay caídas importantes de la bolsa", indica Ignacio Dolz de Espejo, director de soluciones de inversión y producto de la gestora de Mutua Madrileña.

Además, hay que tener en cuenta que la tercera mayor economía del mundo arrastra el problema del envejecimiento de su población y un problema deflacionario que tiene sus orígenes en la burbuja inmobiliaria de finales de los años 80. Aún así, su alto componente industrial y la dependencia del sector exportador hacen que la economía japonesa, como las de China o Alemania, sea muy sensible al ciclo económico global. Ortiz explica que "ese modelo exportador, que históricamente ha generado un superávit en la balanza por cuenta corriente, hace que Japón sea un país muy rico, con una de las mayores rentas per cápita del mundo".