Powell se abre a bajar tipos por la guerra comercial: "Actuaremos si es apropiado"

Listo para actuar. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo este martes que el banco central está en modo observación sobre cómo las disputas comerciales que han surgido en los últimas semanas están impactando el panorama económico y aseguró que la Fed "actuará como corresponda" para preservar la economía del riesgo de recesión por el pulso China-EEUU.

“No sabemos cómo o cuándo se resolverán estos problemas. Estamos monitorizando de cerca las implicaciones de estos acontecimientos para la perspectiva económica de los EEUU. Y, como siempre, actuaremos según sea apropiado para sostener la expansión [de la economía], con un mercado laboral fuerte e inflación cerca de nuestro objetivo simétrico del 2 por ciento", señaló en un discurso en Chicago.

Las palabras del rector de la política monetaria del área dólar ya han sido interpretadas como una puerta abierta a bajar tipos de interés en el caso de que la actividad económica se contraiga como consecuencia del pulso comercial de las dos mayores economías del planeta. La Fed subió por última vez los tipos de interés en diciembre de 2018, hasta el 2,25%-2,5%, después de que Powell aguantase las presiones del presidente Trump para dejar de endurecer la política monetaria de EEUU.

El desafío de la baja inflación

La referencia de Powell a la situación de corto plazo de la guerra comercial fue breve, si bien el mandatario de la Fed consideró que el escenario de medio y largo plazo es mucho más inquietante por una inflación que no termina de despegar pese al histórico periodo de expansión económica en EEUU. Este mes de junio se cumplirá 120 meses consecutivos de crecimiento en la economía estadounidense. De ellos, 30 meses, o una cuarta parte, se han producido bajo la presidencia Trump y el resto con la Administración Obama.

"Si bien los bancos centrales enfrentan un entorno desafiante en la actualidad, estos desafíos no son completamente nuevos. De hecho, en 1999, el Sistema de la Reserva Federal organizó una conferencia titulada 'Política monetaria en un entorno de baja inflación'. Los participantes de la conferencia discutieron los nuevos desafíos que estaban surgiendo después de la reciente victoria sobre la Gran Inflación. Se centraron en muchas preguntas planteadas por la baja inflación y, en particular, en qué herramientas no convencionales podría usar un banco central para respaldar a la economía si las tasas de interés cayeran a lo que ahora llamamos el Límite Inferior de Efectivo (Effective Lower Bound- ELB)".

¿Qué es el ELB de Powell?

El Límite Inferior Efectivo (Effective Lower Bound-ELB) de los tipos de interés nominales es el nivel en el que bancos, empresas y particulares consideran que es mejor o más atractivo sacar el dinero del sistema financiero que tenerlo depositado en instituciones o en efectivo porque los tipos son tan bajos (o tan negativos, como en el escenario actual) que lo desaconsejan.

Como ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) aplica una tasa penalizadora a los depósitos de los bancos privados del -0,4%, es decir, que por cada 100.000 euros en depósito, el BCE cobra 400 euros anuales solo por velar por ese capital. El banco central lo hace para incentivar que las entidades presten a empresas y personas. Sin embargo, los bancos privados acuden a su caja fuerte para guardar la liquidez.

Otro efecto anómalo se está produciendo en los mercados financieros. Las entidades financieras y otros inversors, con tal de evitar esas penalizaciones, acuden en masa a los mercados de deuda en busca de activos 'libres de riesgo' (en teoría) como los bonos soberanos. Los inversores siguen comprando bonos como refugio... y sus rentabilidades bajan. Vuelve a comprar pero la rentabilidad no solo existe, sino que es negativa y pierden dinero a sabiendas convirtiendo sus posiciones en perdedoras de forma recurrente o, lo que es lo mismo, 'losers'.