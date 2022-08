Por qué el optimismo con las acciones de Tesla está muy limitado tras el split

El split de las acciones de Tesla de 3 por 1 por fin se puso en marcha en los mercados. Los títulos de la compañía han remontado desde que la firma dirigida por Elon Musk anunciara esta estrategia a principios de agosto. Sin embargo, la pregunta clave ahora es qué esperan los inversores después de haberse descontado este movimiento y qué movimientos puede trazar sobre el parqué, teniendo en cuenta todo el telón de fondo que persiste: con la recesión técnica ya confirmada y una subida de tipos que no aminora.

Las acciones de Tesla cotizan por encima de los 300 dólares una vez la división ya se ha descontado en el precio. ¿Podría mantener el rebote? Algunos analistas consideran que sí, por lo menos en un lapso temporal más inmediato. En el largo plazo sigue habiendo muchas dudas por el impacto que una futura crisis pudiera tener en 2023.

Dan Ives, analista de Wedbush, elevó su precio objetivo para Tesla a 360 dólares por acción desde 333 dólares, lo que reflejaría “la mejora en la producción de vehículos en China”. La empresa de vehículos eléctricos sufrió, junto con el resto de la industria automotriz, “problemas de producción y cadena de suministro relacionados con Covid durante el segundo trimestre”.

Otra razón para seguir un camino al alza, según Ives, podría ser “el split en sí”. A los inversores les suelen gustar las divisiones de acciones, tal y como explica: “Creen que señalan algo positivo sobre el futuro de una empresa, ya que, después de todo, nadie divide una acción que espera que caiga”.

“Los splits sobre las acciones también hacen que las acciones sean menos caras, lo que podría ponerlas al alcance de una base más amplia de inversores minoristas, y también provoca que las opciones comerciales en una acción supongan un menor gasto”, apuntan desde Atlantic Capital.

La primera vez que Tesla dividió sus acciones, en agosto de 2020, las acciones avanzaron un increíble 81% entre el anuncio de la división y el día en el que se ejecutó el split de sus títulos. Ahora, el valor subió aproximadamente un 5% desde el anuncio hasta que se pusiera en marcha el split oficial. Mientras, el S&P 500 se mantuvo plano en el mismo lapso temporal. Las acciones han tenido una rentabilidad superior, pero no se acercan, ni mucho menos, a lo observado en 2020.

“Parte de la razón es que los inversores han esperado durante mucho tiempo esta última división: se ha discutido desde marzo y se hizo oficial en agosto”, comentan los analistas de Morgan Stanley en una nota reciente. “La primera división fue una sorpresa, relativamente hablando”, añaden.

El ejemplo del pasado ahora no vale tanto

Ahora, con la división real en el espejo retrovisor, los inversores deben concentrarse en lo que sigue. La última vez que se produjo un split de sus acciones, en agosto de 2020, los títulos cayeron al día siguiente y perdieron cerca del 14% durante el mes siguiente. Sin embargo, tres meses después de la división, las acciones habían recuperado toda esa caída y más, subiendo alrededor de un 14% en comparación con el precio en la fecha del split.

Seis meses después, las acciones subieron un 36%. Entre seis y nueve meses, los títulos de Tesla descendieron, pero aún subieron un 25% en comparación con el precio de las acciones el día del split. En este sentido, un año después, el valor había remontado en bolsa alrededor de un 48% en comparación con el precio marcado en la jornada en la que se ejecutó el split.

A la acción le fue bien, batiendo al S&P 500 a los tres, seis, nueve y 12 meses. Los títulos de Tesla subieron unos 18 puntos porcentuales más que el S&P 500 un año después de la división de agosto del 2020.

Si ese tipo de rentabilidad más alta que la media del mercado se repite o no esta vez es una incógnita. Para algunos expertos, hay alguna razón para el optimismo. Bank of America descubrió que desde 1980 las acciones que realizaron un split se comportaron mejor que la media del mercado en aproximadamente 16 puntos porcentuales un año después.

Un split sobre las acciones, por supuesto, podría no ser la razón por la cual los títulos batieron al mercado después de la división real. “La correlación no siempre es igual a la causalidad”, concretan desde Bank of America.

Las acciones que realizan un split tienden a estar subiendo previamente, es por eso por lo que necesitan dividirse, y el impulso positivo del precio también es un poderoso predictor del rendimiento futuro de las acciones. “Por supuesto, las acciones de Tesla se verán afectadas por la salud de la economía en general junto con sus propias entregas y beneficios de los vehículos eléctricos”, concluyen desde Atlantic Capital.