Powell pone 'techo a los tipos' pero aún se reserva 100 puntos básicos de subida

Hay buenas y malas noticias tras la reunión de la Reserva Federal (Fed). En lo negativo hay que reseñar que la autoridad monetaria más poderosa elevó este miércoles por tercera vez consecutiva los tipos de interés en 0,75 puntos, desde el rango de 2,25-2,5% hasta el 3-3,25%, completando el giro más agresivo en su política desde los años 80. También se presume como perjudicial que seguirá elevando los tipos en, al menos, 100 puntos básicos adicionales en las próximas reuniones del 2 noviembre y 14 diciembre.

Pero el encuentro de la Fed aflora una gran novedad en el lado positivo: ya hay un techo en el precio del dinero en el 4,4% para 2022 y apenas habrá una mínima subida en 2023. El gobernador Jerome Powell reiteró además que los próximos movimientos tendrán menor calado que los realizados hasta ahora. "En algún momento, cuando la postura de la política se endurezca, será apropiado reducir el ritmo de los aumentos mientras evaluamos cómo los ajustes de nuestra política afectan a la economía", dijo en la conferencia posterior a la reunión.

"Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no la hay. Lo que tenemos que hacer es subir las tasas hasta el punto en que ejerzamos una presión a la baja significativa sobre la inflación. Eso es lo que estamos haciendo"

Un 'techo de tipos' elimina parte del temor a que sigan realizándose subidas agresivas y aporta algo de certidumbre al escenario de la Fed. El banco central prevé ahora una relevante moderación de la inflación a partir de 2023, que pasaría del 5,6% previsto para este año al 2,8% en 2023. "A pesar de la inflación elevada, las expectativas a más largo plazo siguen bien ancladas, como se refleja en las encuestas, así como en las medidas de los mercados financieros. Pero eso no es motivo de complacencia", apuntó.

Powell reiteró su compromiso en bajar la inflación hasta la zona objetivo del 2% y no prevé cambiar de tesis, la de continuar ajustando tipos, hasta que los precios se moderen de forma convincente. "Cuanto más se prolongue el actual episodio de alta inflación, mayor será la probabilidad de que se arraiguen las expectativas de una mayor inflación. Nos guiamos por la promoción del máximo empleo y precios estables. Mis colegas y yo somos muy conscientes de que la alta inflación impone dificultades significativas: erosiona el poder adquisitivo, especialmente para aquellos que son menos capaces de cubrir el coste más alto de artículos esenciales como alimentos, vivienda y transporte", argumentó el mandatario de la Fed.

Dolor y recesión... necesarios contra la inflación

Powell recalcó que el crecimiento de la economía estadounidense será demasiado lento en la recta final de 2022 y en el arranque de 2023 debido a los efectos de la inflación, la guerra en Ucrania y la fortaleza del dólar, que está dañando a las empresas exportadoras. Además, otro freno se ha instalado ya en el PIB de EEUU: el ascenso de los tipos. La Fed confirma que está el sector inmobiliario se está debilitando por los costes de financiación y también lo está haciendo la inversión empresarial. Pese a todo, el mercado laboral sigue gozando de un elevado vigor aunque creen que no por mucho tiempo. ¿Será grave y duradera la recesión?

"Siempre hemos entendido que restaurar la estabilidad de precios mientras se logra un aumento relativamente modesto del desempleo y un aterrizaje suave sería un gran desafío. Y no lo sabemos. Nadie sabe si este proceso conducirá a una recesión o, de ser así, qué tan significativa sería esa recesión", respondió Powell ante la cuestión sobre la envergadura de la crisis económica. "Eso va a depender de qué tan rápido bajen las presiones inflacionarias de salarios y precios, si las expectativas permanecen ancladas y si también obtenemos más oferta laboral, lo que también ayudaría. Además, es probable que las posibilidades de un aterrizaje suave disminuyan si la política necesita ser más restrictiva o por más tiempo", añadió.

Powell fue pesimista y contundente sobre el impacto de la serie de subidas de tipos (0,25 en marzo, 0,5 en mayo, 0,75 en junio, 0,75 en julio y 0,75 en septiembre) para la marcha económica: "Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no la hay. Lo que tenemos que hacer es subir las tasas hasta el punto en que ejerzamos una presión a la baja significativa sobre la inflación. Eso es lo que estamos haciendo. No hemos renunciado a la idea de que podemos tener un aumento relativamente modesto del desempleo. No obstante, tenemos que completar esta tarea".