Powell sube los nervios con el fin de los estímulos y una fecha para elevar tipos

Una vez superada la inquietud por el impacto de la pandemia, la agitación vuelve a los mercados antes de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) celebre su primera reunión del año. El temor al endurecimiento de la política monetaria del banco central y sus potenciales decisiones sobre los tipos de interés se impone entre los inversores. La autoridad monetaria estadounidense tiene en sus manos calibrar la consolidación de la recuperación y su lucha contra la inflación, pero la posibilidad de que falle en sus cálculos hace dudar al mercado. Todo ello, mientras la tensión en Ucrania también sacude al mercado.

La clave está en la hoja de ruta que anticipe la Fed tras su encuentro de dos días -las conclusiones se conocerán el miércoles-. La Fed ha elevado el tono sobre la inflación, pero está por ver si el mensaje más agresivo se trasladará a las decisiones. Por ahora el mercado descuenta hasta cuatro subidas a lo largo de 2022, dejando el tipo de intervención en el 1% para finales de año. "Aunque no se esperan subidas tras esta reunión, sí que el mercado ha empezado a anticipar una primera subida tan pronto como el próximo mes de marzo, y en el mensaje posterior a esta reunión podría ratificar las expectativas de este movimiento en primavera", explica Cristina Gavín, Responsable Renta Fija de Ibercaja.

Antes aplicará el fin de las compras de deuda tras las reducciones de los últimos meses. "Creemos que está muy reñida la decisión de la Fed de acelerar o no el fin de sus compras de activos en curso a la luz de las expectativas de un despegue más temprano", afirma Tiffany Wilding, economista para EEUU de PIMCO. Los responsables debaten anticipar la finalización del programa a mediados de febrero o dejarlo en marzo, que es lo que se espera en general. "Por un lado, los funcionarios probablemente preferirían una mayor separación entre las compras de activos, el despegue y el ajuste cuantitativo", señalan desde PIMCO, pero también reconocen que "es incoherente seguir proporcionando acomodación adicional mientras se señala que la política debe ser más estricta".

La Fed también tiene en su agenda el comienzo de la reducción de balance, que según señala Gavín podría empezar a producirse en julio de este año. Javier Molina, portavoz en España de la plataforma de inversión en multiactivos eToro, cree que esta cuestión es la que "ha generado ese miedo semanal" después de que el mercado haya pasado a descontar condiciones monetarias peores de lo esperado. El S&P cotiza casi un 12% por debajo de su último máximo, registrado a principios de enero, y el Nasdaq ya se adentró la semana pasada en territorio de corrección. La tendencia bajista también se extiende en Europa.

El último dato de inflación en EEUU marcó un nuevo récord desde 1982 tras situarse en el 7%, por encima del 6,8% registrado en el mes anterior, aunque en línea con las previsiones de los analistas. El propio presidente de la Fed, Jerome Powell, defendió que el organismo debe priorizar el objetivo de la inflación frente al pleno empleo, la otra meta asignada al banco central. Un análisis que se confirma ante la tasa de desempleo del 3,9% notificada en diciembre. Se sitúa por debajo de las estimaciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para su nivel a largo plazo (una aproximación al máximo empleo).

En los temores inflacionistas influye el repunte en los mercados de materias primas, en especial el petróleo, que la semana pasado volvió a marcar nuevos máximos desde 2014, y, aunque en los últimos días modera su ascenso, en el mercado ya se baraja la posibilidad de que alcance los 100 dólares el barril, como prevé el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) confirmó en su último boletín mensual que espera que la demanda de petróleo supere los 100 millones de barriles diarios en 2022 y confían en que el mercado no se verá alterado por una apreciación del dólar producto del giro en la política monetaria de EEUU.

Tensión en Ucrania

La inflación en el mercado energético también está impulsada por el precio del gas, muy marcado por las tensiones entre Occidente y Rusia por Ucrania en las últimos meses y que supone un riesgo geopolítico que altera al mercado ante unas consecuencias imprevistas. La situación en Ucrania, que las tropas de Vladimir Putin amenazan con invadir y con la OTAN organizando una respuesta, puede ejercer presión sobre el precio del petróleo y el gas e impactar sobre la inflación. Por ahora, el TTF holandés, que refleja el precio de los contratos de gas en el país-referencia en todo el continente- se encareció más de un 16% este lunes ante la escalada de tensión. Mientras, el Henry Hub -referencia para el gas estadounidense- cotiza con un repunte próximo al 2%.

Alemania se ha sumado a la advertencia de EEUU a Rusia de sanciones en caso de una invasión en Ucrania, cuando las entregas de gas de Rusia a Alemania son mínimas en la actualidad. Este escenario "agrava la desaceleración de la mayor economía de la zona del euro, junto con las restricciones relacionadas con la Covid", advierte Axel Botte, estratega global de Ostrum AM. No obstante, destaca que "si EEUU cumpliera su promesa de aumentar los suministros de GNL a Europa, los intereses de los países de la OTAN se alinearían para dar una respuesta contundente".

Ante esta situación, el ajuste del mercado también salpica al oro y la plata, que registran un importante repunte tras un convulso 2021 y actúan como refugio seguro ante la ola de aversión al riesgo. La plata ha tenido un rendimiento incluso superior a pesar de que no posee el mismo valor como activo refugio tradicional. No obstante, los expertos del banco privado suizo Julius Baer, no creen que sea el inicio de una tendencia alcista porque el movimiento "no parece estar impulsado por un deterioro de las perspectivas económicas, sino más bien por los temores de un error en la política monetaria".