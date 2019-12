Prosus (Naspers) eleva su opa hostil por Just Eat hasta los 6.000 millones de euros

Sigue la guerra por el negocio de la comida a domicilio. Prosus, el brazo inversor de la firma sudafricana Naspers que cotiza en Europa, ha elevado su oferta pública de adquisición (OPA) sobre la danesa Just Eat hasta los 740 peniques (8,44 euros) por acción, pese a que la firma sigue rechazando su oferta y mantiene el interés en la fusión con la compañía holandesa Takeaway.com. En concreto, la nueva oferta valora Just Eat en 5.054 millones de libras (6.008 millones de euros) y forma parte de la estrategia de Prosus para convertirse en el líder mundial del sector. Ya es el accionista de referencia de la alemana Delivery Hero (22% del capital).

Asimismo, el holding sudafricano ha reducido el nivel mínimo de aceptación de la oferta hasta la mayoría simple (el 50% de las acciones más una), lo que, a su juicio, "eleva la certidumbre del acuerdo". La mejora de la oferta eleva un 10% -de 670 a 740 peniques- la anterior opa de Prosus y tiene una prima del 25,6% con respecto al precio de cierre de las acciones de Just Eat el 21 de octubre de 2019 (el último día hábil antes de la fecha del anuncio de la oferta de Prosus) cuando la compañía danesa pero cotizada en Londres se movía en los 589 peniques. Las acciones de Just Eat suben un 0,4% este lunes, hasta 780 peniques, un 5% por encima de los niveles de la nueva propuesta de compra.

"La oferta mejorada es superior al valor de la oferta de Takeaway.com y proporciona certeza de valor para los accionistas de Just Eat, en contraste con los riesgos significativos asociados con el intercambio de las acciones de una compañía que actualmente cotiza en un ingreso múltiple 3 veces mayor que el múltiple no afectado de Just Eat", señala Prosus.

"Instamos a los accionistas a aceptar nuestra oferta, ya que es la única que proporciona certidumbre ante el innegable cambio de la industria", ha subrayado el consejero delegado de Prosus, Bob van Dijk.

El pasado mes de noviembre, el consejo de administración de Just Eat recomendó a sus accionistas que no aceptaran la oferta planteada por Prosus, ya que la oferta de 710 peniques por título infravaloraban "significativamente" el valor de la compañía.

En agosto, los consejos de Just Eat y de su competidora holandesa Takeaway.com ratificaron el principio de acuerdo para la fusión de ambas compañías mediante un intercambio de acciones que daría origen a una de las mayores plataformas online del sector con más de 355 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones de euros en 2018.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 acciones de Takeaway.com por cada título de la empresa en su poder. En función de esta ecuación de canje, al cierre de la transacción los accionistas de Just Eat controlarán el 52,15% de la nueva compañía y los de Takeaway.com alrededor del 47,85%.