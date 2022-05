Powell acelera su ofensiva antiinflación y 'programa' tipos al 2% para el verano

Un puñetazo en la mesa contra la inflación. La Reserva Federal (Fed) ha acometido su movimiento más agresivo en política monetaria en 22 años con una subida de tipos de medio punto, hasta un rango del 0,75% al 1%. Pero la verdadera dimensión de su decisión va mucho más allá si se tiene en cuenta que ha ido acompañado del inicio de una reducción de balance de hasta 500.000 millones de dólares hasta final de año. Además, el gobernador Jerome Powell ha prometido que otras dos alzas de tipos de medio punto están "sobre la mesa" para las reuniones de junio y julio con lo que situaría el precio del dinero en torno al nivel del 2% para este verano.

La reacción de los mercados fue de euforia y alivio pese a la contundencia del movimiento desplegado por el banco central. El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq registraron un movimiento coordinado al alza de más del 3%, una reacción positiva que algunos comparan con la que ocurrió en marzo de 2000, cuando también se elevaron tipos y Wall Street subió. Los inversores valoran positivamente que Powell descartase en sus comentarios el riesgo de una recesión y también la posibilidad de alzas de tipos ultra-agresivas de 75 o 100 puntos básicos como se ha llegado a especular.

"Yo diría que tenemos una buena oportunidad de tener un aterrizaje suave. La economía está fuerte y bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta. Pero diré que espero que esto sea muy desafiante, no va a ser nada fácil".

En cambio, el jefe de la Fed pareció dibujar un proceso de transición optimista y benigno para los mercados pese a la incertidumbre del momento económico. "Yo diría que tenemos una buena oportunidad de tener un aterrizaje suave o suavizado. Les daré un par de razones para eso. Una es que los hogares y las empresas están en una buena situación financiera y se observa un exceso de ahorro en los balances. Otra es que el mercado laboral está muy, muy fuerte, por lo que no parece estar cerca de una recesión", aseguró Powell en la rueda de prensa posterior a la decisión. “Por lo tanto, la economía está fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta. Pero diré que espero que esto sea muy desafiante, no va a ser fácil. Bien puede depender de eventos que no están bajo nuestro control. Pero nuestro trabajo es usar nuestras herramientas para tratar de lograr ese resultado, 'eso es lo que vamos a hacer'".

Powell dijo repetidamente que la inflación era "demasiado alta" -del 8,5% en marzo- pero prometió doblegarla y convenció con sus palabras a todos los que le escuchaban en ese momento: la prensa y los mercados financieros. "La inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando, y nos estamos moviendo rápidamente para bajarla", indicó el banquero. Si cumple con su pronóstico de dos subidas de tipos adicionales en sus dos próximas reuniones, la Fed situará el precio del dinero para el área dólar en el 2% a finales de julio, un nivel que comienza a acercarse al estado de normalización que maneja el banco central. ¿Hasta dónde y hasta cuándo adoptará movimientos restrictivos en la política monetaria?

"Por tanto, neutral, cuando hablamos de la tasa [de inflación] neutral, estamos hablando de una tasa que ni empuja la actividad económica al alza ni la ralentiza. Es un concepto pero no es algo que podamos identificar con precisión", aseguró en respuesta a esa pregunta. Economistas e inversores tendrán que prestar atención a la evolución de los índices de precios pero también a las consideraciones del consejo de gobernadores. "Queremos ver evidencia de que la inflación se está moviendo en una dirección que nos dé más tranquilidad. Ahora tenemos dos meses en los que la inflación subyacente es un poco más baja, pero no lo vemos como una razón para sentirnos cómodos. Tenemos que ver realmente que nuestras expectativas se están cumpliendo, que la inflación de hecho está bajo control y que empieza a bajar. Pero de nuevo, no será como si nos detuviéramos... Simplemente volveríamos a los aumentos de 25 puntos básicos [en tipos]”.

"Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere el reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de manera inesperada. Nos esforzaremos en evitar agregar incertidumbre a lo que ya es un momento extraordinariamente desafiante e incierto"

Reducir en 500.000 millones la cartera de 9 billones

En opinión de los expertos, la Fed ha hecho caso omiso de la sorpresiva contracción del PIB del primer trimestre y sigue adelante con el ajuste cuantitativo (QT) ya que busca controlar la inflación “con retraso”, según el equipo de analistas de ING. "Ahora está ‘muy atenta’ a los riesgos de inflación. Este es el primer movimiento de 50 pb desde mayo de 2000 y subraya la nueva urgencia que tiene la Fed en un entorno en el que la inflación es del 8,5 % y un mercado laboral ajustado y los costes laborales en alza corren el riesgo de hacer que la inflación sea mucho más rígida que en ciclos anteriores. Después de todo, los precios del petróleo y los alimentos eventualmente pueden caer. Los salarios y beneficios de los empleados no lo hacen”, añaden James Knightley y Padhraic Garvey, de ING.

Lo que sí dejó claro la Fed este miércoles es el ritmo con el que va a proceder a la retirada de estímulos, es decir, a drenar las inyecciones de liquidez de los dos últimos años en los que se ha más que duplicado el balance del banco central, hasta los 9 billones de dólares. Según la nueva hoja de ruta, el banco central comenzará a dejar vencer carteras de deuda y vender activos equivalentes a un ritmo máximo de 47.500 millones de dólares al mes entre junio y agosto, para elevar esa cantidad a 95.000 millones en septiembre. La reducción será proporcional en bonos del Tesoro (dos tercios) y deuda hipotecaria (un tercio). En la visión acumulada para lo que resta de 2022, la dieta de adelgazamiento suma 500.000 millones de dólares, algo menos de lo estimado inicialmente por los analistas.

Pese a que Wall Street ha escuchado lo que ha querido, Powell advierte que no será un camino de rosas y volvió a tirar de humildad ante la situación de extrema volatilidad a la que se enfrenta la economía. La Fed destacó en su comunicado que a la guerra de Ucrania se le han unido los efectos de los nuevos confinamientos masivos en China y ambas fuerzas vuelven a deteriorar la dañada cadena de suministro global en múltiples sectores. "Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere el reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de manera inesperada, la inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el último año y podrían esperarse más sorpresas. Por lo tanto, tendremos que ser ágiles para responder a los datos entrantes y al panorama en evolución. Nos esforzaremos por evitar agregar incertidumbre a lo que ya es un momento extraordinariamente desafiante e incierto”, advirtió Powell.