El problema del inversor: "Las carteras son como si tuviésemos 80 años de edad"

"Las carteras son como si tuviésemos 80 años de edad". La afirmación, contundente, ha corrido a cargo de Antonio Cánovas del Castillo, CIO de Altair Finance Asset Management, en el I Foro Independent’s Day. El socio fundador de la gestora ha puesto de manifiesto la realidad del inversor español ya que de los 600.000 millones de euros de patrimonio que hay en fondos de inversión y de pensiones, el 80% está en los productos más conservadores, algo que no encaja con el horizonte temporal de muchos.

Antonio Cánovas del Castillo da algún adicional para la afirmación de que el perfil es claramente conservador. El patrimonio personal está repartido de la siguiente manera: el 54% en la vivienda habitual, el 23% en una segunda vivienda y, solo un 23%, en inversiones. De hecho, es más contundente al afirmar que el inversor "ahorra mal" y da una regla sencilla y clave para saber nuestro perfil: "nuestra edad sería el porcentaje que deberíamos destinar a renta fija y el resto a renta variable", asumiendo mayores riesgos al comienzo de nuestra etapa y optando por asumir menos riesgo al final. Por ejemplo, una persona de 40 años de edad debería contar con una cartera que sea un 40% de renta fija y un 60% en productos de bolsa.

Este escenario de mercado podría provocar más de un quebradero de cabeza a más de un inversor. ¿El motivo? "En nueve meses en renta fija se ha ganado lo que en tres años" para después recalcar que "me preocupa más el riesgo en renta fija que en renta variable. Ahora nadie me compra un bono. El mercado no es normal y hay un espejismo". Por tanto, a los inversores más conservadores de nuestro país "solo les queda rezar y mucho", ha señalado.

El I Foro Independent's Day también ha reunido a distintos fundadores de gestoras de fondos independientes como Iván Martín, socio fundador y CIO de Magallanes Value Investors; Carlos Cerezo, director de Inversiones de Belgravia Capital; Ricardo Seixas, CEO de Fidentiis Gestión y Juan Cruz, ocio Fundador y CIO de Cygnus Asset Management. Los distintos ponentes han cargado contra los que marcan las reglas de juego, como es el caso del Banco de España o el Ministerio de Hacienda. "El mundo de la inversión no interesa nada y solo transmiten inseguridad como es el caso de todo lo que ha rodeado a las sicavs", según ha señalado el propio Carlos Cerezo. Eso si, destacan el carácter algo más a favor de firmas independientes por parte de la CNMV, al menos en declaraciones públicas de Sebastián Albella, "que debería plasmarse en hechos y facilitar los procedimientos", algo en lo que han coincidido los cinco gestores.

Dentro de los consejos de cara al inversor, Iván Martín ha hecho referencia al gran tridente de la inversión: "paciencia, toma de decisiones y alineación de intereses". El entorno nunca es fácil y hay que tener una "visión de largo plazo", algo señalado por el resto de expertos. Ricardo Seixas recogía el guante y destacaba en su ponencia 'El riesgo de la gestión o la gestión del riesgo' la necesidad de diversificar el riesgo y la importancia de saber dónde estamos "para ir rotando la cartera y hacer una gestión eficaz que preserve el capital".

Juan Cruz incluía matices a la hora de hablar de diversificación en carteras y destacaba que "es importante tener una cartera concentrada ya que si diversificas demasiado se corre el riesgo de convertirte en un índice", por lo que el fundador de Cygnus Asset Management era contundente: "la cartera de un fondo debe tener unas 10, 15 ó 20 posiciones". Además, lanzaba una reflexión interesante ya que los gestores ante las caídas son poco objetivos ya que "es difícil ser objetivo cuando tienes mochilas llenas de piedras" y destacaba la necesidad de poner 'loss trigger', similar a los stop loss pero en carteras, que el sitúa en una pérdida del 7% y que obligaría a ponerse completamente en liquidez "algo que hicimos dos veces, en octubre de 2008 y 2011" para definir mejor y tener una visión más clara de la cartera.

El debate, que ha ganado fuerza en los últimos meses, entre 'growth' y 'value' también ha estado presente en el foro. Carlos Cerezo, que abría el foro, destacaba que en la gestora Belgravia Capital van más allá del 'value' convencional ya que "hay que ir más allá de los múltiplos y tener en cuenta más factores como el crecimiento y el riesgo de la inversión". De hecho, se aleja de 'etiquetas' a la hora de invertir ya que puedo encontrar compañías 'growth' que coticen baratas.