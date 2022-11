Por qué el café hace méritos para ser una de las materias primas calientes

Es probable que la caída reciente en los precios del grano de café se revierta en breve, según los expertos, lo que provocaría posibles rebotes de hasta un 25% en las próximas semanas. El problema es que la corriente descendente, causada por el colapso de la moneda vietnamita, más una perspectiva demasiado optimista para la cosecha de Brasil, ha ido demasiado lejos.

“Creo que la etapa de pánico ha terminado y nos espera un repunte sustancial del mercado bajista. Esta es una oportunidad para ir contra la tendencia”, dice Shawn Hackett, presidente de Hackett Financial Advisors. En otras palabras, la tendencia general de los precios no es más alta, aunque el probable aumento en las próximas semanas, en torno a los 2 dólares, será lo suficientemente significativo como para que los inversores lo observen.

“Los operadores que esperan beneficiarse del probable salto deberían considerar comprar contratos de futuros con fecha de marzo en el ICE con sede en Londres”, dicen los analistas de Atlantic Capital en una nota. “Aquellos que no están a favor de comprar futuros pueden probar el iPath Serie B Bloomberg Coffee Subindex Total ReturnJJG +0.45% Exchange-traded note (ETN) que rastrea el precio de los granos de café”, añaden.

Los precios del café han sufrido una caída épica en los últimos meses. Una libra de granos de arábica se vendió recientemente en alrededor de 1,60 dólares, un 34% menos que el máximo reciente de 2,43 dólares del 25 de agosto, según TradingEconomics. Había dos razones. En primer lugar, los inversores están menos preocupados por la escasez de suministros del año pasado, cuando la cosecha se vio afectada por un clima terrible. La primavera del hemisferio sur de Brasil ha dado lugar a lo que Hackett llama una “temporada de floración fantástica” de los cafetos, la mejor desde 2019.

“Una buena temporada de floración es un paso clave hacia una cosecha favorable, lo que a su vez ha llevado a los operadores a tener una perspectiva de precios bajista”, expone Hackett. Esa noticia llegó inmediatamente después de las informaciones sobre que la cosecha reciente fue mucho más abundante que la anterior. La producción de arábica de Brasil alcanzó los 41,5 millones de sacos de 60 kilogramos en la temporada 2022-23 que acaba de terminar, frente a los 36,4 millones de la temporada anterior 2021-22.

Lo segundo que sucedió es que un dólar fuerte llevó a los productores vietnamitas de café robusta a vender su cosecha en masa, lo que provocó una caída en los precios del grano. Vietnam ocupa el segundo lugar después de Brasil en la producción de café. “Un dólar apreciado es un incentivo para que los agricultores vendan su cosecha porque obtienen más en términos de moneda local. Ven los granos en la bolsa como dólares no convertidos””, dice Jake Hanley, estratega senior de cartera de la firma de ETF Teucrium. El café robusta, que tiene un sabor más amargo, tiende a ser más barato que el arábica, pero los movimientos en el precio de uno tienden a afectar al otro.

Factores alcistas

Sin embargo, el colapso de los precios no refleja la realidad. El mercado no está lleno de café. “En otras palabras, los suministros de café volverán a ser relativamente normales en aproximadamente un año, pero aún no hemos llegado a ese punto. Y eso es lo que se pierden los especuladores”, dice Hackett. Otro factor alcista es que los precios de contado del café en Brasil ahora son más altos que los precios de futuros. “Eso tiende a ser una señal de que la perspectiva bajista de los precios ha terminado”, explica Hackett.

Los riesgos abundan en todas las operaciones en los mercados agrícolas. El café no es diferente. El clima inesperado podría cambiar rápidamente esta estrategia comercial. Los cambios en las monedas y la inestabilidad política también pueden afectar los mercados agrícolas, especialmente en países como Vietnam y Brasil. “La desventaja de aquí tiene que ser limitada. En pocas palabras, es difícil ver que los precios caigan mucho en el futuro inmediato", dice Sal Gilbertie, director ejecutivo de Teucrium.