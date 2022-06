Powell reitera su "firme compromiso" para combatir "rápido" la inflación

La Reserva Federal de EEUU (Fed) está "firmemente comprometida" en la lucha contra la inflación, en máximos desde hace 40 años, y buscará reducirla "con rapidez". Su presidente, Jerome Powell, cree que la economía estadounidense está preparada para un entorno de subidas de tipos - con un mercado laboral fuerte y una demanda persistentemente alta- y ha defendido ante el Senado las fuertes subidas aplicadas en los últimos meses para alcanzar "un período sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos".

En su última reunión, la autoridad monetaria de EEUU aplicó la mayor subida de tasas desde 1994 (+75 puntos básicos) para frenar una inflación disparada que podría ir a más. "Obviamente, la inflación ha sorprendido al alza durante el último año, y podrían aguardar más sorpresas", dijo. La semana pasada ya mostró su compromiso "incondicional" con el control de la inflación, que podría traducirse en subidas intensas de los tipos de interés a corto plazo.

Powell defiende que una política monetaria más estricta es eficaz contra el crecimiento de precios. "Tenemos las herramientas que necesitamos y la determinación que se necesitará para restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas estadounidenses", afirmó en referencia al objetivo de una inflación en el 2%, lejos del 8,6% registrado en mayo. "En los próximos meses, buscaremos pruebas convincentes de que la inflación está bajando", lo que determinará el ritmo de subidas de tipos. Powell afirmó que algunos indicadores anticipan que el incremento de precios, excluidos alimentos y energía, ya muestran ciertos signos de caída o estabilización.

No obstante, reconoce que no está siendo fácil combatir la inflación, "el desafío cada vez es mayor" y los nuevos datos económicos también condicionará sus planes. Sus planes han provocado incertidumbre en el mercado por el riesgo a una recesión. En ese sentido, señaló que "muchos factores que no controlamos van a jugar un papel muy importante para decidir si eso es posible o no".

A la comparecencia de Powell ante el Comité Bancario del Senado se sumará su participación este jueves en el Congreso para explicar a los legisladores el estado de la economía y la política monetaria. Sus declaraciones son clave para el mercado en un contexto de incertidumbre sobre el impacto que pueden tener las subidas de tipos y con el riesgo de recesión en aumento. Algunos inversores dudan de que la Fed vaya a ser capaz de lograr un aterrizaje suave de la economía estadounidense mientras lucha contra la inflación, lo que está provocando una fuerte huida de los activos de riesgo.